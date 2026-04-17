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हां, छूता हूं अपनी पत्नी के पैर, महिला विधेयक पर चर्चा के दौरान रवि किशन; स्पीकर बोले-पत्नीव्रता

Apr 17, 2026 06:44 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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लोकसभा में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन पर चर्चा के दौरान एक मजेदार वाकया हुआ। लोकसभा में गोरखपुर सांसद रवि किशन अपनी बात रख रहे थे। वहीं, स्पीकर की कुर्सी पर जगदंबिका पाल बैठे हुए थे।

हां, छूता हूं अपनी पत्नी के पैर, महिला विधेयक पर चर्चा के दौरान रवि किशन; स्पीकर बोले-पत्नीव्रता

लोकसभा में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन पर चर्चा के दौरान एक मजेदार वाकया हुआ। लोकसभा में गोरखपुर सांसद रवि किशन अपनी बात रख रहे थे। वहीं, स्पीकर की कुर्सी पर जगदंबिका पाल बैठे हुए थे। इसी दौरान जगदंबिका पाल ने रविकिशन से पूछा कि क्या आप अपनी पत्नी का पैर छूते हैं। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद और अभिनेता रवि किशन ने कहाकि वह अपनी पत्नी के पैर छूते हैं क्योंकि संघर्ष के दिनों में वह उनके साथ खड़ी रहीं।

सभी को छूना चाहिए
जगदंबिका पाल ने भोजपुरी में पूछा था, ‘पत्नी क पैर छुएले न?’ इसके जवाब में रविकिशन ने कहाकि हां, छुइला। उन्होंने आगे कहाकि विपक्षी नेताओं को भी अपनी पत्नियों के पैर छूने चाहिए। उन्होंने कहाकि अगर वे ऐसा करेंगे तभी ‘रवि किशन’ बनेंगे और दुनिया उन्हें जानेगी। रवि किशन ने आगे कहाकि मुझे लाखों वोट मिलता है। उसमें एक-डेढ़ लाख मेरी धर्मपत्नी लाती हैं। मैं उनके पैर छूता हूं...पैर क्यों नहीं छूना चाहिए। जब मैं सिनेमा में संघर्ष कर रहा था तो उन्होंने गरीबी में मेरा साथ दिया। मैं उनके पैर क्यों नहीं छूऊंगा?

जब गहरी नींद में होती हैं
रवि किशन ने आगे कहाकि मेरी पत्नी पैर नहीं छूने देती हैं, लेकिन जब वह गहरी नींद में होती हैं तब मैं पैर छूता हूं। इस दौरान स्पीकर समेत सदन में मौजूद अन्य सदस्य भी हंस पड़े। इसके बाद जगदंबिका पाल ने कहाकि अब आपका काम बन गया। उन्होंने कहाकि दूर-दूर तक संदेश चला गया है महिलाओं में कि ऐसा भी कोई पत्नीव्रता है। लोकसभा में महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित ‘संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026’, ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ और ‘संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026’ पर चर्चा के दौरान ऐसे क्षण देखने को मिले।

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किरेन रिजिजू का भी मजाकिया अंदाज
इससे पहले शुक्रवार को ही कुछ अन्य हल्के-फुल्के क्षण भी देखने को मिले थे। सुनवाई के दौरन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने मजाकिया लहजे में कहा कि कानून मंत्री ने कल सदन में पत्नी को समर्पित कविता पढ़ी, जिसके बाद मुझे घर में बहुत डांट पड़ी। चर्चा में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद आनंद भदौरिया ने कहा कि कल कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने भाषण के अंत में कविता पढ़ी थी तो ‘मैं भी एक कविता पढ़ूंगा।’ सपा सांसद ने कहाकि उन्होंने कल देर रात दो बजे तक यह कविता लिखी है। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री रीजीजू ने कहाकि कल कानून मंत्री ने अपनी पत्नी को समर्पित कविता पढ़ी। हमें घर में डांट पड़ी कि कानून मंत्री कविता कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। मुझे तो व्यक्तिगत रूप से कल बहुत डांट पड़ी।

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लेखक के बारे में

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मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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