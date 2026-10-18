'मेरे ऊपर नींबू फेंका गया, मैंने उसका शरबत बना लिया', जेन-जी को लेकर क्या बोले रवि किशन

रवि किशन ने कहा कि जेन-जी देशभक्त हैं। उनकी देशभक्ति पर किसी को शक नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘ये भारत को प्रेम करने वाले लोग हैं और देश को उन्हीं लोगों को अब संभालना है। जेन-जी को सीख देने की जरूरत नहीं है।’

गोरखपुर से बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने जेन-जी यानी युवा पीढ़ी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यही लोग भारत की आत्मा हैं और आने वाले समय में देश की जिम्मेदारी इसी पीढ़ी के हाथों में होगी। उन्होंने कहा कि आज के युवा देशभक्त हैं, जागरूक हैं और अपने फैसले खुद लेने में सक्षम हैं। रवि किशन का यह बयान दिल्ली में सीजेपी के नेतृत्व में चल रहे प्रदर्शनों के बीच आया है। फिलहाल ये प्रदर्शन मतदाता सूची के SIR को लेकर हो रहे हैं। रवि किशन ने कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर जो कुछ हो रहा है, उसे पूरी जेन-जी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। युवा पीढ़ी का इससे कोई संबंध नहीं है।

रवि किशन ने मुंबई में आयोजित खिड़कियां थिएटर फिल्म फेस्टिवल 2026 के दौरान ये बातें कहीं। उन्होंने कहा, 'युवा पीढ़ी को लोगों ने जेन-जी कहा, उन्हें मैं भारत की आत्मा कहता हूं। मैं भी बिल्कुल उनके जैसा हूं। मुझे लेकर मीम्स बने। मेरे ऊपर नींबू फेंका गया, मैंने उसका शरबत बना लिया। दुनिया में यह होता रहता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसलिए डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। आपको इसे पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए।'

जेन-जी को लेकर क्या बोले रवि किशन बीजेपी नेता ने कहा कि जेन-जी बहुत बड़े देशभक्त हैं। उनकी देशभक्ति पर किसी को शक नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, 'ये भारत को प्रेम करने वाले लोग हैं और देश को उन्हीं लोगों को अब संभालना है। जेन-जी को किसी की सीख देने की जरूरत नहीं है, वे लोग पहले से बहुत सीखे हुए हैं। जंतर-मंतर पर जो हो रहा है, वो एक अलग दुनिया है। जेन-जी तो भारत के साथ है। वे लोग बहुत खुश हैं और उनका कोई जवाब नहीं है।'

राजधानी में जेन-जी का जोरदार प्रदर्शन दिल्ली में सीजेपी का प्रदर्शन इससे पहले नीट-यूजी पेपर लीक के मामले को लेकर शुरू हुआ था। संगठन ने 6 जून को जंतर-मंतर से प्रदर्शन शुरू करते हुए केंद्र सरकार से जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी। आंदोलन आगे बढ़ा और 20 जुलाई को संसद की ओर बड़े मार्च की कोशिश की गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को पुलिस बैरिकेडिंग, आंसू गैस और लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा। लगातार बढ़ते दबाव के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था।