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सामने बैठे सांप को भी देखना मुश्किल, भारत में पहली बार मिले ये दो कीलबैक स्नेक; क्या है खासियत

Mar 28, 2026 10:49 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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भारत में सांपों की दो नई प्रजातियों पाई गई हैं जिन्हें कीलबैक सांप कहते हैं। इनकी त्वचा खुरदरी और चमकदार होती है। इस प्रजाति के सांप जहरीले नहीं होते हैं। इनकी चमकीली त्वचा इन्हें एक छलावा पैदा करने में मदद करती है।

सामने बैठे सांप को भी देखना मुश्किल, भारत में पहली बार मिले ये दो कीलबैक स्नेक; क्या है खासियत

जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की विविधता के मामले में भारत काफी धनी रहा है। अगर सिर्फ सांपों की बात करें तो भारत में 300 से ज्यादा प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं और इनमें से केवल 60 तरह के सांप ही जहरीले हैं। वहीं भारत की जैव विविधिता में एक नया अध्याय जुड़ गया है। वैज्ञानिकों ने सांप की दो नई प्रजातियों की खोज की है जो कि पहले भारत में कभी नहीं देखी गई थीं। वाइल्डलाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (WII) देहरादून के वैज्ञानिकों ने बताया है कि देश में दुर्लभ कीलबैक सांपों की भी दो प्रजातियां मौजूद हैं।

क्या होती है सांपों की कीलबैक प्रजाति

कीलबैक प्रजाति के सांप बेहद दुर्लभ माने जाते हैं। अब तक ये पड़ोसी देश म्यांमार में ही देखे गए थे। वैज्ञानिकों ने बताया है कि मिजोरम के न्गेंगपुई वन्यजीव अभयारण्य में रखाइन कीलबैक प्रजाति का सांप पाया गया है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के नमदाफा नेशनल पार्क में कचिन हिल्स कीलबैक सांप पाया गया। इन सापों की खासियत यह है कि ये जहरीले नहीं होते हैं और ये सांप पानी या फिर पानी के आसपास दलदल में रहना पसंद करते हैं।

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क्या है कीलबैक सांपों की पहचान

किलबैक सांप देखने में हल्के लाल रंग के होते हैं। इनकी त्वचा परतनुमा होती है और बीच में एक उभरी हुई लकीर होती है। इनकी त्वचा चिकनी नहीं बल्कि खुरदरी होती है। इसी वजह से इन्हें कीलबैक सांप कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस इलाके में अभी सांपों की कई और ऐसी प्रजातियां हो सकती हैं जिनका ब्यौरा किसी दस्तावेज में नहीं मिलता है। ऐसे में यहां बड़े वैज्ञानिक सर्वे की जरूरत है।

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त्वचा छिपने में करती है मदद

इन सांपों की खुरदरी पीठ की वजह से इन्हें छिपने में मदद मिलती है। इनकी त्वचा चमकदार होती है और इसलिए प्रकाश का परावर्तन करती है। ऐसे में इनका रंग आसपास के परिवेश की तरह दिखने लगता है। ऐसे में लोगों की निगाह आसानी से इनपर नहीं पड़ती है। खासतौर पर कीचड़ और वेटलैंड में ये एकदम घुल-मिल जाते हैं।

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अरुणाचल का नमदाफा नेशनल पार्क जैव विविधिता के लिए काफी प्रसिद्ध है। यह नेशनल पार्क काफी ऊंचाई पर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तरह से सांप की दो नई प्रजातियां पाई गई हैं, उसी तरह से कई अन्य जीवों की भी प्रजातियां यहां मौजूद हो सकती हैं। ऐसे में पूर्वोत्तर भारत के दुर्गम इलाकों में शोध बढ़ाने की जरूरत है। नई प्रजातियों की खोज और उनके संरक्षण से लुप्तप्राय जीवों को बचाया जा सकता है और जैव विविधता को मजबूत रखा जा सकता है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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