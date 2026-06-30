59 दिन में ही सुना दी मौत की सजा, कब फंदे से लटकेगा भीमराव कांबले? बेहद शर्मनाक है हिस्ट्री

मासूम से रेप और हत्या के दोषी भीमराव कांबले को कोर्ट ने फांसी की सजा तो सुना दी है लेकिन उसे फांसी होने में 5 से सात साल भी लग सकते हैं। कांबले ने यह कोई पहला अपराध नहीं किया है। इससे पहले भी वह रेप की कोशिश कर चुका है।

पुणे के फास्टट्रैक कोर्ट ने एक चार साल की मासूम से रेप और हत्या करने वाले 65 साल के भीमराव कांबले को मात्र 60 दिन में फांसी की सजा सुना दी है। मामला पुणे जिले के नसरापुर गांव का है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी की नीयत हद दर्जे की खराब थी और उसके द्वारा किया गया अपराध जघन्य श्रेणी में आता है। सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और एनसीपी (SP) सांसद सुप्रिया सुले ने भी इस फैसले का स्वागत किया है।

इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में रोष व्याप्त था। इसके बाद ही सरकार ने एसआई बनाकर केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने का वादा किया। केस की सुनवाई हुई और अदालत ने 59 दिन में आरोपी को मौत की सजा सुना दी। हालांकि अब सवाल यह है कि रेप और हत्या के दोषी भीमराव कांबले को फांसी कब होगी। अगर फांसी के पिछले कुछ मामलों पर नजर डालें तो निर्भया के आरोपियों को मौत मिल ने में सात साल लग गए थे। वहीं 26/11 हमले में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब को घटना के चार साल बाद फांसी दी गई थी।

उसके बाद सरकार ने SIT बनाने और केस को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में चलाने का वादा किया था। उसके तुरंत बाद केस की सुनवाई शुरू हुई। और सिर्फ़ 59 दिनों में कोर्ट ने कातिल को मौत की सज़ा सुना दी। फ़ैसले के बाद पीड़ित लड़की का परिवार कोर्ट में फूट-फूट कर रो पड़ा। इस बीच, भीमराव कांबले को मौत तक की सज़ा सुनाए जाने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि इस कातिल को असल में फांसी कब होगी।

कांबले को कब होगी फांसी? कानूनी दाव पेच की बात करें तो कांबले के पास उच्च अदालत में जाने के विकल्प खुले हुए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के एक वकील के मुताबिक कांबले को फांसी होने में 5 से 7 साल का वक्त लग सकता है। ऐसे में ध्यान यह भी रखना होगा कि इस बीच कांबले की नेचुरल डेथ ना हो।

स्पेशल कोर्ट ने आरोपी भीमराव कांबले को मौत की सज़ा सुनाई है। हालांकि, कोर्ट के फांसी की सज़ा सुनाने के बाद भी निर्भया केस के आरोपियों को सात साल बाद और 26/11 के आतंकवादी अजमल कसाब को 4 साल बाद फांसी दी गई। इस हिस्ट्री को देखते हुए, कांबले की मौत की सज़ा कब पूरी होगी? सवाल उठ रहा है। फांसी में 5 से 7 साल लगने की संभावना है। हालांकि, आरोपी की उम्र 65 साल को देखते हुए, यह ध्यान रखना होगा कि जेल में उसकी मौत नेचुरल तरीके से न हो, बॉम्बे हाई कोर्ट के एक वकील ने कहा। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जब सेशन कोर्ट से मिली सजा को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। वहीं कुछ मामलों में हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा में बदला है।

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में फैसला सुनाते हुए क्रूरता की हद और समाज पर घटना के असर को ध्यान में रखकर फांसी की सजा बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अगर कोई बेहद शांत दिमाग से मर्डर या रेप करता है तो यह जुर्म बेहद गंभीर है और ऐसे में मौत की सजा दी जा सकती है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि व्यक्ति आदतन अपराधी है और उसे अपने किए का कोई पछतावा भी नहीं होने वाला है। ऐसे में उसके सुधरने का भी चांस नहीं रहता है।

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी की हिस्ट्री भी ठीक नहीं रही है। ऐसे में उसे चार साल की बच्ची के साथ भी अपराध करते हुए कोई डर नहीं था। इसके अलावा दोषी ने बच्ची के साथ जो कुछ किया वह हैवानियत वाला कृत्य था और इससे समाज पर बुरा असर पड़ सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी घटनाओं में अगर समय पर न्याय नहीं होता है तो परिवार का कानून से भरोसा उठ सकताहै।