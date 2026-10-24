रैपिडो राइडर निकला जैश का आतंकी! मुंबई से ATS ने किया गिरफ्तार

एटीएस की कालाचौकी यूनिट ने एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को माहिम मेट्रो स्टेशन के पास से धर दबोचा। आरोपी की पहचान मोहम्मद हसन अबू सरमद अख्तर के रूप में हुई है।

एटीएस की शुरुआती जांच में आरोपी की दोहरी जिंदगी का खौफनाक सच सामने आया है। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ATS) ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए मुंबई के माहिम इलाके से पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक 33 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथ फैलाने, राष्ट्रविरोधी सामग्री शेयर करने और सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश रचने के गंभीर आरोप हैं।

एटीएस की कालाचौकी यूनिट ने एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को माहिम मेट्रो स्टेशन के पास से धर दबोचा। आरोपी की पहचान मोहम्मद हसन अबू सरमद अख्तर के रूप में हुई है।

रैपिडो राइडर और इत्र बेचने की आड़ में चला रहा था आतंकी नेटवर्क एटीएस की शुरुआती जांच में आरोपी की दोहरी जिंदगी का खौफनाक सच सामने आया है।

मोहम्मद हसन अबू सरमद अख्तर दिन में रैपिडो बाइक राइडर के रूप में काम करता था और साथ में इत्र बेचने का धंधा भी करता था, ताकि किसी को उस पर शक न हो।

एटीएस के अनुसार, आरोपी पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के साथ सीधे संपर्क में था और उनके निर्देशों पर काम कर रहा था। वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल युवाओं को भड़काने और देश विरोधी दुष्प्रचार फैलाने के लिए कर रहा था।

सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण और इंस्टाग्राम कमेंट एटीएस की तकनीकी जांच में आरोपी के मोबाइल फोन से कई आपत्तिजनक और कट्टरपंथी दस्तावेज बरामद हुए हैं।

आरोपी टेलीग्राम पर एक सीक्रेट ग्रुप चला रहा था। 1 जून 2026 को उसने इस ग्रुप में जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर के कई भड़काऊ और जहरीले ऑडियो भाषण अपलोड किए थे।

जांच में सामने आया कि वह पाकिस्तान समर्थित 'इब्न-ए-कासिम' नाम के एक कट्टरपंथी टेलीग्राम चैनल का सक्रिय सदस्य भी था।

एटीएस को जांच के दौरान आरोपी का एक विवादित इंस्टाग्राम कमेंट भी मिला है, जो उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे के दौरान हुई कथित सुरक्षा चूक से जुड़ी एक रिपोर्ट पर किया था।