Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsRape victim father apologizes to Mamata Banerjee for comparing Bengal to Aurangzeb rule

रेप पीड़िता के पिता ने ममता बनर्जी से मांगी माफी, औरंगजेब राज से की थी बंगाल की तुलना

संक्षेप: एक मेडिकल छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में, पीड़िता के पिता ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, जबकि उन्होंने पहले औरंगजेब के शासन की तुलना की थी। पिता का कहना है कि उनकी प्राथमिकता सिर्फ अपनी बेटी को न्याय दिलाना है।

Thu, 16 Oct 2025 06:15 AMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
रेप पीड़िता के पिता ने ममता बनर्जी से मांगी माफी, औरंगजेब राज से की थी बंगाल की तुलना

23 साल की मेडिकल छात्रा से कथित दुष्कर्म के मामले में बुधवार को नया मोड़ तब आया जब पीड़िता के पिता ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि यदि उन्होंने कुछ गलत कहा है तो वे ममता बनर्जी के चरणों में असंख्य बार नमन करेंगे, बस उनकी बेटी को न्याय मिल जाए। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पिता ने मीडिया से कहा, “ममता बनर्जी मेरे लिए मां जैसी हैं। अगर मुझसे कुछ गलत कहा गया है तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। मैं उनके चरणों में बार-बार नमन करूंगा, लेकिन उनसे यही अनुरोध है कि मेरी बेटी को न्याय मिले।”

ममता का शासन औरंगजेब के राज जैसा

इससे पहले पीड़िता के पिता ने ममता बनर्जी की उस टिप्पणी पर नाराजगी जताई थी जिसमें मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया था कि लड़की रात में बाहर क्यों गई थी? इसके जवाब में पिता ने कहा था, “ऐसा लगता है कि बंगाल में औरंगज़ेब का शासन चल रहा है। मैं अपनी बेटी को ओडिशा वापस ले जाना चाहता हूं। उसके लिए जीवन पहले है और करियर बाद में।” उन्होंने मामले की जांच सीबीआई से कराने की भी मांग की थी, जिससे यह मुद्दा राजनीतिक रंग ले बैठा था।

अब पुलिस ने जांच के दौरान पीड़िता के बयान में विरोधाभास पाए हैं। दूसरे वर्ष की एमबीबीएस छात्रा ने आरोप लगाया था कि 10 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे वह एक पुरुष मित्र के साथ खाना लेने कॉलेज कैंपस से बाहर गई थी, जहां कुछ लोगों ने उसे जंगल की ओर खींचकर सामूहिक दुष्कर्म किया।

छात्रा के पुरुष सहपाठी को गिरफ्तार किया गया है, जो इस मामले में छठा आरोपी है। पुलिस का कहना है कि अब तक के सबूत बताते हैं कि घटना एक ही व्यक्ति द्वारा की गई, इसलिए मामला गैंगरेप नहीं बल्कि रेप का है। सीसीटीवी फुटेज में छात्रा को अपने दोस्त के साथ शांत भाव से और कपड़े सही हालत में कॉलेज लौटते हुए देखा गया।

पुलिस का कहना है कि यदि छात्रा को सचमुच जंगल में घसीटा गया और कई लोगों ने हमला किया तो उसके शरीर या कपड़ों पर निशान या मदद मांगने के संकेत मिलने चाहिए थे, जो नहीं मिले हैं।

यह मामला अब राजनीतिक विवाद में बदल चुका है। विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा में विफलता का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी के बयान की भी राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई थी। वहीं, अब पिता की माफी के बाद मामले ने भावनात्मक और राजनीतिक दोनों पहलुओं से नया मोड़ ले लिया है। पुलिस जांच जारी है, जबकि पीड़िता के पिता ने एक बार फिर कहा है कि वे सिर्फ न्याय चाहते हैं, राजनीति नहीं।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
Mamata Banerjee
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।