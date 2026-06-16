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‘छोड़ दो मुझे’, वायुसेना अधिकारी की पत्नी से रेप और धर्मांतरण, आरोपी मौलाना फरार; वीडियो वायरल

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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नागपुर में वायुसेना अधिकारी की पत्नी के साथ रेप और धर्मांतरण के प्रयास का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में भी महिला आरोपी के चंगुल से खुद को छुड़ाने के लिए चीखती-चिल्लाती नजर आर ही है। 

‘छोड़ दो मुझे’, वायुसेना अधिकारी की पत्नी से रेप और धर्मांतरण, आरोपी मौलाना फरार; वीडियो वायरल

नागपुर में एयरफोर्स अधिकारी की पत्नी के साथ रेप और ब्लैकमेलिंग करके धर्मांतरण का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। इस मामले में कम से कम दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक मौलाना अब भी फरार है। महिला के साथ जबरदस्ती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में 24 साल की पीड़िता खुद को आरोपी अय्याज ताज मादरे के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश कर रही है और चीख रही है।

बता दें कि पुलिस ने अय्याज ताज मादरे और आमीन शेख को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा तामिया के रहने वाले हजरत मौलाना की तलाश जारी है। जानकारी के मुताबिक महिला के पति इस समय वायुसेना में अधिकारी हैं और इस समय दूसरे शहर में पोस्टेड हैं।

नशीला पदार्थ बनाकर बनाया अश्लील वीडियो

अय्याज पर आरोप है कि वह महिला को लेकर वर्धा रोड के एक होटल में गया था। इसके बाद उसने जूस में मिलाकर कोई नशीला पदार्थ पिलाया। आरोप है कि बेहोशी की हालत में ही उसने रेप किया और फिर अश्लील विडीयो भी बना लिया। इसके बाद से वह वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर महिला का यौन शोषण करता रहा। ब्लैकमेल करके उसने तीन लाख से ज्यादा की उगाही भी की थी।

तीनों आरोपियों ने मिलकर करवाया धर्मांतरण

महिला का कहना है कि उसपर इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया जाता था। शिकायत में यह भी कहा गया है कि धर्म परिवर्तन करवाने के लिए कई धार्मिक क्रियाएं करवाई गईं। एक वीडियो में यह भी है कि आरोपी महिला के साथ कलमा पढ़ रहा है। शिकायत में कहा गया है कि 31 मई को तीनों आरोपी महिला को लेकर कमलेश्वर नगर गए थे और वहां कलमा पढ़वाकर दावा किया कि उसका धर्मांतरण हो गया है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली कोर्ट का बड़ा फैसला, रेप के दो आरोपियों को कर दिया बरी; क्या वजह

पीड़िता का पति जब अपने घर लौटा तो महिला ने सारी बात उनसे बताई। इसके बाद सोनगांव पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने ऐक्शन लेते हे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और तीनों के खिलाफ धर्मांतरण की कोशिश, रेप, जबरन वसूली, ब्लैकमेलिंग और काला जादू प्रतिबंध कानून के तहत केस दर्ज किया गया। गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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