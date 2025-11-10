Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsrape accused AAP MLA Harmeet Singh Pathanmajra flees to Australia interview
पंजाब में छापे मार रही पुलिस, भागकर ऑस्ट्रेलिया में इंटरव्यू दे रहे रेप के आरोपी आप विधायक

पंजाब में छापे मार रही पुलिस, भागकर ऑस्ट्रेलिया में इंटरव्यू दे रहे रेप के आरोपी आप विधायक

संक्षेप: महिला ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी विधायक ने खुद को तलाकशुदा बताकर उससे संबंध बनाए और 2021 में शादी की, जबकि वह पहले से शादीशुदा था। महिला ने आरोप लगाया कि विधायक ने लगातार यौन शोषण किया, उसे धमकियां दीं और 'अश्लील' संदेश भेजे।

Mon, 10 Nov 2025 12:54 PMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पंजाब में बलात्कार के मामले में दो सितंबर से फरार आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा का एक वीडियो साक्षात्कार सामने आने के बाद समझा जा रहा है कि वह ऑस्ट्रेलिया भाग गए हैं। इस घटना की वजह से पुलिस को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है क्योंकि सनौर के विधायक सिंह के खिलाफ संभावित ठिकानों पर छापे मारने के बावजूद वह पुलिस की पकड़ में नहीं आए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पटियाला पुलिस ने आप विधायक के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। पठानमाजरा शुक्रवार को एक ऑस्ट्रेलिया स्थित पंजाबी वेब चैनल के साथ वीडियो साक्षात्कार में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वह 'जमानत हासिल करने के बाद ही घर लौटेंगे'। उन्होंने सभी आरोपों का खंडन करते हुए मामले को 'राजनीतिक साजिश' बताया।

उन्होंने न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताते हुए आरोप लगाया, 'पंजाब में महत्वपूर्ण मामलों पर मंत्रियों और विधायकों से सलाह नहीं ली जाती। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा रहा है। दिल्ली में हारने के बाद, उन नेताओं ने अब पंजाब पर कब्जा कर लिया है और वे इसे उसी तरह बर्बाद कर रहे हैं।' पटियाला की एक अदालत ने बलात्कार के मामले में पेश न होने पर पठानमाजरा के खिलाफ भगौड़ा घोषित करने की कार्यवाही शुरू कर दी है।

पुलिस ने एक सितंबर को पठानमाजरा के खिलाफ जीरकपुर की एक महिला की शिकायत पर बलात्कार, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोपों में मामला दर्ज किया था। महिला ने आरोप लगाया था कि विधायक ने खुद को तलाकशुदा बताकर उससे संबंध बनाए और 2021 में शादी की, जबकि वह पहले से शादीशुदा था। महिला ने आरोप लगाया कि विधायक ने लगातार यौन शोषण किया, उसे धमकियां दीं और 'अश्लील' संदेश भेजे।

जारी हो चुका है लुकआउट नोटिस

गुरुवार को पठानमाजरा के खिलाफ गुरुवार को लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। सनौर विधायक के आधिकारिक आवास, निजी घर तथा बस स्टैंड के बाहर पोस्टर चिपकाए गए हैं। पठानमाजरा के वकील बिक्रमजीत सिंह भुल्लर और एस एस सग्गू ने कहा था कि वे विधायक की अग्रिम जमानत के लिए जल्द ही पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। एक स्थानीय अदालत पहले ही उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुकी है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
AAP Aam Aadmi Party
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।