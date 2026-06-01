'दाऊद इब्राहिम जिंदा है', फिल्म धुरंधर ने डी-कंपनी को दी टेंशन; मुंबई में एक्टिव हुआ गैंग
रिपोर्ट के मुताबिक, गैंग अब यह समझाने में लगा है कि दाऊद अभी भी जिंदा है। फिल्म ने गैंग की ताकत पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। डी-कंपनी अब नई आतंकी साजिश के तहत नए सदस्यों की भर्ती कर रही है।
बॉलीवुड फिल्म धुरंधर ने अंडरवर्ल्ड की कुख्यात डी-कंपनी को भड़का दिया है। रणवीर सिंह की इस दो भाग वाली फिल्म में 'बड़े साहब' नाम का एक किरदार है, जो बिस्तर पर पड़ा दिखाया गया है और जिसकी शक्ल-सूरत पाकिस्तान में छिपे दाऊद इब्राहिम से काफी मिलती-जुलती है। सूत्रों के मुताबिक, फिल्म की सफलता के बाद डी-कंपनी ने मुंबई में अपने ग्राउंड नेटवर्क को एक्टिव कर दिया है।
दाऊद इब्राहिम के नेतृत्व वाला गैंग अब लोगों को यह समझाने में लगा है कि दाऊद अभी भी जिंदा है। फिल्म ने गैंग की ताकत पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। डी-कंपनी अब नई आतंकी साजिश के तहत नए सदस्यों की भर्ती कर रही है। NDTV की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि भर्ती का काम शकील गैंग को सौंपा गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को इन नए रंगरूटों को ट्रेनिंग देने और हथियार मुहैया कराने की जिम्मेदारी दी गई है। शूटर मुन्ना झिंगड़ा को इस आतंकी प्लान को अंजाम देने का काम सौंपा गया है।
डी-कंपनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या
रिपोर्ट के मुताबिक, गैंग के लिए सबसे बड़ी चुनौती नए लोगों को ढूंढना है, क्योंकि पुराना नेटवर्क कमजोर हो चुका है। फिल्म में दाऊद जैसे किरदार को मौत के करीब दिखाए जाने से गैंग में हड़कंप मच गया और उन्होंने अपनी मौजूदगी जताने के लिए तुरंत एक्शन में आने का फैसला किया। सूत्रों के अनुसार, भर्ती किए गए युवकों को असली मकसद नहीं बताया गया। मुंबई की सड़कों से चुने गए इन लड़कों को बांद्रा में एक अवैध मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई का मुद्दा उठाकर उकसाया गया। उन्हें बताया गया कि यह कार्रवाई उनके धर्म के खिलाफ है, जबकि असल में पूरा ऑपरेशन दाऊद गैंग की छवि सुधारने और आतंकी हमला करने का था।
ताकत दिखाने की कोशिश में डी-कंपनी
दिल्ली पुलिस ने हाल ही में इस आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया, जिससे आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड के बीच का लिंक भी सामने आया। यह खुलासा दर्शाता है कि गैंग किस हद तक नए तरीकों से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। एजेंसियों का मानना है कि डी-कंपनी की ये अचानक गतिविधियां उसकी घटती ताकत और एक्सटॉर्शन कारोबार में आई गिरावट को छिपाने की कोशिश हैं। दाऊद गैंग अब ISI की मदद से भारत में बड़े हमले या किसी प्रभावशाली व्यक्ति को निशाना बनाने की योजना बना रहा था, ताकि उसकी छवि फिर से मजबूत हो सके। लेकिन, भारतीय एजेंसियों की ओर से समय पर की गई गिरफ्तारियों ने इन प्रयासों को नाकाम कर दिया है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें