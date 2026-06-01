'दाऊद इब्राहिम जिंदा है', फिल्म धुरंधर ने डी-कंपनी को दी टेंशन; मुंबई में एक्टिव हुआ गैंग

रिपोर्ट के मुताबिक, गैंग अब यह समझाने में लगा है कि दाऊद अभी भी जिंदा है। फिल्म ने गैंग की ताकत पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। डी-कंपनी अब नई आतंकी साजिश के तहत नए सदस्यों की भर्ती कर रही है।

बॉलीवुड फिल्म धुरंधर ने अंडरवर्ल्ड की कुख्यात डी-कंपनी को भड़का दिया है। रणवीर सिंह की इस दो भाग वाली फिल्म में 'बड़े साहब' नाम का एक किरदार है, जो बिस्तर पर पड़ा दिखाया गया है और जिसकी शक्ल-सूरत पाकिस्तान में छिपे दाऊद इब्राहिम से काफी मिलती-जुलती है। सूत्रों के मुताबिक, फिल्म की सफलता के बाद डी-कंपनी ने मुंबई में अपने ग्राउंड नेटवर्क को एक्टिव कर दिया है।

दाऊद इब्राहिम के नेतृत्व वाला गैंग अब लोगों को यह समझाने में लगा है कि दाऊद अभी भी जिंदा है। फिल्म ने गैंग की ताकत पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। डी-कंपनी अब नई आतंकी साजिश के तहत नए सदस्यों की भर्ती कर रही है। NDTV की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि भर्ती का काम शकील गैंग को सौंपा गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को इन नए रंगरूटों को ट्रेनिंग देने और हथियार मुहैया कराने की जिम्मेदारी दी गई है। शूटर मुन्ना झिंगड़ा को इस आतंकी प्लान को अंजाम देने का काम सौंपा गया है।

डी-कंपनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या

रिपोर्ट के मुताबिक, गैंग के लिए सबसे बड़ी चुनौती नए लोगों को ढूंढना है, क्योंकि पुराना नेटवर्क कमजोर हो चुका है। फिल्म में दाऊद जैसे किरदार को मौत के करीब दिखाए जाने से गैंग में हड़कंप मच गया और उन्होंने अपनी मौजूदगी जताने के लिए तुरंत एक्शन में आने का फैसला किया। सूत्रों के अनुसार, भर्ती किए गए युवकों को असली मकसद नहीं बताया गया। मुंबई की सड़कों से चुने गए इन लड़कों को बांद्रा में एक अवैध मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई का मुद्दा उठाकर उकसाया गया। उन्हें बताया गया कि यह कार्रवाई उनके धर्म के खिलाफ है, जबकि असल में पूरा ऑपरेशन दाऊद गैंग की छवि सुधारने और आतंकी हमला करने का था।

ताकत दिखाने की कोशिश में डी-कंपनी