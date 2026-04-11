धुरंधर-2 की सक्सेस के बाद नागपुर पहुंचे रणवीर सिंह, मोहन भागवत से की मुलाकात; हेडगेवार को दी श्रद्धांजलि
धुरंधर-2 की सक्सेस के बाद रणवीर सिंह ने RSS प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने रणवीर की फिल्म पर चर्चा की और संगठन की विभिन्न गतिविधियों तथा सेवा कार्यों के बारे में भी बातचीत की।
हाल ही में आई धुरंधर-2 की सक्सेस के बाद बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह नागपुर पहुंचे। यहां उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात की। इसके अलावा, रणवीर सिंह ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक के.बी. हेडगेवार और उनके उत्तराधिकारी एम.एस. गोलवलकर के स्मारकों पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
न्यूज एजेंसी पीटीआई के सूत्रों ने बताया कि 'धुरंधर' एक्टर रेशिमबाग स्थित डॉ. हेडगेवार स्मृति मंदिर गए और आरएसएस के संस्थापक तथा दूसरे सरसंघचालक गोलवलकर को श्रद्धांजलि दी, जिनके स्मारक इसी परिसर में स्थित हैं। इस दौरे के दौरान, RSS के प्रतिनिधियों ने रणवीर सिंह को इस हिंदुत्व संगठन के पहले दो प्रमुखों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी और डॉ. हेडगेवार स्मृति मंदिर के इतिहास तथा महत्व के बारे में भी बताया।
वहीं, 'द टेलीग्राफ' की एक रिपोर्ट के अनुसार, रणवीर ने RSS प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने रणवीर की फिल्म पर चर्चा की और संगठन की विभिन्न गतिविधियों तथा सेवा कार्यों के बारे में भी बातचीत की। रणवीर के चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। एयरपोर्ट से निकलते समय सफेद कुर्ते में उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं। कई फैंस ने गौर किया कि सफेद कुर्ते में रणवीर कितने खुश और बदले-बदले से नजर आ रहे थे। प्रशंसकों ने यह भी कहा कि रणवीर 'धुरंधर 2' के लिए जिस जबरदस्त तारीफ के हकदार हैं, वह उन्हें मिल रही है।
बता दें कि धुरंधर-2 के सुपरहिट होने के बाद अब रणवीर अगली बार फिल्म 'प्रलय' में नजर आएंगे। यह फिल्म एक ऐसी दुनिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जो किसी प्रलय के बाद पूरी तरह तबाह हो चुकी है और जहां हर तरफ जॉम्बीज का आतंक फैला हुआ है। इस फिल्म का निर्देशन जय मेहता करेंगे, जिन्होंने अपने पिता हंसल मेहता के साथ मिलकर 'स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी' का सह-निर्देशन किया था।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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