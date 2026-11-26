रानी कपूर और प्रिया कपूर के बीच डीवाई चंद्रचूड़ की मध्यस्थता में 15 बैठकों के बाद भी समझौता नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता खत्म कर दी है। अब आरके फैमिली ट्रस्ट विवाद में दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर अदालत फैसला करेगी।

रानी कपूर और प्रिया कपूर के बीच सुलह की कोशिशें फेल, अब सुप्रीम कोर्ट में होगी आर-पार की लड़ाई (फाइल फोटो)

दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर के परिवार से जुड़े ट्रस्ट विवाद में मध्यस्थता के जरिए समझौते की कोशिशें सफल नहीं हो सकीं। सुप्रीम कोर्ट ने रानी कपूर और उनकी बहू प्रिया सचदेव कपूर के बीच मध्यस्थता प्रक्रिया समाप्त कर दी है। अब मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर अदालत आगे फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई के दौरान बताया गया कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की मध्यस्थता में करीब 15 बैठकें हुईं, लेकिन विवाद का समाधान नहीं निकल सका। अदालत ने कहा कि किसी भी पक्ष को समझौते के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

रानी कपूर ने मांगे 6,000 करोड़ रुपये न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ को बताया गया कि रानी कपूर ने ट्रस्ट से जुड़े अपने दावों के निपटारे के लिए 6,000 करोड़ रुपये की मांग की है। दूसरी ओर, विरोधी पक्ष के वकील ने ट्रस्ट की संपत्तियों का मूल्य करीब 30,000 करोड़ रुपये बताया।

रानी कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट में आरके फैमिली ट्रस्ट की वैधता को चुनौती दी है। उनका आरोप है कि उनकी सहमति और पूरी जानकारी के बिना उनकी संपत्तियां ट्रस्ट में स्थानांतरित कर दी गईं।

मध्यस्थता में किन मुद्दों पर नहीं बनी सहमति? सुप्रीम कोर्ट के सामने बताया गया कि विवाद के दो प्रमुख मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं। इनमें अभिनेता करिश्मा कपूर से संजय कपूर के बच्चों को ट्रस्ट की संरचना से बाहर करने की प्रक्रिया और रानी कपूर के दावों का निपटारा शामिल है।

मध्यस्थ की रिपोर्ट के अनुसार, संजय कपूर और करिश्मा कपूर के बच्चों से जुड़े मुद्दे पर समाधान की उम्मीद बनी हुई थी, लेकिन रानी कपूर के दावों को लेकर बातचीत गतिरोध पर पहुंच गई थी।

रानी कपूर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा कि समझौते का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन छह महीने तक उसका कोई जवाब या दूसरा प्रस्ताव नहीं मिला। वहीं, प्रिया कपूर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने आरोप लगाया कि रानी कपूर अपनी बहू के साथ संयुक्त मध्यस्थता बैठक में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थीं।

रानी कपूर संयुक्त बैठक में क्यों नहीं शामिल हुईं? मुकुल रोहतगी ने अदालत में कहा कि रानी कपूर एक बैठक के बाद बाहर चली गई थीं और अब बहू पर आरोप लगा रही हैं। इसके जवाब में सिद्धार्थ दवे ने कहा कि 81 वर्षीय रानी कपूर अपने पति और बेटे, दोनों को खो चुकी हैं। बहू से मिलने पर उन्हें काफी मानसिक तनाव होता है, लेकिन वह मध्यस्थ से अलग बैठक करने के लिए तैयार थीं।

अदालत ने दोनों पक्षों को विवाद सुलझाने के लिए लचीला रुख अपनाने और व्यावहारिक तरीके से बातचीत करने की सलाह दी। पीठ ने कहा कि करीब 15 बैठकें होने के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलना निराशाजनक है।

ट्रस्ट में किसका कितना हिस्सा? सुनवाई के दौरान ट्रस्ट की संपत्तियों और हिस्सेदारी को लेकर भी अलग-अलग दावे सामने आए।

रानी कपूर: उनके वकील ने ट्रस्ट से जुड़े दावों के निपटारे के लिए 6,000 करोड़ रुपये की मांग रखी।

करिश्मा कपूर के बच्चे: उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने ट्रस्ट में 24 से 26 प्रतिशत हिस्सेदारी का दावा किया।

प्रिया कपूर: उनके वकील अभिमन्यु भंडारी ने कहा कि प्रिया कपूर 60 प्रतिशत हिस्सेदारी की हकदार हैं, जबकि बाकी 40 प्रतिशत संजय कपूर के बच्चों में बांटा जाना चाहिए।

प्रिया कपूर की ओर से यह भी कहा गया कि यह एक बहु-पीढ़ी का ट्रस्ट है, जो केवल प्रिया या रानी कपूर तक सीमित नहीं है। भविष्य में परिवार के बच्चों और पोते-पोतियों को भी इससे लाभ मिलना है। ट्रस्ट की आय से बच्चों के विभिन्न खर्चों का भुगतान किया जाता है, इसलिए इसे तोड़कर अलग-अलग हिस्सों में बांटना उचित नहीं होगा।

अब दिल्ली हाई कोर्ट में होगी आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता प्रक्रिया समाप्त करते हुए संकेत दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट को ट्रस्ट की संपत्तियों को सुरक्षित रखने से संबंधित लंबित आवेदन पर समयबद्ध तरीके से फैसला करना चाहिए।

रानी कपूर की ओर से हाई कोर्ट में अंतरिम राहत के मामले का जल्द निपटारा करने की मांग भी की गई। इस पर अदालत ने कहा, ‘‘अब लड़ाई शुरू होती है।’’ संजय कपूर, ऑटो कंपोनेंट कंपनी सोना कॉमस्टार के पूर्व चेयरमैन थे। जून 2025 में उनका निधन हो गया था। उनके परिवार से जुड़े आरके फैमिली ट्रस्ट की वैधता को लेकर विवाद अब मध्यस्थता के बजाय अदालत में आगे बढ़ेगा।