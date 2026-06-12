ऐसी फांसी, जिसका इंतजार कर रहा था पूरा देश; क्या है रंगा-बिल्ला केस

‘राख’ वेबसीरीज ने 48 साल पहले के एक वीभत्स आपराधिक केस की यादें ताजा कर दीं। नौसेना अधिकारी के दो बच्चों की किडनैपिंग और फिर नृशंस हत्या के मामले में रंगा-बिल्ला को तिहाड़ में फांसी दी गई थी। इन दोनों का शव भी उनके रिश्तेदारों ने स्वीकार नहीं किया था।

अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली वेबसीरीज 'राख' ने 48 साल पहले की एक ऐसी घटना को ताजा कर दिया है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। यह वेबसीरीज नौसेना के एक अधिकारी के दो बच्चों की किडनैपिंग और नृशंस हत्या से जुड़ी है। इस केस को 'रंगा-बिल्ला' केस के नाम से जाना जाता है। लगभग आधी सदी बीतने के बाद भी रंगा-बिल्ला केस लोग भुला नहीं पाए हैं। यह एक ऐसा केस था जिसके बाद बच्चों की सुरक्षा को लेकर लोगों के मन में चिंता समा गई। वहीं रंगा-बिल्ला नाम के अपराधियों को फांसी दे दी गई। यह फांसी सजा-ए-मौत के इतिहास में सबसे हाई प्रोफाइल मानी गई।

क्या हुआ था उस शाम? नौसेना में कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा दिल्ली के धौलाकुआं के पास ही सरकारी क्वार्टर में रहते थे। उनको एक बेटी और दूसरा बेटा था। बेटी का नाम गीता चोपड़ा (16 साल) और बेटे का नाम संजय चोपड़ा (13 साल) था। आम तौर पर दोनों रोज ही शाम को खेलने जाया करते थे लेकिन 26 अगस्त 1978 के उस दिन उनका प्लान अलग ही था। गीता चोपड़ा को आकाशवाणी के 'युववाणी' कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आकाशवाणी केंद्र जाना था। धौला कुआं से आकाशवाणी केंद्र की दूरी लगभग 5 से 6 किलोमीटर ही है। बहन गीता के साथ संजय का भी जाने का प्लान बन चुका था। इधर मदन मोहन चोपड़ा ने दोनों बच्चों से वादा किया कि वह गीता का प्रोग्राम रेडियो पर जरूर सुनेंगे।

बारिश की वजह से लेनी पड़ी लिफ्ट उस शाम बारिश हो रही थी। रात में 8 बजे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होना था। ऐसे में 6 बजे के करीब गीता और संजय आकाशवाणी भवन के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने डॉ. एमएस नंदा से लिफ्ट ले ली। नंदा ने उन्हें आकाशवाणी भवन से करीब एक किलोमीटर पहले गोल डाकखाने पर ड्रॉप कर दिया। इसके बाद वे दोनों कभी आकाशवाणी भवन पहुंचे ही नहीं।

कार्यक्रम के निर्धारित समय पर जब चोपड़ा परिवार ने रेडियो ऑन किया तो गीता चोपड़ा की जगह किसी और की आवाज सुनने को मिली। कैप्टन चोपड़ा को कुछ समझ नहीं आया तो वह तुरंत अपनी गाड़ी से आकाशवाणी भवन के लिए निकल गए। वहां जाकर पता चला कि दोनों भाई-बहन वहां पहुंचे ही नहीं। इसके बाद कैप्टन चोपड़ा ने अपने सभी जानकारों से संपर्क किया लेकिन बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं चला। पुलिस को जानकारी दी गई और छानबीन शुरू हो गई।

जंगल में मिले शव दोनों बच्चों के गायब बोने के दो दिन बाद यानी 28 अगस्त को एक चरवाहे को जंगल में दो शव मिले। उसने पुलिस को जानकारी दी। पता चला कि ये शव गीता और संजय के ही हैं। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। गीता का शव सड़ने लगा था। पोस्टमॉर्टम में पता चला कि दोनों को चाकू से गोदा गया है। हालांकि यह नहीं पता चल पाया कि गीता का यौन शोषण हुआ था या नहीं। संजय के शरीर पर कम से कम 25 घाव थे। इससे इतना तो पता चला कि दोनों ने किडनैपर्स के साथ खूब हाथा-पाई की थी। ऐसे में किडनैपर्स को भी चोट आनी लाजमी थी।

रंगा-बिल्ला कैसे पकड़े गए पुलिस की निगाह अस्पतालों पर थी। अगर गिडनैपर्स भी घायल हुए तो वे किसी ना किसी अस्पताल जरूर गए होंगे। यह केस पूरे देश के अखबारों की हेडलाइन बन रहा ता। पुलिस का शक कुलजीत सिंह उर्फ रंगा और जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला पर था। वे दोनों दो हफ्तों से फरार थे। 8 सितंबर 1978 को रंगा और बिल्ला आगरा के पास कालका मेल पर चढ़े। यह ट्रेन दिल्ली आ रही थी। गलती से वे सैनिकों के लिए आरक्षित डिब्बे में चढ़ गए।

लांस नायक गुरतेज सिंह और एवी शेट्टी ने उनसे आईकार्ड मांगा। उनके व्यवहार से सेना के अधिकारियों के गड़बड़ी का शक हो गया। गुरतेज सिंह के पास अखबार भी था जिसपर इनकी तस्वीर छपी थी। इसके बाद सेना के अधिकारियों ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया और सुबह करीब 3.30 बजे पुलिस को सौंप दिया। रंगा-बिल्ला के पास से कृपाण के अलावा 0.32 बोर कारतूस और खून से सने कपड़े भी मिले। दोनों की गिरफ्तारी इस केस की बड़ी कामयाबी थी।

कोर्ट ने सुना दी मौत की सजा रंगा बिल्ला को अपहरण और हत्या का आरोपी बनाया गया। निचली अदालत में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। इसके बाद दोनों आरोपियों ने हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी। तिहाड़ जेल में उन दोंनों हत्यारों 31 जनवरी 1982 को फांसी दी गई। इसके बाद पूरे देश में ही लोग बच्चों को अकेले कहीं भेजने से डरने लगे थे। पांच दशक के बाद भी इस केस को लोग भूल नहीं पाए हैं।