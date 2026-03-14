शिवालिक और नंदा देवी ने पार किया होर्मुज स्ट्रेट, LPG पर आई बड़ी खुशखबरी

प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में कई भारतीय जहाज अभी भी स्टैंडबाय पर हैं। भारत सभी संबंधित देशों के साथ संपर्क में बना हुआ है ताकि जहाजों का सुरक्षित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित किया जा सके।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने LPG को लेकर शनिवार को दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग में अहम बयान दिया। उन्होंने बताया कि कुछ जहाज जो भारत के लिए रवाना हुए थे, वे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सफलतापूर्वक गुजर चुके हैं। 2 भारतीय जहाजों (शिवालिक और नंदा देवी) ने इस जलडमरूमध्य को पार किया है और अब वे भारत के बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इन दोनों जहाजों में से प्रत्येक में 46,000 मीट्रिक टन से अधिक एलपीजी लदा हुआ है, जिससे कुल मिलाकर 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। उन्होंने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में कई भारतीय जहाज अभी भी स्टैंडबाय पर हैं। भारत सभी संबंधित देशों के साथ संपर्क में बना हुआ है ताकि जहाजों का सुरक्षित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित किया जा सके। यह प्रयास भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए किया जा रहा है।

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रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि क्षेत्र में वस्तुओं और ऊर्जा के निर्बाध परिवहन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत ने नागरिक बुनियादी ढांचे, विशेषकर ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाने से बचने की अपील की है। उनका मानना है कि यह वैश्विक समुदाय का भी एक प्रमुख प्राथमिकता है। संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए भारत ने सभी महत्वपूर्ण पक्षों से संपर्क बनाए रखा है। इसमें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य देश, ईरान, अमेरिका और इजरायल शामिल हैं। विभिन्न राजनीतिक और कूटनीतिक स्तरों पर बातचीत की जा रही है ताकि भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी प्राथमिकताओं को दर्शाया जा सके। प्रधानमंत्री ने क्षेत्र के नेताओं से बात की है, जबकि पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और भारतीय दूतावासों ने भी निकट संपर्क बनाए रखा है। शिपिंग लाइनों जैसी अन्य प्रमुख संस्थाओं की चिंताओं को भी संबोधित किया जा रहा है।

भारत में फंस गए थे कई ईरानी नागरिक

इसके अलावा, संघर्ष के कारण उड़ान सेवाओं में व्यापक व्यवधान होने से कई ईरानी नागरिक भारत में फंस गए थे। इनमें पर्यटक और यहां तैनात राजनयिक शामिल थे। ईरानी अधिकारियों ने इन फंसे हुए नागरिकों को वापस ले जाने के लिए एक चार्टर्ड उड़ान की व्यवस्था की। यह उड़ान कोच्चि से पिछले रात रवाना हुई। यात्रियों में आईआरआईएस लवन नामक ईरानी जहाज के गैर-आवश्यक क्रू सदस्य भी शामिल थे, जो अभी भी कोच्चि में डॉक किया हुआ है। यह कदम दोनों देशों के बीच मानवीय सहयोग को दर्शाता है, भले ही क्षेत्रीय तनाव उच्च स्तर पर हो। भारत ने इन नागरिकों की सहायता में पूरा सहयोग किया।