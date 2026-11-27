'तुम भी फिल्म बना लो', रणबीर कपूर की 'रामायण' के खिलाफ याचिका पर भड़का सुप्रीम कोर्ट
रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म रामायण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता को सीजेआई की बेंच ने फटकार लगा दी और कहा किअगर उ्हें आपत्ति है तो अपनी एक फिल्म बना लें लेकिन अदालत का समय खराब ना करें।
रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' को चनौती देने वाली एक याचिका को लेकर सीजेआई की अगुआई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगा दी। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिका लाकर कोर्ट का समया ना जाया करें। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। इस याचिका में कहा गया था कि हिंदू धर्म ग्रंथों पर आधारित रामायण की कथा के साथ छेड़छाड़ करके यह फिल्म बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर उन्हें लगता है कि यह फ फिल्म ठीक नहीं है तो अपने हिसाब से एक फिल्म बना लें।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
सीजेआई सूर्यकांत की अगुआई वाली बेंच ने कहा फइल्म रिलीज हो चुकी है और फिल्म मेकर्स का कहना है कि उन्होंने जैसा भी रामायण को समझा, वैसा बना दिया है। कोई भी अपनी समझ के हिसाब से फिल्म बनाने को स्वतंत्र है। चाहें तो आप अपनी फिल्म बना लें। कोर्ट ने वकील से कहा कि वह केवल अदालत का समय खराब कर रहे हैं।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस याचिका को 23 नवंबर को दर्ज किया गया था लेकिन अब तक सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं किया गया है। इसपर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि फिल्म तो पहले ही रिलीज हो चुकी है और जिन्हें देखना था वे देख भी चुके हैं। याचिका में कहा गया था कि इस फिल्म में रामायण के पौराणिक तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने यचिकाकर्ता के वकील से कहा कि अगर वह चाहें तो अपनी समझ के हिसाब से नई फिल्म बना लें।
कोर्ट ने कहा कि इस केस की जल्दी सुनवाई करने का कोई तुक नहीं है। समान्य प्रक्रिया के तहत मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा और फिर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित फिल्म रामायण पूरी दुनिया में चर्चा बटोर रही है। इसमें आधुनिक तकनीक और वीएफएक्स का जबरदस्त इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए इसकी तुलना हॉलिवुड की ऐक्शन फिल्मों से भी की जा रही है। इस फिल्म में रणबीर कपूर ने भगवान राम और साई पल्लवी ने माता सीता का किरदार निभाया है। इसके अलावा यश ने रावण किरदार निभाकर काफी लोकप्रियता हासिल की है।
इस फिल्म ने पुष्पा 2 को पीछे करके सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी फिल्म बन गई है। अब तक इस फिल्म का कलेक्शन 1755 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। जल्द ही यह बाहुबली फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। अब भी कमाई के मामले में नंबर 1 पर दंगल, दूसरे पर धुरंधर 2, तीसरे पर बाहुबली 2 और पांचवें नंबर पर पुष्पा 2 है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें