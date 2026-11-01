गाड़ी में आगे राहुल गांधी, पीछे अखिलेश; क्या यूपी चुनाव पर भी है बड़ा संदेश?
रामलीला मैदान के लिए मिंटो रोड से विपक्ष के नेता ओपन बसों में रवना हुए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ ही बैठे नजर आए। ओपन बस में राहुल गांधी आगे और अखिलेश यादव पीछे बैठे थे।
एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष का काफिला जब मिंटो रोड से रामलीला मैदान की ओर रवाना हुआ तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक ही ओपन बस में बैठे नजर आए। विपक्ष की इस रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। वहीं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी सुप्रिया सुले, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला समेत बड़े नेता तीन ओपन गाड़ियों मे बैठकर मिंटो रोड से रामलीला मैदान की ओर रवाना हुए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक ही वाहन में बैठे नजर आए। एक ही गाड़ी में सवारी की यह तस्वीर विपक्षी एकता को लेकर एक बड़ा संदेश बताया जा रहा है। वहीं आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर भी एक मेसेज है।
बड़ी संख्या में सपा के कार्यकर्ता
मिंटो रोड पर बड़ी संख्या में विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता अपने नेताओं का इंतजार कर रहे थे। वहीं बहुत सारे लोग पहले ही रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं। एक तरफ जहां दिल्ली पुलिस ने इस रैली में 50 हजार लोगों के पहुंचने की बात कही थी। वहीं कांग्रेस ने 10 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया था। कनाट प्लेस से रामलीला मैदान से विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। इनमें बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं।
क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर भी है संदेश
2027 में उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस का यह शक्तिप्रदर्शन काफी मायने रखता है। समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बनी है। वहीं इस महारैली के जरिए कांग्रेस यह भी संदेश दे रही है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर आज भी बड़ी पार्टी है और ऐसे में उसे छोटे भाई का दर्जा नहीं देना चाहिए।
यूपी में झुकने को तैयार नहीं होगी कांग्रेस?
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आधी सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर चुकी है। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट उसे सौंपे। इसी को लेकर अब तक सीटों का बंटवारा अटका हुआ है। दिल्ली में आयोजित महारैली में ओपन बस में राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ ही बैठे दिखे। हालांकि राहुल गांधी आगे और अखिलेश यादव पीछे बैठे थे। राजनीतिक विश्लेषक इसका मतलब यह भी बताते हैं कि यूपी में कांग्रेस ज्यादा समझौता करने को तैयार नहीं होगी। इसके साथ ही यूपी में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का साथ भी जरूरी है।
सफल रैली से बढ़ेगा कांग्रेस का आत्मविश्वास
रामलीला मैदान की सफल रैली से कांग्रेस का आत्मविश्वास बुलंद होगा। इसके साथ ही यह भी संदेश होगा कि देश में कांग्रेस की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है और केंद्र के लिए कांग्रेस ही विकल्प है। आगामी विधानसभा चुनावों में भी इसका असर देखा जा सकता है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें