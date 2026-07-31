अमेरिका से आया चुपके-चुपके... कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दीपके पर केंद्रीय मंत्री का शायराना अंदाज

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके को लेकर शायराना अंदाज दिखाया है। उन्होंने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि छात्रों के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ वह उसका समर्थन नहीं करते हैं।

Ramdas Athawale on Abhijit Dipke: कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके इन दिनों भारतीय राजनीति का जाना पहचाना नाम बन गए हैं। संसद से लेकर सड़क तक लोग उन्हें पहचानते हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपने अंदाज में अभिजीत दीपके का नाम लिया। उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन की तरफ मेरा ध्यान था। आप लोगों को मालूम है 'अमेरिका से आया यह चुपके-चुपके, नाम है उसका अभिजीत दीपके।' केंद्रीय मंत्री का यह शायराना अंदाज देख वहां मौजूद सभी सांसद भी हंसने लगे।

संसद को संबोधित कर रहे एनडीए सरकार के सहयोगी रामदास अठावले ने जोर देकर कहा कि दीपके उनके समाज से आता है। उन्होंने कहा, "अमेरिका से जो भारत आया था चुपके-चुपके, उनका नाम है अभिजीत दीपके। वह मेरे समाज का है। वह अंबेडकरवादी भी है। अभिजीत दीपके ने जो आंदोलन खड़ा किया वह जरूरी मुद्दे पर था। सरकार ने 25 दिनों तक आंदोलन करने पर कोई लाठी नहीं चलाई।"

मैं लाठी चार्ज का समर्थन नहीं करता, इसकी जांच हो- रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि संसद मार्च करते समय दीपके और उनके साथियों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ। लेकिन वह इसका समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, "लाठी चार्ज तब होता है, जब हम पुलिस पर पत्थर मारते हैं। संसद के घेराव की उनकी घोषणा ठीक थी। इसलिए रेल भवन तक आने का मौका भी उनको दिया था। 25 दिनों तक वह शांति से आंदोलन करते रहे किसी ने इसका विरोध नहीं किया। किसी पुलिसवाले ने डंडा नहीं चलाया। लेकिन जब यहां संसद की तरफ घुसकर आने का प्रयास हुआ, तो पुलिस को लाठी चलानी पड़ी। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। इसकी जांच होनी चाहिए।"

सरकार देख रही थी कि कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन बढ़ रहा है- रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार शुरुआत से ही यह देख रही थी कि जंतर मंतर पर बैठे कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन पूरे देश में बढ़ रहा है। इसलिए छात्रों के हित में सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया था।