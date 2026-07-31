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अमेरिका से आया चुपके-चुपके... कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दीपके पर केंद्रीय मंत्री का शायराना अंदाज

By Upendra Thapak
लाइव हिन्दुस्तान
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केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके को लेकर शायराना अंदाज दिखाया है। उन्होंने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि छात्रों के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ वह उसका समर्थन नहीं करते हैं।

Ramdas Athawale Abhijit Dipke
रामदास अठावले और अभिजीत दीपके

Ramdas Athawale on Abhijit Dipke: कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके इन दिनों भारतीय राजनीति का जाना पहचाना नाम बन गए हैं। संसद से लेकर सड़क तक लोग उन्हें पहचानते हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपने अंदाज में अभिजीत दीपके का नाम लिया। उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन की तरफ मेरा ध्यान था। आप लोगों को मालूम है 'अमेरिका से आया यह चुपके-चुपके, नाम है उसका अभिजीत दीपके।' केंद्रीय मंत्री का यह शायराना अंदाज देख वहां मौजूद सभी सांसद भी हंसने लगे।

संसद को संबोधित कर रहे एनडीए सरकार के सहयोगी रामदास अठावले ने जोर देकर कहा कि दीपके उनके समाज से आता है। उन्होंने कहा, "अमेरिका से जो भारत आया था चुपके-चुपके, उनका नाम है अभिजीत दीपके। वह मेरे समाज का है। वह अंबेडकरवादी भी है। अभिजीत दीपके ने जो आंदोलन खड़ा किया वह जरूरी मुद्दे पर था। सरकार ने 25 दिनों तक आंदोलन करने पर कोई लाठी नहीं चलाई।"

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मैं लाठी चार्ज का समर्थन नहीं करता, इसकी जांच हो- रामदास अठावले

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि संसद मार्च करते समय दीपके और उनके साथियों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ। लेकिन वह इसका समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, "लाठी चार्ज तब होता है, जब हम पुलिस पर पत्थर मारते हैं। संसद के घेराव की उनकी घोषणा ठीक थी। इसलिए रेल भवन तक आने का मौका भी उनको दिया था। 25 दिनों तक वह शांति से आंदोलन करते रहे किसी ने इसका विरोध नहीं किया। किसी पुलिसवाले ने डंडा नहीं चलाया। लेकिन जब यहां संसद की तरफ घुसकर आने का प्रयास हुआ, तो पुलिस को लाठी चलानी पड़ी। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। इसकी जांच होनी चाहिए।"

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सरकार देख रही थी कि कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन बढ़ रहा है- रामदास अठावले

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार शुरुआत से ही यह देख रही थी कि जंतर मंतर पर बैठे कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन पूरे देश में बढ़ रहा है। इसलिए छात्रों के हित में सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया था।

बता दें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के एक बयान के बाद अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी का ऐलान किया था। देखते ही देखते यह एक जेन-जी आंदोलन बन गया और लाखों लोग इससे जुड़ गए। इसके बदा अमेरिका के बोस्टन विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहे दीपके भारत आए और जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उन्होंने नीट पेपर लीक को प्रमुख मुद्दा बनाया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का साथ भी उनको मिल गया और फिर यह लड़ाई लंबी हो गई।लगातार दबाव के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षामंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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