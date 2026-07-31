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'दूरदर्शन वाली बेहतर थी', पूर्व सांसद को नहीं भाया रामायण का ट्रेलर; कास्टिंग पर भी सवाल

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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प्रियंका चतुर्वेदी ने नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' के प्रोमो की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कास्टिंग, वीएफएक्स और संगीत पर सवाल उठाते हुए दूरदर्शन की रामायण को सर्वश्रेष्ठ बताया।

नितेश तिवारी की रामायण के प्रोमो से निराश हुईं प्रियंका चतुर्वेदी, संगीत और विजुअल्स को बताया खराब
नितेश तिवारी की रामायण के प्रोमो से निराश हुईं प्रियंका चतुर्वेदी, संगीत और विजुअल्स को बताया खराब

बॉलीवुड के सबसे महत्वाकांक्षी और बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट्स में से एक, निर्देशक नितेश तिवारी की 'रामायण' का आधिकारिक ट्रेलर 30 जुलाई को रिलीज हो गया है। ट्रेलर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर इसके विजुअल्स और भव्यता को लेकर बहस छिड़ गई है। जहां एक वर्ग फिल्म के ग्रैंड स्केल की तारीफ कर रहा है, वहीं कई लोग इसकी कड़ी आलोचना भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी फिल्म को लेकर अपनी स्पष्ट और तीखी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है।

प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर क्या कहा?

प्रियंका चतुर्वेदी ने फिल्म के प्रोमो वीडियो पर निराशा जताते हुए रामानंद सागर द्वारा निर्देशित 80 के दशक के प्रतिष्ठित धारावाहिक 'रामायण' को आज भी सर्वश्रेष्ठ बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "अब मुझे समझ आया कि उन्होंने रामायण का प्रोमो इतने समय तक छिपाकर क्यों रखा था, क्योंकि यह उस हाइप के लायक ही नहीं है जो उन्होंने बनाने की कोशिश की थी। गलत कास्टिंग, एक्टिंग से ज्यादा VFX पर जोर, अजीबोगरीब कॉस्ट्यूम और संगीत, जिसे बहुत बेहतर किया जा सकता था। स्पष्ट रूप से दूरदर्शन की रामायण पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी!"

प्रियंका का यह बयान उस बहस को और हवा दे रहा है जो ट्रेलर रिलीज के बाद से ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर चल रही है। कई दर्शकों का यह भी मानना है कि आधुनिक तकनीक और भारी भरकम बजट के बावजूद, पुरानी रामायण का भावनात्मक जुड़ाव और सादगी इस ट्रेलर में नदारद है।

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ट्रेलर पर दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

कई सिनेप्रेमी ऑस्कर विजेता स्टूडियो DNEG द्वारा तैयार किए गए वीएफएक्स और विजुअल्स की प्रशंसा कर रहे हैं। विशेष रूप से, रावण के खूंखार अवतार में साउथ सुपरस्टार यश की स्क्रीन प्रेजेंस को ट्रेलर का सबसे मजबूत हिस्सा माना जा रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी की तरह ही कई आम यूजर्स ने भी भारी सीजीआई के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई है। कुछ दर्शकों ने रणबीर कपूर की डायलॉग डिलीवरी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वह भगवान राम के किरदार में स्वाभाविक नहीं लग रहे हैं। इसके अलावा, असुरों के लुक और दशरथ जैसे किरदारों के ऊपर इस्तेमाल किए गए डिजिटल प्रभाव को 'अजीब' बताया जा रहा है।

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फिल्म की स्टारकास्ट और रिलीज डिटेल्स

नमित मल्होत्रा द्वारा निर्मित इस बड़े बजट की फिल्म को दो भागों में रिलीज किया जाएगा। 'रामायण: पार्ट 1' दीवाली के मौके पर 8 नवंबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में उतरेगी। रणबीर कपूर (भगवान राम), साई पल्लवी (माता सीता), यश (रावण), सनी देओल (हनुमान), रवि दुबे (लक्ष्मण), अरुण गोविल (दशरथ) और लारा दत्ता (कैकेयी)। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और संगीत लेजेंडरी संगीतकार ए.आर. रहमान और हॉलीवुड के दिग्गज हंस जिमर द्वारा तैयार किया गया है।

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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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