ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया; राहुल गांधी पर हमला कर रहे थे रामचंद्र गुहा, शशि थरूर ने कर दिया पलटवार
रामचंद्र गुहा के राहुल गांधी की आलोचना करने पर शशि थरूर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राम गुहा, यह कुछ ज्यादा ही हो गया। जब बराक ओबामा जो इलिनोइस से पहली बार सीनेटर बने थे दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति बने, तो उन्हें दुनिया के मामलों का क्या अनुभव था।
प्रख्यात इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने नेता विपक्ष राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की, जिसपर अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यह तो कुछ ज्यादा ही हो गया। वरिष्ठ पत्रकार करण थापर से बात करते हुए राम गुहा ने कहा कि पीएम मोदी की भाजपा से नफरत करने वाला शायद मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, लेकिन ऐसी सोच वाले लोग मुझसे पूछते हैं कि राहुल गांधी खाड़ी संकट, चीन के हमले आदि के मामले को कैसे संभालेंगे। उन्होंने ऐसा क्या किया है जिससे पता चल सके कि वे इसका सामना समझदारी से कर सकते हैं।
रामचंद्र गुहा के राहुल गांधी की आलोचना करने पर शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर जवाब दिया, ''राम गुहा, यह कुछ ज्यादा ही हो गया। जब बराक ओबामा जो इलिनोइस से पहली बार सीनेटर बने थे दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति बने, तो उन्हें दुनिया के मामलों का क्या अनुभव था, जबकि उस समय देश कई वैश्विक मुद्दों में उलझा हुआ था? इसी तरह, गुजरात के मुख्यमंत्री को भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को संभालने का कितना अंतरराष्ट्रीय अनुभव था?''
थरूर ने आगे कहा, ''राहुल गांधी ने एक राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व एक दशक से ज्यादा समय तक किया है। दुनियाभर के नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध हैं और उनकी पार्टी के अंदर और बाहर सलाहकारों की कोई कमी नहीं है। कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री संकट का सामना अकेले नहीं करता, इसीलिए तो वे सरकार के प्रमुख होते हैं। मुझे लगता है कि अब इस बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए विवाद को खत्म करने का समय आ गया है।''
रामचंद्र गुहा ने क्या कहा था?
दरअसल, करण थापर के साथ वीडियो इंटरव्यू में राम चंद्र गुहा ने कहा था, "बहुत से लोग मुझसे यह पूछते हैं। देखिए, जो लोग मुझे पसंद नहीं करते और आपको पसंद करते हैं, जो लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बिल्कुल पसंद नहीं करते, बल्कि उनसे नफरत करते हैं। मैं साफ कहूं तो पीएम मोदी की बीजेपी से मुझसे ज्यादा नफरत कोई नहीं करता। शायद उतनी ही करता हो, पर मुझसे ज्यादा नहीं। लेकिन ऐसी सोच वाले लोग भी कहते हैं कि अगर खाड़ी देशों में कोई संकट आ जाए, तो वह (राहुल गांधी) उसे कैसे संभालेंगे? अगर चीन हमला कर दे, तो उन्होंने ऐसा क्या किया है जिससे पता चले कि प्रधानमंत्री बनने पर वह किसी गंभीर और मुश्किल हालात का सामना शांति और समझदारी से कर सकते हैं?'' राम गुहा ने इस तरह राहुल गांधी पर हमला किया था।
गुहा ने शशि थरूर को दिया जवाब
शशि थरूर के पलटवार करने पर रामचंद्र गुहा ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शशि थरूर, राहुल गांधी का जोरदार बचाव करते हुए आपको देखना अच्छा लगा। अफसोस की बात है कि इसमें मेरे कॉलम और इंटरव्यू के मुख्य मुद्दे यानी उनके खराब लीडरशिप रिकॉर्ड पर कोई बात नहीं की गई। तथ्य खुद सब कुछ बयां करते हैं। उनकी लीडरशिप में लड़े गए लगातार तीन आम चुनावों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। साथ ही, उनके कार्यकाल में कांग्रेस विधायकों की संख्या भी लगभग 50 फीसदी कम हो गई है। 2013 में कांग्रेस 14 राज्यों में सत्ता में थी। राहुल गांधी को पार्टी की कमान इसी स्थिति में मिली थी। अब कांग्रेस सिर्फ 5 राज्यों में सत्ता में है। जैसे-जैसे देश भर में पार्टी का दायरा सिमट रहा है, क्या इसके मुख्य नेता को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? या फिर क्या यह सवाल कांग्रेस के लिए इतना असहज है कि वह इसका सामना नहीं कर सकती?
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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