जनेऊ पहनते हैं, नॉन-वेज तो नहीं खाते? राम मंदिर CEO के उम्मीदवारों से पूछे गए 18 सवाल
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लिए सीईओ के उम्मीदवारों का मंगलवार को इंटरव्यू हुआ। इस दौरान उनसे अलग-अलग तरह के कुल 18 सवाल पूछे गए। इनमें उनके धार्मिक क्रियाकलापों, खाने-पीने संबंधी आदतों और राम मंदिर के लिए विजन से जुड़े सवाल थे।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लिए सीईओ के उम्मीदवारों का मंगलवार को इंटरव्यू हुआ। इस दौरान उनसे अलग-अलग तरह के कुल 18 सवाल पूछे गए। इनमें उनके धार्मिक क्रियाकलापों, खाने-पीने संबंधी आदतों और राम मंदिर के लिए विजन से जुड़े सवाल थे। 5200 अभ्यर्थियों में से 18 को शॉर्टलिस्ट किया गया है। पहले दिन इनमें से सात उम्मीदवारों का इंटरव्यू हुआ। सूत्रों के मुताबिक इन कैंडिडेट्स से, उनके वर्क एक्सपीरियंस, परिवार और हिंदू धर्म के रीति-रिवाजों के पालन संबंधी सवाल भी पूछे गए। गौरतलब है कि चंदा चोरी में हेर-फेर का आरोप सामने आने के बाद, फुल टाइम सीईओ नियुक्त करने का फैसला लिया गया था। इन आरोपों की वजह से ट्रस्ट के वित्तीय प्रबंधन की भी जांच हो रही है। जबकि इस मामले में आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय समेत तीन अधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है।
34 पॉइंट का गूगल फॉर्म
अयोध्या में हुए इस इंटरव्यू से पहले, सभी अभ्यर्थियों को 34 पॉइंट का गूगल फॉर्म भरना था। इसके अलावा, इन लोगों से नेतृत्व क्षमता और धार्मिक-सामाजिक जुड़ाव को लेकर भी सवाल पूछे गए। नाम न छापने की शर्त पर एक शख्स ने बताया कि पहले सभी 18 उम्मीदवारों का ऑनलाइन इंटरव्यू लिया गया था। मंगलवार को केवल आठ उम्मीदवारों का आमने-सामने इंटरव्यू हुआ, जिनमें चार पूर्व IAS अधिकारी शामिल थे। गूगल फॉर्म में जो सवाल पूछे गए थे, उनमें क्या आप जनेऊ पहनते हैं? क्या आप पूरी तरह से शाकाहारी हैं या मांसाहारी भोजन करते हैं? क्या आप शराब पीते हैं ? क्या आप कट्टर हिंदू हैं? क्या आप हिंदू धर्म के अनुसार कपड़े पहनने में सहज होंगे?
इसके अलावा अभ्यर्थियों से यह भी पूछा गया कि आपने पहले कहां काम किया है? क्या आप बड़ी भीड़ को मैनेज करने में सफल रहेंगे? क्या आपकी भगवान राम में आस्था है? साथ ही परिवार के बारे में भी सवाल पूछे गए। एक दूसरे व्यक्ति ने बताया कि हर उम्मीदवार का इंटरव्यू करीब एक से दो घंटे तक चला। इस दौरान उम्मीदवारों की प्रशासकीय कुशलता के साथ-साथ भक्ति, टेंपरामेंट और विजन के बारे में भी जानकारी ली गई। चूंकि मामला दुनिया के सबसे हाई-प्रोफाइल मंदिर से जुड़ा है, इसलिए यह काफी मायने रखता है।
कौन हैं संभावित उम्मीदवार?
हालांकि अभी शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों की पहचान नहीं जाहिर की गई है। लेकिन अंदरूनी जानकारी रखने वाले सूत्रों के मुताबिक उम्मीदवारों में एक नाम पूर्व आईपीएस अफसर राजेश पांडेय का भी है। जानकारी के मुताबिक उनका इंटरव्यू बुधवार को होने वाला है। राजेश पांडेय, यूपी के पूर्व आईजी हैं। वह लखनऊ के एसएसपी रह चुके हैं और यूपी स्पेशल टास्क फोर्स के फाउंडर भी। वह बरेली में आईजी की सेवा देने के बाद रिटायर हुए थे। वह लखनऊ के अलीगंज स्थित ऐतिहासिक हनुमान मंदिर के सेक्रेट्री भी हैं। त्योहार के समय इस मंदिर में जबर्दस्त भीड़ उमड़ती है। इसके अलावा फैजाबाद के डीएम रह चुके रिटायर्ड आईएएस योगेश्वर मिश्रा भी उम्मीदवारों में शामिल हैं। हालांकि उन्होंने इस बात से ना तो इनकार किया और ना ही स्वीकार किया।
सेलेक्शन पैनल में कौन, क्या है प्रक्रिया
राम मंदिर के लिए सीईओ के चयन पैनल में पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस प्रमोद कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी (सेवानिवृत्त) और सुरेश हावरे शामिल हैं। कमेटी को तीन नामों को शॉर्टलिस्ट करने और उन्हें ट्रस्ट को 2 सितंबर से पहले सौंपने का काम दिया गया है। उसी दिन ट्रस्ट की कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद ट्रस्ट अंतिम तीन उम्मीदवारों में से सीईओ का इंटरव्यू लेकर चुनेंगे। यह सीईओ ट्रस्ट का सबसे उच्च कार्यकारी अधिकारी होगा। उसका मुख्य काम कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन करने, मंदिर के लिए विभिन्न सिस्टम बनाने, करोड़ों तीर्थयात्रियों के लिए केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ सुरक्षा का समन्वय करने और अनुष्ठानों और त्योहारों के सुचारू संचालन सुनिश्चित करने पर होगा।
हिन्दुस्तान टाइम्स के मुताबिक एक वरिष्ठ ट्रस्ट सदस्य ने बताया कि पद की संवेदनशीलता को देखते हुए, अंतिम चयन संभवतः केंद्र और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रत्यक्ष निगरानी में किया जाएगा। सदस्य ने अनाम रहने की शर्त पर कहाकि जो व्यक्ति सीईओ की कुर्सी पर बैठेगा, वह सरकार और संघ दोनों के लिए उपयुक्त होगा। सदस्य ने यह भी कहा कि भविष्य में सीईओ कार्यालय में की जाने वाली नियुक्तियों के लिए भी संभवतः केंद्र और आरएसएस की मंजूरी चाहिए होगी।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।