सरकार के पास नहीं है चंपत राय को हटाने की पावर, राम मंदिर ट्रस्ट पर नहीं कोई कंट्रोल

राम मंदिर ट्रस्ट सरकारी नियंत्रण और RTI के दायरे से बाहर है। गृह मंत्रालय और CIC के फैसले के बीच, 6 जुलाई को चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होने वाली अहम बैठक से जुड़े हर नियम जानें।

राम मंदिर परिसर का प्रबंधन करने वाला 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' (SRJBTK) केंद्र या उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है। ट्रस्ट अपने सभी फैसले लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। गृह मंत्रालय (MHA) ने पिछले साल 20 फरवरी को केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) को बताया था कि ट्रस्ट के सभी फैसले आंतरिक रूप से लिए जाते हैं और इसका अधिकार केवल इसके स्थायी ट्रस्टियों के पास ही है।

RTI के दायरे से बाहर है राम मंदिर ट्रस्ट साल 2024 की शुरुआत में नीरज शर्मा नाम के एक आरटीआई आवेदक ने केंद्र सरकार से राम मंदिर ट्रस्ट के जन सूचना अधिकारियों (PIO) के नाम मांगे थे, लेकिन गृह मंत्रालय ने उनकी अपील खारिज कर दी थी। इसके बाद वह फरवरी 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे, जिसके बाद CIC को यह तय करने का निर्देश दिया गया कि गृह मंत्रालय के जवाब का मूल्यांकन करके बताया जाए कि राम मंदिर ट्रस्ट एक पब्लिक अथॉरिटी है या 'स्वायत्त निकाय'।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, गृह मंत्रालय के जवाब के आधार पर, CIC ने अपने अंतिम आदेश में स्पष्ट किया कि मंदिर ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार स्थापित एक स्वतंत्र संगठन है। इसे राज्य या केंद्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता या प्रशासनिक नियंत्रण प्राप्त नहीं है। CIC ने फैसला सुनाया कि चूंकि ट्रस्ट कोई सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है, इसलिए इसका कामकाज RTI अधिनियम के दायरे में नहीं आएगा।

6 जुलाई की बैठक अहम, चंपत राय और अनिल मिश्रा पर होगा फैसला ट्रस्ट का यह स्वतंत्र ढांचा 6 जुलाई को होने वाली आगामी बैठक के मद्देनजर काफी अहम हो गया है। इस बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा के भविष्य पर फैसला होगा। बता दें कि दान चोरी विवाद के बीच दोनों ने नैतिक आधार पर अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है।

वोटिंग का गणित क्या है? ट्रस्ट के कुल 15 सदस्यों में से 4 के पास वोटिंग का अधिकार नहीं है और एक सदस्य का निधन हो चुका है। चूंकि चंपत राय और अनिल मिश्रा अभी भी बैठक में शामिल होने के पात्र हैं, इसलिए बाकी बचे 10 सदस्यों में से कम से कम 6 को आम सहमति पर पहुंचना होगा, जिससे यह फैसला काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। जो सदस्य व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो सकते, वे आईटी सेल द्वारा भेजे गए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग लिंक के जरिए वर्चुअली जुड़ सकते हैं।

क्या सरकार या कोई और संस्था हटा सकती है ट्रस्ट के सदस्यों को? चूंकि ट्रस्ट एक स्व-संचालित निकाय है, जिसका प्रबंधन और कामकाज इसके सदस्य आंतरिक रूप से तय करते हैं, इसलिए देश के किसी भी वैधानिक निकाय या सरकार के पास चंपत राय और अनिल मिश्रा को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 सरकारी अधिकारी भी ट्रस्ट के सदस्य हैं, लेकिन उनके पास निर्णय लेने या वोट देने का कोई अधिकार नहीं है।

मंदिर की आंतरिक कार्यप्रणाली से जुड़े एक सूत्र ने बताया, "भले ही चंपत राय महासचिव न रहें, उन्हें सदस्य के रूप में बने रहने का अधिकार है। इसी तरह अनिल मिश्रा भी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद ट्रस्ट से जुड़े रह सकते हैं। किसी सदस्य को निष्कासित करने का कोई ढांचा नहीं है, इसलिए बाहर होने का एकमात्र रास्ता सिर्फ इस्तीफा ही है।"

ट्रस्ट में कौन-कौन है शामिल और किसके पास है पावर? नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फरवरी 2020 में इस ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। ट्रस्ट की बैठक हर तीन महीने में अहम मामलों को लेकर होती है। पिछली बैठक 21 मार्च को रामनवमी की तैयारियों के लिए हुई थी।

किसके पास हैं प्रशासनिक शक्तियां? आरती और वीआईपी पास जारी करने सहित प्रशासनिक अधिकार केवल चंपत राय, अनिल मिश्रा और निर्माण प्रभारी गोपाल नागरकट्टे (राव) के पास हैं। सीमित भूमिकाओं के कारण अन्य पदाधिकारियों को यह बात रास नहीं आती। नागरकट्टे कर्नाटक से विहिप के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और जनवरी 2021 से निर्माण कार्य देख रहे हैं। विवाद के बाद से राय और मिश्रा मंदिर परिसर में नजर नहीं आए हैं, लेकिन नागरकट्टे निर्माण कार्य की देखरेख कर रहे हैं। राय और मिश्रा के बाद अब नागरकट्टे तीसरे व्यक्ति हैं जो इस समय दबाव का सामना कर रहे हैं।

ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारी दिल्ली में हुई पहली बैठक में महंत नृत्य गोपाल दास को अध्यक्ष, विहिप उपाध्यक्ष चंपत राय को महासचिव और गोविंद गिरी देव को कोषाध्यक्ष चुना गया था। पीएम नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव और यूपी कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा को निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया था।

अन्य स्थायी सदस्य: के. परासरन (सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, जिनका दिल्ली स्थित घर ट्रस्ट का पंजीकृत पता है), स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, स्वामी विश्वप्रसन्नतीर्थ, युगपुरुष परमानंद गिरी, महंत दिनेंद्र दास और डॉ. अनिल मिश्रा।

रिक्त पद और बदलाव: दलित समुदाय के प्रतिनिधि कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद आरएसएस कार्यकर्ता कृष्ण मोहन को उनकी जगह शामिल किया गया। वहीं, अयोध्या राजघराने के प्रतिनिधि विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा के निधन के बाद उनका पद अभी भी खाली है। किसी भी नए सदस्य को केवल मौजूदा स्थायी सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव के जरिए ही लाया जा सकता है।