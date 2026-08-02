कफन बांधकर निकलता हूं, FIR से नहीं डरने वाला; राम मंदिर नाटक विवाद पर बोले पप्पू यादव
पप्पू यादव ने कहा कि मैं प्रतिदिन कफन बांधकर निकलता हूं। मैं 4 बजे एयरपोर्ट पर उतरूंगा, आप आओ मेरे घर। उन्होंने कहा, 'मैंने सनातन के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है। अगर मेरे बच्चों के घर पर गए तो महाभारत से बड़ा महाभारत होगा।
निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अपने ऊपर वाराणसी पुलिस की ओर से FIR दर्ज किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। रविवार को उन्होंने कहा कि क्या भगवा पहनने का अधिकार मुझे नहीं है? एएनआई से बातचीत में पप्पू यादव ने कहा, 'जब गेरुआ पहनकर चोरी करने का अधिकार है तो क्या पप्पू यादव को गेरुआ पहनकर गेरुआ की रक्षा करने का अधिकार नहीं है। मैं खीरा-ककरी हूं क्या, अभी दिल्ली आ रहा हूं।' पप्पू यादव ने कहा कि FIR से राहुल गांधी तो कभी डरे नहीं, प्रियंका गांधी डरी नहीं तो पप्पू यादव क्यों डर जाएंगे। उन्होंने कहा, 'सनातन और भगवान के खिलाफ गद्दारी करने वालों के खिलाफ, करोड़ों लोगों की आस्था की रक्षा करने के लिए पप्पू यादव 100 बार मरने को तैयार हैं।'
पप्पू यादव ने कहा कि मैं प्रतिदिन कफन बांधकर निकलता हूं। मैं 4 बजे एयरपोर्ट पर उतरूंगा, आप आओ मेरे घर। उन्होंने कहा, 'मैंने सनातन के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है। अगर मेरे बच्चों के घर पर गए तो महाभारत से बड़ा महाभारत होगा। मैं सब कुछ बर्दास्त कर सकता हूं। लेकिन अपनी लड़ाई में बच्चों को शामिल नहीं करना है। हमें कमजोर संस्कार नहीं मिला है। यह लड़ाई देश के 100 करोड़ लोगों की है। करोड़ों लोग अपनी आस्था को बचाना चाहते हैं। सबकी एक ही आवाज है कि राम मंदिर ट्रस्ट के सभी सदस्यों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। 3,300 करोड़ रुपये कहां है, इसका जवाब चाहिए। CCTV फुटेज कहां है? हमें SIR जांच स्वीकार्य नहीं है। चंदा चोरी जांच सुप्रीम कोर्ट से होनी चाहिए। यह लड़ाई है और पूरा विपक्ष एकसाथ है।'
धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर FIR
संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर नाटक के जरिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर वाराणसी में शनिवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और सपा सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ FIR दर्ज की गई। नई दिल्ली में भी भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज व अन्य नेताओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वाराणसी के पुलिस उपायुक्त गौरव बंसवाल ने बताया कि पुलिस ने संतों की तहरीर पर कोतवाली थाने में राहुल गांधी, यादव और प्रसाद के खिलाफ सनातन धर्म का अपमान करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। संतों ने उनपर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया है।
नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने पार्टी विधायकों के साथ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई। बांसुरी ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शन की आड़ में सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, 'शुक्रवार को संसद परिसर में प्रदर्शन के बहाने सांसद पप्पू यादव, अवधेश प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक नाटक किया। यह कोई प्रदर्शन नहीं था। यह सनातन संस्कृति का मजाक, संत समाज का उपहास और भारतीय परंपराओं का अपमान था।' उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संविधान आपको निश्चित रूप से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार देता है, लेकिन यह किसी भी समुदाय की आस्था को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं देता। इसी वजह से हम थाने आए हैं। हमने शिकायत दर्ज कराई है, प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की और मामले की तुरंत जांच की अपील की है।'
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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