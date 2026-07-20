यह सिर्फ क्राइम...सियासी मुद्दा मत बनाइए; राम मंदिर चंदा चोरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राम मंदिर के कथित चंदा चोरी मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिशों पर नाराजगी जताते हुए साफ कहा कि यह अपराध का एक साधारण मामला है और इसे राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अयोध्या राम मंदिर के कथित चंदा चोरी मामले पर बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह 'अपराध का एक साधारण मामला' है और अदालत का एकमात्र काम मामले की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच सुनिश्चित करना है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट में दान राशि के कथित गबन की कोर्ट की निगरानी वाली जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

याचिकाओं में CBI जांच, फॉरेंसिक ऑडिट और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी खातों का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) द्वारा ऑडिट कराने की मांग की गई है। साथ ही याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा चल रही जांच की पर्याप्तता पर भी सवाल उठाए हैं। सुनवाई के दौरान बेंच ने सख्त लहजे में कहा कि यह क्राइम होने का एक सिंपल मामला है। हम यहां सिर्फ सही जांच पक्का करने के लिए हैं। कोर्ट पॉलिटिक्स की जगह नहीं है। कोर्ट ने सभी पक्षों से अपील की कि वे इस मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल न करें।

SIT गठन पर सॉलिसिटर जनरल से सवाल कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या इस मामले में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया जा सकता है। जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पहले ही SIT गठित कर दी गई है और वह सक्रिय रूप से मामले की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को तय की है। इस तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार कोर्ट को SIT जांच की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट सौंपेगी।

जांच में अब तक क्या हुआ? SIT की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर मामले में तेजी आई। अब तक FIR दर्ज की जा चुकी है, आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और मंदिर के दान से कथित तौर पर गबन किए गए लगभग 80 लाख रुपये बरामद हो चुके हैं। जांच के दबाव में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ा। बताया जा रहा है कि SIT ने फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने से पहले वित्तीय रिकॉर्ड, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और कथित अनियमितताओं की जांच के लिए और समय मांगा है। रिपोर्ट में मंदिर के दान संग्रह, गिनती और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की सिफारिश भी हो सकती है।