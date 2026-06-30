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राम मंदिर ट्रस्ट में मुसलमान होता तो गोली मार देते और केस बंद, ओवैसी ने चंपत राय को घेरा

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर में दान और चढ़ावा चोरी को लेकर विवाद जारी है। अब इसपर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने चंपत राय पर सवाल उठाए हैं।

राम मंदिर ट्रस्ट में मुसलमान होता तो गोली मार देते और केस बंद, ओवैसी ने चंपत राय को घेरा

राम मंदिर दान चोरी मामले में लोकसभा सांसद असदुद्दीन सरकार ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने ट्रस्ट के पदाधिकारी रहे चंपत राय को लेकर भी सवाल पूछे हैं। AIMIM प्रमुख का कहना है कि अगर ट्रस्ट में कोई मुसलमान शामिल होता, तो घोटाला बाहर आने के बाद उसे गोली मार दी जाती।

सोमवार को उत्तर प्रदेश के बिजनौर पहुंचे ओवैसी ने कहा, 'अब मुझसे पूछा गया कि इसपर आप क्या कहेंगे। तो मैंने इतना ही कहा कि ट्रस्ट में गलती हो गई। उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब घोटाला सामने आया तो उस मुसलमान को लेकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से घर तोड़ देते और केस बंद।'

चंपत राय पर सवाल

ओवैसी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 'चंपत तो मजे में हैं। पूरे चंपक मजे में हैं। आप बताइए क्या हो रहा है यह। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है। जिनको गिरफ्तार किया गया, उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं दी जाती। अब शायद आज के बाद बोलने के बाद कल पुलिस कस्टडी ले लेगी। आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में।'

भाजपा पर लगाए आरोप

उन्होंने कहा, '...बीजेपी और आरएसएस वालों से हम पूछना चाह रहे हैं कि यह चंपत आपका लाड़ला है या नहीं है। हमको बोलते हैं कि ये पाकिस्तानी हैं, ये जिहादी है, ये बांग्लादेशी है। तो यह राम माधव पाकिस्तान से डिप्लोमेसी कैसे कर रहे हैं। वो पाकिस्तान, जिसने पहलगाम में भारत के 26 लोगों को गोली मार दी थी। वो पाकिस्तान, जिसके सपोर्ट पर दिल्ली में लाल किले पर सुसाइड बम के जरिए 50 लोगों की मौत हुई।'

कांग्रेस करेगी पूजा

कांग्रेस का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को अयोध्या में राम मंदिर में पूजा-अर्चना करेगा। लेकिन, इस बीच, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय को अयोध्या के एक होटल में नजरबंद कर दिया गया है।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाए हैं, 'मोदी सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन बिना किसी पारदर्शी मानदंड और जन-परामर्श के किया तथा इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों को जगह दी।'

राम मंदिर मामला

राम मंदिर में चंदा और चढ़ावा चोरी के आरोपों की विशेष अन्वेषण टीम (SIT) द्वारा शुरुआती जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने के बाद 25 जून को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का नाम शामिल है।

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लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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