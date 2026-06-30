राम मंदिर ट्रस्ट में मुसलमान होता तो गोली मार देते और केस बंद, ओवैसी ने चंपत राय को घेरा

उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर में दान और चढ़ावा चोरी को लेकर विवाद जारी है। अब इसपर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने चंपत राय पर सवाल उठाए हैं।

राम मंदिर दान चोरी मामले में लोकसभा सांसद असदुद्दीन सरकार ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने ट्रस्ट के पदाधिकारी रहे चंपत राय को लेकर भी सवाल पूछे हैं। AIMIM प्रमुख का कहना है कि अगर ट्रस्ट में कोई मुसलमान शामिल होता, तो घोटाला बाहर आने के बाद उसे गोली मार दी जाती।

सोमवार को उत्तर प्रदेश के बिजनौर पहुंचे ओवैसी ने कहा, 'अब मुझसे पूछा गया कि इसपर आप क्या कहेंगे। तो मैंने इतना ही कहा कि ट्रस्ट में गलती हो गई। उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब घोटाला सामने आया तो उस मुसलमान को लेकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से घर तोड़ देते और केस बंद।'

चंपत राय पर सवाल ओवैसी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 'चंपत तो मजे में हैं। पूरे चंपक मजे में हैं। आप बताइए क्या हो रहा है यह। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है। जिनको गिरफ्तार किया गया, उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं दी जाती। अब शायद आज के बाद बोलने के बाद कल पुलिस कस्टडी ले लेगी। आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में।'

भाजपा पर लगाए आरोप उन्होंने कहा, '...बीजेपी और आरएसएस वालों से हम पूछना चाह रहे हैं कि यह चंपत आपका लाड़ला है या नहीं है। हमको बोलते हैं कि ये पाकिस्तानी हैं, ये जिहादी है, ये बांग्लादेशी है। तो यह राम माधव पाकिस्तान से डिप्लोमेसी कैसे कर रहे हैं। वो पाकिस्तान, जिसने पहलगाम में भारत के 26 लोगों को गोली मार दी थी। वो पाकिस्तान, जिसके सपोर्ट पर दिल्ली में लाल किले पर सुसाइड बम के जरिए 50 लोगों की मौत हुई।'

कांग्रेस करेगी पूजा कांग्रेस का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को अयोध्या में राम मंदिर में पूजा-अर्चना करेगा। लेकिन, इस बीच, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय को अयोध्या के एक होटल में नजरबंद कर दिया गया है।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाए हैं, 'मोदी सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन बिना किसी पारदर्शी मानदंड और जन-परामर्श के किया तथा इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों को जगह दी।'