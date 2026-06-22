भाजपा ने गजनी की तरह लूटा राम मंदिर, राम के श्राप से गिरेगी ये सरकार; संजय राउत का बड़ा हमला

जानकारी के मुताबिक प्रारंभिक जांच में भगवान राम को चढ़ाए गए सोने, चांदी के आभूषणों, हीरे और कीमती पत्थरों के रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ी सामने आई है। यह भी सामने आया है कि ट्रस्ट के पदाधिकारी संबंधित रिकॉर्ड पर एसआईटी को संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और दान के पैसों में कथित हेरफेर को लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने भाजपा को बड़ा हमला बोला है। संजय राउत ने उत्तर प्रदेश और केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने गजनी की तरह राम मंदिर के पैसों को लूटा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सरकार भगवान राम के श्राप से गिर जाएगी। इस दौरान राउत ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग भी की है।

संजय राउत ने सोमवार को पत्रकारों के बातचीत में कहा, "जिस तरह महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, ठीक उसी तरह बीजेपी ने राम मंदिर को लूटा है।" उन्होंने आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा वालों ने राम के पादुकाओं की भी चोरी की है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट में 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और दान पेट तक गायब हो गई है।

राम से श्राप से जाएगी भाजपा सरकार- राउत राउत ने आगे कहा कि इन सब में बीजेपी के लोग शामिल हैं और SIT जांच से भी कोई फायदा नहीं होगा। कोल्हापुर के प्रसिद्ध मंदिर का हवाला देते हुए राउत ने कहा, "कम से कम अंबाबाई मंदिर में कभी ऐसी चोरियां या डकैतियां नहीं हुईं। जो लोग अयोध्या के राम मंदिर तक की रक्षा नहीं कर सकते, उनमें इतनी हिम्मत कैसे है कि वे हमारे अंबाबाई मंदिर के विकास की बात करें।" उन्होंने कहा, “ये सरकार राम के आशीर्वाद से आई है और राम से श्राप से ही जाएगी।”

न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक राउत ने आगे कहा कि जिन कारसेवकों ने राम मंदिर के लिए अपना खून बहाया और सर्वोच्च बलिदान दिया, उसी मंदिर के चढ़ावे, सोने, चांदी और गहनों को आज खुलेआम लूटा जा रहा है। सांसद ने आरोप लगाया कि इन 'लुटेरों' और देश के गृह मंत्री अमित शाह के बीच गहरी सांठगांठ है। राउत ने आगे कहा, “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत से अपील करता हूं कि राम मंदिर को जिस तरह से लूटा जा रहा है उसमें हस्तक्षेप करें।”

SIT की जांच जारी इस बीच अयोध्या में राम मंदिर में वित्तीय हेराफेरी की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों को जांच पूरी होने तक अयोध्या नहीं छोड़ने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक SIT ने रविवार को यह जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि अन्य लोगों से पूछताछ जारी है। सूत्रों के मुताबिक, रिपोर्ट को मुख्यमंत्री के सामने रखने से पहले अंतिम रूप दिया जाएगा। इससे पहले जांच में भगवान राम को चढ़ाए गए सोने, चांदी के आभूषणों, हीरे और अन्य कीमती पत्थरों के रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ी सामने आई है। सूत्रों ने बताया, “ट्रस्ट के पदाधिकारी सोने, चांदी और अन्य आभूषणों तथा कीमती पत्थरों से संबंधित रिकॉर्ड पर एसआईटी को संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।”