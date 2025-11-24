जयराम रमेश पर होगी कार्रवाई? राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की बैठक; जगदीप धनखड़ से जुड़ा है मामला

संक्षेप: राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति ने सोमवार को राज्यसभा सांसद जयराम रमेश के खिलाफ एक गंभीर शिकायत को लेकर अहम बैठक की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर राज्यसभा के तात्कालिक सभापति जगदीप धनखड़ के विरुद्ध बार-बार निष्पक्षता पर सवाल उठाने का आरोप है।

राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति (Committee of Privileges) ने सोमवार को राज्यसभा सांसद जयराम रमेश के खिलाफ एक गंभीर शिकायत को लेकर अहम बैठक की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर राज्यसभा के तात्कालिक सभापति ( पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़) के विरुद्ध बार-बार एवं जानबूझकर अपमानजनक टिप्पणियां करने और सार्वजनिक रूप से सभापति की निष्पक्षता पर सवाल उठाने का आरोप है।

उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह की अध्यक्षता में समिति की बैठक सोमवार सुबह 11 बजे संसद भवन परिसर के विस्तार भवन में हुई। आधिकारिक सूचना के अनुसार, बैठक का प्रमुख एजेंडा जयराम रमेश के खिलाफ दर्ज विशेषाधिकार हनन की यह शिकायत ही थी। समिति ने तय किया है कि वह जल्द ही जयराम रमेश को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए बुलाएगी।