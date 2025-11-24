जयराम रमेश पर होगी कार्रवाई? राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की बैठक; जगदीप धनखड़ से जुड़ा है मामला
राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति ने सोमवार को राज्यसभा सांसद जयराम रमेश के खिलाफ एक गंभीर शिकायत को लेकर अहम बैठक की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर राज्यसभा के तात्कालिक सभापति जगदीप धनखड़ के विरुद्ध बार-बार निष्पक्षता पर सवाल उठाने का आरोप है।
राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति (Committee of Privileges) ने सोमवार को राज्यसभा सांसद जयराम रमेश के खिलाफ एक गंभीर शिकायत को लेकर अहम बैठक की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर राज्यसभा के तात्कालिक सभापति ( पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़) के विरुद्ध बार-बार एवं जानबूझकर अपमानजनक टिप्पणियां करने और सार्वजनिक रूप से सभापति की निष्पक्षता पर सवाल उठाने का आरोप है।
उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह की अध्यक्षता में समिति की बैठक सोमवार सुबह 11 बजे संसद भवन परिसर के विस्तार भवन में हुई। आधिकारिक सूचना के अनुसार, बैठक का प्रमुख एजेंडा जयराम रमेश के खिलाफ दर्ज विशेषाधिकार हनन की यह शिकायत ही थी। समिति ने तय किया है कि वह जल्द ही जयराम रमेश को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए बुलाएगी।
तीन अन्य समितियों की बैठकें भी हुईं
- संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी स्थायी समिति ने सभी प्रकार के मीडिया से संबंधित कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा की तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रस्तावों और प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया के विचारों को सुना।
- कोयला, खान एवं इस्पात स्थायी समिति ने 'स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का संगठनात्मक ढांचा एवं प्रदर्शन- एक समीक्षा' विषय पर इस्पात मंत्रालय के अधिकारियों के मौखिक साक्ष्य सुने।
- रसायन एवं उर्वरक स्थायी समिति ने देश में दवाओं की बढ़ती कीमतों के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) की भूमिका, कार्य एवं दायित्वों की समीक्षा की तथा औषधि विभाग के प्रतिनिधियों से मौखिक साक्ष्य लिए।
बता दें कि राज्यसभा विशेषाधिकार समिति में विभिन्न दलों के 10 सदस्य होते हैं। यह समिति सदन या सभापति द्वारा भेजे गए हर विशेषाधिकार हनन के मामले की जांच करती है, तथ्यों के आधार पर तय करती है कि उल्लंघन हुआ है या नहीं, और अगर हुआ है तो उसकी प्रकृति, कारण तथा उचित सिफारिशें सदन को प्रस्तुत करती है। आवश्यकता पड़ने पर समिति यह भी बताती है कि उसकी सिफारिशों को लागू करने की क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।