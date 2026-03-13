Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

शराब खुलेआम बिकती है, सेनेटरी पैड अखबार में लपेटकर देते हो; क्या बोले राघव चड्ढा

Mar 13, 2026 08:03 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

राघव चड्ढा ने कहा कि मासिक धर्म स्वच्छता कोई दान या एहसान नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और समानता का मूलभूत मुद्दा है। उन्होंने संसद में इस विषय को उठाया क्योंकि यह भारत की 35 करोड़ से अधिक महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करता है।

शराब खुलेआम बिकती है, सेनेटरी पैड अखबार में लपेटकर देते हो; क्या बोले राघव चड्ढा

राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने संसद में मासिक धर्म स्वच्छता के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट के माध्यम से अपनी बात रखी, जिसमें कहा कि अगर कोई लड़की स्कूल नहीं जा पाती क्योंकि वहां सेनेटरी पैड, पानी या निजता की कमी है, तो यह उसकी व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक विफलता है। चड्ढा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत में शराब और सिगरेट खुलेआम बिकते हैं, लेकिन सेनेटरी पैड को अखबार में लपेटकर छिपाया जाता है, जैसे कि यह कोई छिपाने वाली चीज हो। उन्होंने इसे एक सत्य को सामाजिक वर्जना में बदलने का उदाहरण बताया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:ईरान युद्ध का भारत पर असर, लाखों की संख्या में फंसे भारतीय

राघव चड्ढा ने कहा कि मासिक धर्म स्वच्छता कोई दान या एहसान नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और समानता का मूलभूत मुद्दा है। यह सबसे ऊपर गरिमा का सवाल है। उन्होंने संसद में इस विषय को उठाया क्योंकि यह भारत की 35 करोड़ से अधिक महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करता है। समाज में मासिक धर्म को लेकर डर, शर्म और चुप्पी अभी भी बनी हुई है, जो लाखों लड़कियों की शिक्षा और जीवन को प्रभावित करती है। चड्ढा ने जोर दिया कि एक राष्ट्र तब तक सच्चा प्रगतिशील नहीं कहला सकता जब तक लाखों लड़कियां इस बुनियादी बात के लिए डर और शर्मिंदगी महसूस करती रहेंगी।

ये भी पढ़ें:एलपीजी के लिए लाइन में लगे बुजुर्ग की मौत, सिलिंडर लेने सुबह ही पहुंचा था एजेंसी

आखिर कितना गंभीर है यह मुद्दा

आप सांसद ने इस मुद्दे को शिक्षा और स्वास्थ्य से जोड़ते हुए बताया कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण कई लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं। सेनेटरी पैड की उपलब्धता, स्वच्छ शौचालय और पानी जैसी सरल चीजें न होने से उनकी शिक्षा बाधित होती है। राघव चड्ढा ने समाज से अपील की कि मासिक धर्म को विज्ञान का विषय मानकर खुलकर बात की जाए, न कि चुप्पी साधी जाए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है।

ये भी पढ़ें:भारतीय जहाजों को सुरक्षित निकलने की ईरान ने दी इजाजत? राजदूत ने दी खुशखबरी

राघव चड्ढा ने कहा कि समाज की सच्ची प्रगति का परीक्षण इसी बात से होगा कि जिस दिन भारत की हर लड़की स्कूल जा सके, गरिमा के साथ जी सके और इस विषय पर बिना किसी कलंक के बात कर सके, उसी दिन हम कह सकेंगे कि हमारा समाज आगे बढ़ चुका है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने सभी संस्थानों में महिलाओं के लिए सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश की मांग करने संबंधी रिट याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जज जॉयमाल्या बागची की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वह सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके मासिक धर्म अवकाश नीति बनाने के लिए याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर विचार करे। अदालत ने चिंता व्यक्त की कि कानून के माध्यम से मासिक धर्म अवकाश को अनिवार्य करने से महिलाओं के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Raghav Chadha Girls School
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।