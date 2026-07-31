राघव चड्ढा ने तोड़ी NEET पेपर लीक पर चुप्पी, बोले- सही है छात्रों का गुस्सा

आम आदमी पार्टी से भाजपा में आने वाले राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अब नीट पेपर लीक पर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया है कि सरकार ने इसके लिए बड़े फैसले लिए हैं। साथ ही कहा कि छात्रों का गुस्सा और दर्द जायज है।

NEET पेपर लीक के मुद्दे पर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने चुप्पी तोड़ दी है और उन्होंने छात्रों के दर्द को सही बताया। (ANI Photo/Rahul Singh)

NEET पेपर लीक के मुद्दे पर गुरुवार को राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा खुलकर बोले। सदन में उन्होंने यह भी बताया कि वह इतने समय तक इस मुद्दे पर चुप क्यों रहे थे। उन्होंने कहा कि इस समस्या पर बात करने से ज्यादा जरूरी समाधान खोजना है। खास बात है कि चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार सदन में भाषण दे रहे थे।

गुरुरवार को सदन में चड्ढा ने छात्रों को होने वाली परेशानियों से लेकर पेपर लीक से होने वाले दुख का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वह खुद भी कुछ समय पहले CA यानी चार्टर्ट अकाउंटेंसी के छात्र थे और वह दर्द समझते हैं। उन्होंने सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी और नए उपायों की तारीफ की है।

राघव चड्ढा पेपर लीक पर क्या बोले उन्होंने कहा, 'सर पेपर लीक जैसी सीरियस बीमारी का परमानेंट इलाज करना होगा। ...पेपर लीक जैसी बीमारी का इलाज मीडिया साउंड बाइट से नहीं, बल्कि संस्थागत समाधान से होगा, जो आज हमारी सरकार इस बिल के माध्यम से करने जा रही है।'

नीट के छात्रों को लेकर उन्होंने कहा, 'आपका गुस्सा जायज है। आपका दर्द असली है। आपको परीक्षा व्यवस्था से जो शिकायत है, वो भी जायज है। आपकी बात मायने रखती है। जब आपने चिंता व्यक्त की, अपना दर्द बताया। प्रधानमंत्री ने उस मांग को सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि एक गार्जियन की तरह लिया। परिवार के मुखिया की तरह उस बात को सुना। छात्रों नें मांग की थी, सरकार हरकत में आई, ऐतिहासिक फैसले लिए गए, व्यवस्था बदली।'

राघव चड्ढा ने छात्रों की मुश्किलें गिनाईं राज्यसभा सांसद ने कहा, 'जब एक छात्र नीट जैसे पब्लिक एग्जाम की तैयारी करता है, तब वो अकेला तैयारी नहीं करता, उसका पूरा परिवार तैयारी करता है। मां अपनी जरूरतें रोक देती है, घर का बजट कम करती है। पिता परिवार की बचत को कोचिंग फीस, रेंट और टेस्ट सीरीज पर खर्च करता है। परिवारों को लोन तक लेना पड़ता है।'

उन्होंने कहा, 'छात्र खुद कोटा, पटना जैसे शहरों में जाकर घर से दूर रहता है। दिन में 18-18 घंटे पढ़ता है। रात 2 बजे तक पढ़ता है। फिर अलार्म लगाकर सुबह 5 बजे क्लासेज के लिए उठ जाता है। परिवार से दूर कोई सोशल लाइफ नहीं, कोई त्योहार नहीं। सोशल मीडिया और दोस्तों से दूर। अपनी नींद और स्वास्थ्य से भी समझौता करता है। क्योंकि उसे पता है कि जब वो पेपर लिखेगा, तो सिर्फ पेपर नहीं बल्कि परिवार के लिए बेहतर भविष्य लिखेगा।'

पेपर लीक का दर्द उन्होंने कहा, 'फिर एक दिन परीक्षा की तारीख पर उसे पता लगता है कि जिस परीक्षा की तैयारी वो 3 साल से कर रहा था, वो पेपर किसी ने पहले ही पेपर देकर हासिल कर लिया। पेपर लीक हो गया। तब सिर्फ पेपर लीक नहीं होता, उन छात्रों की मेहनत, भरोसा, सपना, सब लीक होता है। और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।'