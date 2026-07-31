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राघव चड्ढा ने तोड़ी NEET पेपर लीक पर चुप्पी, बोले- सही है छात्रों का गुस्सा

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आम आदमी पार्टी से भाजपा में आने वाले राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अब नीट पेपर लीक पर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया है कि सरकार ने इसके लिए बड़े फैसले लिए हैं। साथ ही कहा कि छात्रों का गुस्सा और दर्द जायज है।

Raghav Chaddha on Neet Paper leak
NEET पेपर लीक के मुद्दे पर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने चुप्पी तोड़ दी है और उन्होंने छात्रों के दर्द को सही बताया। (ANI Photo/Rahul Singh)

NEET पेपर लीक के मुद्दे पर गुरुवार को राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा खुलकर बोले। सदन में उन्होंने यह भी बताया कि वह इतने समय तक इस मुद्दे पर चुप क्यों रहे थे। उन्होंने कहा कि इस समस्या पर बात करने से ज्यादा जरूरी समाधान खोजना है। खास बात है कि चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार सदन में भाषण दे रहे थे।

गुरुरवार को सदन में चड्ढा ने छात्रों को होने वाली परेशानियों से लेकर पेपर लीक से होने वाले दुख का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वह खुद भी कुछ समय पहले CA यानी चार्टर्ट अकाउंटेंसी के छात्र थे और वह दर्द समझते हैं। उन्होंने सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी और नए उपायों की तारीफ की है।

राघव चड्ढा पेपर लीक पर क्या बोले

उन्होंने कहा, 'सर पेपर लीक जैसी सीरियस बीमारी का परमानेंट इलाज करना होगा। ...पेपर लीक जैसी बीमारी का इलाज मीडिया साउंड बाइट से नहीं, बल्कि संस्थागत समाधान से होगा, जो आज हमारी सरकार इस बिल के माध्यम से करने जा रही है।'

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नीट के छात्रों को लेकर उन्होंने कहा, 'आपका गुस्सा जायज है। आपका दर्द असली है। आपको परीक्षा व्यवस्था से जो शिकायत है, वो भी जायज है। आपकी बात मायने रखती है। जब आपने चिंता व्यक्त की, अपना दर्द बताया। प्रधानमंत्री ने उस मांग को सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि एक गार्जियन की तरह लिया। परिवार के मुखिया की तरह उस बात को सुना। छात्रों नें मांग की थी, सरकार हरकत में आई, ऐतिहासिक फैसले लिए गए, व्यवस्था बदली।'

राघव चड्ढा ने छात्रों की मुश्किलें गिनाईं

राज्यसभा सांसद ने कहा, 'जब एक छात्र नीट जैसे पब्लिक एग्जाम की तैयारी करता है, तब वो अकेला तैयारी नहीं करता, उसका पूरा परिवार तैयारी करता है। मां अपनी जरूरतें रोक देती है, घर का बजट कम करती है। पिता परिवार की बचत को कोचिंग फीस, रेंट और टेस्ट सीरीज पर खर्च करता है। परिवारों को लोन तक लेना पड़ता है।'

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उन्होंने कहा, 'छात्र खुद कोटा, पटना जैसे शहरों में जाकर घर से दूर रहता है। दिन में 18-18 घंटे पढ़ता है। रात 2 बजे तक पढ़ता है। फिर अलार्म लगाकर सुबह 5 बजे क्लासेज के लिए उठ जाता है। परिवार से दूर कोई सोशल लाइफ नहीं, कोई त्योहार नहीं। सोशल मीडिया और दोस्तों से दूर। अपनी नींद और स्वास्थ्य से भी समझौता करता है। क्योंकि उसे पता है कि जब वो पेपर लिखेगा, तो सिर्फ पेपर नहीं बल्कि परिवार के लिए बेहतर भविष्य लिखेगा।'

पेपर लीक का दर्द

उन्होंने कहा, 'फिर एक दिन परीक्षा की तारीख पर उसे पता लगता है कि जिस परीक्षा की तैयारी वो 3 साल से कर रहा था, वो पेपर किसी ने पहले ही पेपर देकर हासिल कर लिया। पेपर लीक हो गया। तब सिर्फ पेपर लीक नहीं होता, उन छात्रों की मेहनत, भरोसा, सपना, सब लीक होता है। और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।'

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चड्ढा ने कहा, 'मैं उस दर्द को समझता हूं। मैं खुद भी भारत के एक पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम का स्टूडेंट रहा, चार्टर्ड अकाउंटेंट का। क्योंकि मैंने इस सदन में सरकार की आलोचना करते पर्याप्त समय निकाला है, मैंने यह कहने का अधिकार हासिल कर लिया है कि जब बात छात्रों और देश के युवाओं की आई तो सरकार ने सुना, सरकार ने कार्रवाई की और सरकार ने नतीजे भी दिए।'

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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Raghav Chadha
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