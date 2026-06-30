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कांग्रेस नहीं हराती तो मेरे भी 5 कार्यकाल होते,खरगे के शपथ ग्रहण में बोले मंत्री

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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शपथ ग्रहण के दौरान राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, सदन के नेता जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू और विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद थे। वे सभापति के कक्ष और सदन, दोनों स्थानों पर मौजूद रहे।

कांग्रेस नहीं हराती तो मेरे भी 5 कार्यकाल होते,खरगे के शपथ ग्रहण में बोले मंत्री

राज्यसभा सदस्य के तौर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की वापसी हो गई है। सोमवार को उन्होंने 7 और सांसदों के साथ उच्च सदन में शपथ ली। खबर है कि इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को अपना राजनीतिक सफर याद आ गया। उन्होंने कहा कि वह भी अब तक 5 बार सांसद बन चुके होते। 80 साल के खरगे 5 दशक से ज्यादा समय से राजनीति में सक्रिय हैं।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, खरगे के शपथ ग्रहण समारोह के समय रिजिजू, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जगत प्रकाश नड्डा और एल मुरुगन चर्चा कर रहे थे। इस दौरान रिजिजू ने पूछ लिया कि संसद में खरगे को कितना समय पूरा हो गया है। इसपर मेघवाल ने जवाब दिया कि कांग्रेस नेता का यह चौथा कार्यकाल है।

क्या हुई चर्चा

रिपोर्ट के मुताबिक, मेघवाल ने बताया कि खरगे पहले दो बार लोकसभा में रहे और राज्यसभा में दूसरी बार आ रहे हैं। नड्डा ने भी बताया कि संसद से पहले कांग्रेस नेता 9 बार कर्नाटक विधानसभा में भी रहे।

रिजिजू का रिप्लाई

अखबार के अनुसार, इसपर रिजिजू ने साल 2009 का चुनाव याद किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस उन्हें तब नहीं हराती, तो उनका लोकसभा में 5वां कार्यकाल चल रहा होता। खास बात है कि रिजिजू ने साल 2004 में लोकसभा करियर की शुरुआत की थी। साल 2009 में उन्होंने अरुणाचल पश्चिम सीट से चुनाव लड़ा था और तब कांग्रेस के ताकम संजय ने उन्होंने 1314 मतों से हरा दिया था।

राज्यसभा में शपथ ग्रहण

खरगे के अलावा आज शपथ लेने वाले सात सदस्यों में गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के जीतेन्द्र मेघजीभाई कंजारिया और मानसिंह मेरामन परमार, कर्नाटक से भाजपा के एम नागराजा, मध्य प्रदेश से भाजपा के तरूण चुघ, महाराष्ट्र से निर्वाचित हुए राष्ट्रवाद कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, मणिपुर से भाजपा की अधिकारीमायुम शारदा देवी ऊर्फ मैमोम शारदा देवी और राजस्थान से निर्वाचित भाजपा की डॉ अलका सिंह शामिल हैं।

खरगे ने सभापति के कक्ष में अलग से आयोजित समारोह में शपथ लेने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि दोबारा राज्य सभा की शपथ लेना उनके लिए गर्व और बड़ी जिम्मेदारी का विषय है। उन्होंने कहा कि इस गरिमामयी सदन में विपक्ष के नेता के रूप में सेवा जारी रखना उनके लिए सम्मान की बात है। खरगे ने राज्यसभा के सभापति और उपसभापति हरिवंश के सहयोग और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस सांसदों, पार्टी नेतृत्व, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का भी धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके अटूट विश्वास और प्रोत्साहन ने सार्वजनिक जीवन और संसदीय यात्रा में हमेशा उनका साथ दिया है।

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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