कांग्रेस नहीं हराती तो मेरे भी 5 कार्यकाल होते,खरगे के शपथ ग्रहण में बोले मंत्री

शपथ ग्रहण के दौरान राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, सदन के नेता जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू और विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद थे। वे सभापति के कक्ष और सदन, दोनों स्थानों पर मौजूद रहे।

राज्यसभा सदस्य के तौर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की वापसी हो गई है। सोमवार को उन्होंने 7 और सांसदों के साथ उच्च सदन में शपथ ली। खबर है कि इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को अपना राजनीतिक सफर याद आ गया। उन्होंने कहा कि वह भी अब तक 5 बार सांसद बन चुके होते। 80 साल के खरगे 5 दशक से ज्यादा समय से राजनीति में सक्रिय हैं।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, खरगे के शपथ ग्रहण समारोह के समय रिजिजू, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जगत प्रकाश नड्डा और एल मुरुगन चर्चा कर रहे थे। इस दौरान रिजिजू ने पूछ लिया कि संसद में खरगे को कितना समय पूरा हो गया है। इसपर मेघवाल ने जवाब दिया कि कांग्रेस नेता का यह चौथा कार्यकाल है।

क्या हुई चर्चा रिपोर्ट के मुताबिक, मेघवाल ने बताया कि खरगे पहले दो बार लोकसभा में रहे और राज्यसभा में दूसरी बार आ रहे हैं। नड्डा ने भी बताया कि संसद से पहले कांग्रेस नेता 9 बार कर्नाटक विधानसभा में भी रहे।

रिजिजू का रिप्लाई अखबार के अनुसार, इसपर रिजिजू ने साल 2009 का चुनाव याद किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस उन्हें तब नहीं हराती, तो उनका लोकसभा में 5वां कार्यकाल चल रहा होता। खास बात है कि रिजिजू ने साल 2004 में लोकसभा करियर की शुरुआत की थी। साल 2009 में उन्होंने अरुणाचल पश्चिम सीट से चुनाव लड़ा था और तब कांग्रेस के ताकम संजय ने उन्होंने 1314 मतों से हरा दिया था।

राज्यसभा में शपथ ग्रहण खरगे के अलावा आज शपथ लेने वाले सात सदस्यों में गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के जीतेन्द्र मेघजीभाई कंजारिया और मानसिंह मेरामन परमार, कर्नाटक से भाजपा के एम नागराजा, मध्य प्रदेश से भाजपा के तरूण चुघ, महाराष्ट्र से निर्वाचित हुए राष्ट्रवाद कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, मणिपुर से भाजपा की अधिकारीमायुम शारदा देवी ऊर्फ मैमोम शारदा देवी और राजस्थान से निर्वाचित भाजपा की डॉ अलका सिंह शामिल हैं।

खरगे ने सभापति के कक्ष में अलग से आयोजित समारोह में शपथ लेने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि दोबारा राज्य सभा की शपथ लेना उनके लिए गर्व और बड़ी जिम्मेदारी का विषय है। उन्होंने कहा कि इस गरिमामयी सदन में विपक्ष के नेता के रूप में सेवा जारी रखना उनके लिए सम्मान की बात है। खरगे ने राज्यसभा के सभापति और उपसभापति हरिवंश के सहयोग और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।