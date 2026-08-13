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मेरी स्पीच के बाद मंच को शुद्ध किया, खरगे भड़के; भाजपा ने क्या दिया रिप्लाई

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में गुरुवार को उस मंच को साफ किए जाने का मुद्दा उठा, जहां पर मल्लिकार्जुन खरगे ने उत्तराखंड में भाषण दिया था। उन्होंने इस पर नाराजगी जाहिर की। वहीं, भाजपा ने भी जवाब दिया है।

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लोकसभा का सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में कार्यवाही चल रही है। (Sansad TV/ANI Video Grab)

लोकसभा का मॉनसून सत्र खत्म हो गया, लेकिन राज्यसभा में हंगामा जारी है। इस बार उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की स्पीच के बाद उत्तराखंड में स्टेज को साफ करने के मुद्दे पर बवाल हो रहा है। खरगे ने भारतीय जनता पार्टी पर लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप लगाए हैं। वहीं, इस मुद्दे पर संसद के बाहर भी जमकर हंगामा हो रहा है।

खरगे ने गुरुवार को कहा, 'रामलीला स्टेज पर गया भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया। सिर्फ मैं लोगों को समस्याओं को वहां पर बताया, लेकिन मेरी स्पीच होने के बाद वो लोग बीजेपी के लोग मिलकर हवन करके, उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किया।'

इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन उन्हें समझाते हुए नजर आए। वहीं, विपक्ष के सांसदों ने जमकर हंगामा किया।

भाजपा का रिप्लाई

उनकी बात पर भाजपा सांसद जगत प्रकाश नड्डा ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा, 'जो माननीय खरगे जी ने कहा है वो बहुत दुखदायी विषय है। यह दुखदायी सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, बल्कि सभी के लिए है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा कभी ऐसे कामों में शामिल नहीं होती है। लेकिन आपने कहा है तो हम उसकी तहकीकात करेंगे। मैं इसकी निंदा करता हूं। आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है, वो हम सभी के लिए खेद का विषय है।'

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शुद्धिकरण का मामला

आठ अगस्त को मल्लिकार्जुन खरगे ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया था। इसके बाद दस अगस्त को स्थानीय धार्मिक संगठन श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास ने सचिव राम अवस्थी के नेतृत्व में रामलीला मैदान में हवन-पूजन कराया था। समिति के सदस्य गिरीश चंद्र पांडे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सभा के दौरान कुछ इस्लामिक नारे लगाए गए और हिंदू संगठनों को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं थीं।

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इसी के विरोध में मैदान की धार्मिक-सांस्कृतिक गरिमा की पुनर्स्थापना के उद्देश्य से शुद्धि हवन यज्ञ कराया गया था। उन्होंने बताया कि श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा नहीं है। रामलीला मैदान एक धार्मिक स्थल है, जिसका उपयोग राजनीतिक कार्यक्रमों में कतई नहीं होने चाहिए।

आयोजकों ने स्पष्ट किया कि यज्ञ का उद्देश्य किसी समुदाय के प्रति वैमनस्य फैलाना नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर ‘शुद्धिकरण’ यज्ञ कराया गया। ऐसा करना खरगे के साथ पूरे अनुसूचित जाति समाज का अपमान है।

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भाजपा भड़की

भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने कहा कि शुद्धीकरण यज्ञ से भाजपा का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। भाजपा का कहना है कि किसी निजी संगठन के कार्यक्रम को पार्टी से जोड़ना उचित नहीं है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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