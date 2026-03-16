Rajya Sabha Election Live: राज्यसभा की 11 सीटों के लिए मतदान जारी; कहां-कहां क्रॉस-वोटिंग का चांस?

Rajya Sabha Election Live updates

Rajya Sabha Election Live Updates: बिहार, ओडिशा और हरियाणा की 11 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। इन 3 राज्यों में बेहद दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। मतगणना शाम पांच बजे के बाद शुरू होगी और परिणाम आज ही घोषित होने की उम्मीद है। बता दें कि इससे पहले राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन सात राज्यों की 26 सीटों पर निर्विरोध प्रत्याशी चुने जा चुके हैं। इनमें बंगाल की 5, महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6, ओडिशा की 4, असम की 3, छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना की 2,2 और हिमाचल प्रदेश की एक सीटें शामिल हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मैदान में बिहार की पांच राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं। यहां सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के पांच और विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) का एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) प्रमुख नीतीश कुमार तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राजग के उम्मीदवारों में शामिल हैं। बिहार विधानसभा परिसर के अंदर बने मतदान केंद्र पर सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा, जहां विधायक अपना वोट डालेंगे। हरियाणा की 2 सीटों पर वोटिंग हरियाणा से राज्य सभा की दो सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान होना है। इस चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। तीन उम्मीदवारों के कारण इस बार मुकाबला दिलचस्प हो गया है। निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को तीन निर्दलीय विधायकों और भाजपा के परोक्ष समर्थन से चुनाव मैदान में उतरा माना जा रहा है। कांग्रेस को आशंका है कि उसके वोटों में सेंध लग सकती है। इसी वजह से कांग्रेस ने अपने अधिकांश विधायकों को पार्टी शासित हिमाचल प्रदेश भेज दिया है और मतदान से ठीक पहले उन्हें चंडीगढ़ लाने की योजना बनाई गई है। ओडिशा में भाजपा पर बड़े आरोप इस बीच ओडिशा में बीजू जनता दल (बीजद) के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर 'खरीद फरोख्त' में शामिल होने का आरोप लगाया है। 'क्रॉस-वोटिंग' की आशंका के बीच राज्य की चार सीट के लिए पांच उम्मीदवार मैदान में हैं।

16 Mar 2026, 10:55:20 AM IST Rajya Sabha Election Live Updates: हरियाणा कांग्रेस विधायक हिमाचल प्रदेश के कसौली से रवाना Rajya Sabha Election Live Updates: हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार शाम से ठहरे कांग्रेस की हरियाणा इकाई के 31 विधायक सोमवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच राज्यसभा चुनाव में भाग लेने के लिए सोलन जिले के कसौली से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। इससे पहले हरियाणा के विधायकों ने कसौली के एक रिजॉर्ट में तीन मिनी बसों में सवार होने से पहले विकट्री साइन बनाया और उनका काफिला चंडीगढ़ के लिए रवाना हुआ। बता दें कि'क्रॉस-वोटिंग' की चिंताओं के बीच कांग्रेस ने हरियाणा के विधायकों को शुक्रवार शाम को शिमला के बाहरी इलाके कुफरी में स्थानांतरित कर दिया था और उन्हें वहां दो रिजॉर्ट में ठहराया गया था। विधायकों के लिए 37 कमरे आरक्षित किए गए थे।

16 Mar 2026, 10:30:32 AM IST Rajya Sabha Election Live Updates: बिहार विधानसभा परिसर में विधायकों की लगी कतार Rajya Sabha Election Live Updates: विधानसभा परिसर में आज सुबह से ही मतदान के लिए विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार सहित बड़ी संख्या में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के विधायक मतदान शुरु होने से पहले ही कतार में लगे हुए दिखे, वहीं महागठबंधन के विधायकों का नेतृत्व करने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कतार में खड़े दिखे।

16 Mar 2026, 10:17:58 AM IST Rajya Sabha Election Live Updates: ओडिशा में क्रॉस-वोटिंग की आशंका Rajya Sabha Election Live Updates: ओडिशा में राज्यसभा की चार सीट के लिए सोमवार को मतदान शुरू हो गया है। विपक्षी पार्टी बीजू जनता दल (बीजद) ने सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी पर विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया है। एक अधिकारी ने बताया कि विधानसभा परिसर में मतदान सुबह नौ बजे शुरू हुआ और शाम चार बजे तक जारी रहेगा। राज्य में 12 साल के अंतराल के बाद राज्यसभा का चुनाव हो रहा है और चार सीट के लिए पांच उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा ने दो उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है, जिनमें राज्य इकाई के अध्यक्ष मनमोहन सामल और राज्यसभा के मौजूदा सदस्य सुजीत कुमार शामिल हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप राय भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें भाजपा का समर्थन प्राप्त है। बीजद के उम्मीदवार पार्टी नेता संतृप्त मिश्रा और प्रख्यात मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. दत्तेश्वर होता हैं, जिन्हें कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) का समर्थन प्राप्त है। चौथी सीट पर जीत के लिए ना तो सत्तारूढ़ भाजपा और ना ही विपक्षी दल बीजद के पास आवश्यक संख्या बल है, इसलिए 'क्रॉस-वोटिंग' की आशंका है।

16 Mar 2026, 10:02:58 AM IST Rajya Sabha Election Live Updates: तेजस्वी यादव ने डाला वोट Rajya Sabha Election Live Updates: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को राज्यसभा चुनाव में अपना वोट डाला है। वहीं कांग्रेस के चार विधायक भी अपना वोट डालने के लिए विधानसभा पहुंच गए हैं।

16 Mar 2026, 09:53:05 AM IST Rajya Sabha Elections Live Updates: तेजस्वी बोले- नीतीश कुमार के प्रति संवेदनाएं Rajya Sabha Elections Live Updates: राज्यसभा चुनावों पर प्रतिक्रिया देते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के प्रति संवेदनाएं हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा, “जब नीतीश कुमार 2024 में NDA में गए थे, तभी मैंने कहा था कि अब जनता दल यूनाइटेड का कोई भविष्य नहीं है और नीतीश कुमार चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे।… भाजपा जिसके साथ रहती है उसको बर्बाद कर देती है।”

16 Mar 2026, 09:41:35 AM IST Rajya Sabha Elections Live Updates: बिहार में 5 सीटों के 6 उम्मीदवार Rajya Sabha Elections Live Updates: बिहार से राज्यसभा की पांच सीटें खाली होने के बाद इस बार कुल छह उम्मीदवार मैदान में हैं। राजग ने अपने पांच प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जबकि महागठबंधन की ओर से राजद ने अमरेंद्र धारी सिंह को चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है।