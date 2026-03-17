राज्यसभा चुनाव का सुपर मंडे, NDA ने गाड़े झंडे; देखें बिहार से ओडिशा तक कौन जीता
राज्यसभा की कुल 37 सीटों में से केवल बिहार, ओडिशा और हरियाणा की 11 सीट पर चुनाव हुए, जबकि बाकी सदस्य पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। सोमवार रात घोषित परिणामों के अनुसार, NDA ने आठ सीट जीतीं, जिनमें एक उसके द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल है, जबकि BJD ने एक सीट हासिल की।
भारत के 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर सोमवार को चुनाव हुआ, जिनमें 11 पर मतगणना की गई। इससे पहले 26 सांसद पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को बिहार में बड़ी सफलता मिली। वहीं, भाजपा ने ओडिशा में भी संख्याबल बढ़ाने में सफलता हासिल की। कांग्रेस के खाते में हरियाणा की एक सीट आई।
राज्यसभा की कुल 37 सीटों में से केवल बिहार, ओडिशा और हरियाणा की 11 सीट पर चुनाव हुए, जबकि बाकी सदस्य पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। सोमवार रात घोषित परिणामों के अनुसार, NDA ने आठ सीट जीतीं, जिनमें एक उसके द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल है, जबकि BJD ने एक सीट हासिल की।
कौन कहां से जीता चुनाव
बिहार में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और जदयू प्रमुख नीतीश कुमार के अलावा जिन उम्मीदवारों ने राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज की उनमें केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर जद(यू), भाजपा के शिवेश कुमार और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं। ठाकुर राज्यसभा में लगातार तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं, जबकि भाजपा के शिवेश कुमार के राज्यसभा पहुंचने से राज्य से संसद में पार्टी को दलित चेहरा मिलेगा। कुशवाहा लगातार दूसरी बार संसद के उच्च सदन के लिए चुने गए हैं।
हरियाणा की दो सीटों में से एक एक भाजपा और कांग्रेस के खाते में आई। भाजपा से संजय भाटिया और कांग्रेस पार्टी के करमवीर सिंह बौद्ध को राज्यसभा की दो सीट पर निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। राज्य की सीटों पर मतगणना के नतीजे देर रात जारी हुए थे। यहां से निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल भी मैदान में थे।
ओडिशा की चार सीट के लिए हुए चुनाव में कुल पांच उम्मीदवार मैदान में थे। क्रॉस-वोटिंग के बीच भाजपा ने तीन सीट जीतीं। कम से कम पांच विधायकों ने भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप राय के पक्ष में मतदान किया। इन विधायकों में तीन कांग्रेस और दो बीजू जनता दल (BJD) के हैं।
चुने गए उम्मीदवारों में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल, मौजूदा राज्यसभा सदस्य सुजीत कुमार, BJD के संतृप्त मिश्रा और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप राय शामिल हैं। कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) समर्थित BJD उम्मीदवार प्रख्यात डॉ. दत्तेश्वर होता पांचवें उम्मीदवार थे।
निर्विरोध विजेता
9 मार्च को निर्विरोध घोषित नतीजों में महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार, केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के रामदास अठावले, भाजपा के महासचिव विनोद तावडे, पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के पुत्र और राकंपा के पार्थ पवार, शिवसेना के डॉ. ज्योति वाघमारे, भाजपा के माया इवनाते और रामराव वाडकूटे शामिल हैं।
तमिलनाडु की छह सीटों में से दो पर सत्तारूढ़ द्रमुक के तिरुचि शिवा और जे. कॉन्सटेनटाइन रविंद्रन, कांग्रेस के के. मणिकम्म और डीएमडीके के एल.के. सुधीश तथा विपक्षी अन्नाद्रमुक के डॉ. एम. थम्बी दुरई और पीएमके नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ अंबुमणि रामदास निर्विरोध निर्वाचित हुए थे।
छत्तीसगढ़ से दो सीटों में से एक पर भाजपा के लक्ष्मी वर्मा और दूसरी पर कांग्रेस की फूलो देवी नेताम निर्वाचित हुई थीं। हिमाचल प्रदेश से एक मात्र सीट पर कांग्रेस के अनुराग शर्मा निर्विरोध चुने गए।
पश्चिम बंगाल में पांच सीटों के लिए हुए चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के सर्वश्री बाबुल सुप्रियो और राज्य के पूर्व पुलिस अधिकारी राजीव कुमार तथा इसी पार्टी की मेनका गुरुस्वामी और अभिनेत्री कोयल मलिक निर्वरोध निर्वाचित हुईं। साथ ही भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा भी निर्विरोध चुने गए।
तेलंगाना से दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में गयी हैं। पार्टी के उम्मीदवार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और वी. नरेंद्र रेड्डी निर्विरोध विजयी रहे। असम में सभी तीन सीटों पर निर्विरोध हुए चुनाव में भाजपा के जोगेन मोहन और तारेश गोवल्ला तथा यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल के प्रमुख प्रमोद बारू को विजयी घोषित किया गया।
यहां देखें लिस्ट
नीतीश कुमार - बिहार - जदयू (JDU)
रामनाथ ठाकुर - बिहार - जदयू (JDU)
नितिन नवीन - बिहार - भाजपा (BJP)
शिवेश कुमार - बिहार - भाजपा (BJP)
उपेंद्र कुशवाहा - बिहार - राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM)
संजय भाटिया - हरियाणा - भाजपा (BJP)
करमवीर सिंह बौद्ध - हरियाणा - कांग्रेस (INC)
मनमोहन सामल - ओडिशा - भाजपा (BJP)
सुजीत कुमार - ओडिशा - भाजपा (BJP)
दिलीप राय - ओडिशा - निर्दलीय (भाजपा समर्थित)
संतृप्त मिश्रा - ओडिशा - बीजू जनता दल (BJD)
निर्विरोध सांसद
शरद पवार - महाराष्ट्र - राकंपा (SP)
रामदास अठावले - महाराष्ट्र - आरपीआई (A)
विनोद तावडे - महाराष्ट्र - भाजपा (BJP)
पार्थ पवार - महाराष्ट्र - राकंपा (Ajit Pawar)
डॉ. ज्योति वाघमारे - महाराष्ट्र - शिवसेना
माया इवनाते - महाराष्ट्र - भाजपा (BJP)
रामराव वाडकूटे - महाराष्ट्र - भाजपा (BJP)
तिरुचि शिवा - तमिलनाडु - द्रमुक (DMK)
जे. कॉन्सटेनटाइन रविंद्रन - तमिलनाडु - द्रमुक (DMK)
के. मणिकम्म - तमिलनाडु - कांग्रेस (INC)
एल.के. सुधीश - तमिलनाडु - डीएमडीके (DMDK)
डॉ. एम. थम्बी दुरई - तमिलनाडु - अन्नाद्रमुक (AIADMK)
डॉ. अंबुमणि रामदास - तमिलनाडु - पीएमके (PMK)
लक्ष्मी वर्मा - छत्तीसगढ़ - भाजपा (BJP)
फूलो देवी नेताम - छत्तीसगढ़ - कांग्रेस (INC)
अनुराग शर्मा - हिमाचल प्रदेश - कांग्रेस (INC)
बाबुल सुप्रियो - पश्चिम बंगाल - तृणमूल कांग्रेस (TMC)
राजीव कुमार - पश्चिम बंगाल - तृणमूल कांग्रेस (TMC)
मेनका गुरुस्वामी - पश्चिम बंगाल - तृणमूल कांग्रेस (TMC)
कोयल मलिक - पश्चिम बंगाल - तृणमूल कांग्रेस (TMC)
राहुल सिन्हा - पश्चिम बंगाल - भाजपा (BJP)
अभिषेक मनु सिंघवी - तेलंगाना - कांग्रेस (INC)
वी. नरेंद्र रेड्डी - तेलंगाना - कांग्रेस (INC)
जोगेन मोहन - असम - भाजपा (BJP)
तारेश गोवल्ला - असम - भाजपा (BJP)
प्रमोद बारू - असम - यूपीपीएल (UPPL)
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें