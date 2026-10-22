दो तिहाई बहुमत की चर्चा के बीच फिर आए राज्यसभा उपचुनाव, परिसीमन बिल पर हलचल

केंद्रीय मंत्री रहे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता एल मुरुगन ने मंत्री परिषद और राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद एक सीट खाली हो गई थी, जिसपर नवंबर में उपचुनाव होने हैं। इससे पहले यूपी की 10 सीटों पर चुनाव हुए थे।

परिसीमन बिल पेश होने की अटकलों के बीच एक बार फिर राज्यसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं। इस बार केंद्रीय मंत्री और सांसद पद से एल मुरुगन के इस्तीफे के चलते चुनाव हो रहे हैं। ECI यानी भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरुगन ने कहा था कि वह तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे।

चुनाव आयोग की तरफ से घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, 12 नवंबर को चुनाव होंगे। वहीं, इसके लिए 26 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो जाएंगे। मुरुगन मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे। साल 2021 से संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं और 2024 में दोबारा चुनाव जीतकर राज्यसभा पहुंचे थे। खास बात है कि उनका कार्यकाल 2030 को खत्म होने जा रहा था। मंत्री ने कहा कि वह राज्यसभा की सदस्यता छोड़ना चाहते हैं।

खुद ही छोड़ा था पद पीटीआई से बातचीत में उन्होंने कहा था, 'मैंने प्रधानमंत्री से मंत्रिपरिषद और राज्यसभा से मुझे मुक्त करने का अनुरोध किया है, क्योंकि मैं तमिलनाडु जाकर अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहता हूं।' उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में मैंने कहा है कि मैं गांवों, गलियों और हर जगह जाकर अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहता हूं और 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए जमीन तैयार करना चाहता हूं।'

परिसीमन बिल लाने की तैयारी हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि सरकार ने परिसीमन संशोधन विधेयक पर विचार करने और उसे पारित कराने के लिए लगातार विपक्ष का समर्थन और सहयोग मांगा है। सरकार ने कांग्रेस से मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कई बार संपर्क किया। इस साल 16 मार्च, 26 मार्च और 12 अप्रैल को खरगे को पत्र लिखा। साथ ही उन्होंने इस मामले पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा भी की। मैं सत्र के दौरान राहुल से मिला था।

हिन्दुस्तान के सूत्रों के अनुसार, भाजपा को अभी अपनी केंद्रीय राजनीति खासकर महिला आरक्षण विधेयक को लेकर द्रमुक के समर्थन की जरूरत है। पार्टी के नेता परोक्ष रूप से उसके साथ संपर्क में भी है। चूंकि अब द्रमुक इंडिया गठबंधन में नहीं है इसलिए वह एनडीए के साथ न आकर भी मुद्दों के आधार पर सरकार का साथ दे सकती है। भाजपा की यही कोशिश है कि महिला आरक्षण और परिसीमन में तमिलनाडु को कोई नुकसान नहीं है।

किसे राज्यसभा भेजेगी भाजपा? अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि भाजपा इस सीट पर किसे मैदान में उतारेगी। हालांकि, मध्य प्रदेश में पार्टी मजबूत स्थिति में है और उसके पास 163 विधायकों का समर्थन है। वहीं, राज्य में कुल 230 सीटें हैं। नामांकन दाखिल करने के लिए प्रक्रिया 26 अक्टूबर से शुरू हो रही है।

UP की 8 सीटें भाजपा ने जीतीं हाल ही में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हुए थे। इनमें से भाजपा को 8 और समाजवादी पार्टी को 2 पर सफलता मिली थी। खास बात है कि सभी उम्मीदवार निर्विरोध जीते थे। निर्विरोध निर्वाचित भाजपा उम्मीदवारों में धर्मपाल सिंह, विद्यासागर सोनकर, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, प्रियंका सिंह रावत, गोपीकृष्ण पांडेय, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार शामिल हैं। वहीं, सपा के प्रोफेसर राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवानी भी निर्विरोध चुने गए।