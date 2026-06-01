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राज्यसभा में नंबर गेम की टेंशन, खेला करने की तैयारी में भाजपा; कहां फंसी है कांग्रेस

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान
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राज्यसभा चुनाव की तारीख करीब आ रही है। 25 राज्यसभा सीटों के लिए यह मतदान 18 जून को होने वाला है। इसमें जहां एक तरफ भाजपा राज्यसभा में अपनी ताकत बढ़ाने पर जोर दे रही है। वहीं, कांग्रेस की नजरें पर भी इस चुनाव पर होंगी।

राज्यसभा में नंबर गेम की टेंशन, खेला करने की तैयारी में भाजपा; कहां फंसी है कांग्रेस

राज्यसभा चुनाव की तारीख करीब आ रही है। 25 राज्यसभा सीटों के लिए यह मतदान 18 जून को होने वाला है। इसमें जहां एक तरफ भाजपा राज्यसभा में अपनी ताकत बढ़ाने पर जोर दे रही है। वहीं, कांग्रेस की नजरें पर भी इस चुनाव पर होंगी। हालांकि उसके लिए काफी टेंशन भी हैं। इस चुनाव के लिए भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हो चुकी है। बताया जाता है कि इस बैठक में अन्य मामलों के साथ-साथ राज्यसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है।

उच्च सदन में संख्याबल पर नजर
भाजपा नीत एनडीए को भरोसा है कि वह इस राज्यसभा चुनाव में अपनी सीटों का आंकड़ा 150 के ऊपर ले जाने में सफल रहेगी। इसके साथ ही वह उच्च सदन में दो-तिहाई बहुमत के करीब पहुंच जाएगी। फिलहाल राज्यसभा में भाजपा के पास कुल 148 सांसद हैं। अब राज्यसभा चुनाव में वह 25 में से 17 से 18 सीटें जीतने की मंशा रखती है। बता दें कि इस राज्यसभा चुनाव में कई बड़े चेहरों का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। इन नामों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व मुख्यमंत्री एचडी देवगौड़ा, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ-साथ केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह बिट्टू भी शामिल हैं।

क्रॉस वोटिंग का भी डर
राज्यसभा चुनावों के दौरान क्रॉस वोटिंग का डर अब आम हो गया है। इस बार सभी की निगाहें मध्य प्रदेश पर हैं। यहां पर तीन राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। कांग्रेस के पास केवल एक सीट जीतने भर के वोट हैं। इससे क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ गया है। हालात को देखते हुए कांग्रेस किसी सीनियर लीडर पर दांव लगा सकती है। लेकिन यहां पर दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने के बाद मना करने के चलते, कांग्रेस के लिए एक मजबूत उम्मीदवार ढूंढना बड़ी चुनौती हो गया है। यहां से भाजपा दो सीटें जीत सकती है, जिसमें एक दावेदार जॉर्ज कुरियन हैं।

खरगे का क्या होगा
इस राज्यसभा चुनाव में सबकी नजरें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर होंगी। कांग्रेस को उम्मीद होगी कि वह कर्नाटक में तीन सीटें जीते, जहां उसका नंबर गेम मजबूत है। इनमें से एक सीट मल्लिकार्जुन खरगे का है। राजस्थान में भाजपा को दो सीटें जीतने की उम्मीद है जबकि कांग्रेस एक सीट जीत सकती है। राजस्थान में भाजपा की तरफ से रवनीत सिंह बिट्टू दावेदार हैं। वहीं, कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा पर दांव लगाने की तैयारी में है।

गुजरात का हाल
कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका गुजरात में लगने वाला है। 21 जून को यहां पर उसके एकमात्र राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। लेकिन लगता है कि अब गुजरात में कांग्रेस राज्यसभा सांसद विहीन हो जाएगी। इसकी वजह है नंबर गेम। गुजरात में एक राज्यसभा सीट के लिए 46 वोट चाहिए, जबकि कांग्रेस के पास केवल 12 विधायक हैं। वहीं, झारखंड में कांग्रेस की उम्मीदें सत्ताधारी झामुमो पर टिकी होंगी। यहां पर दो सीटों पर दांव है। इसमें से एक शिबू सोरेन की मौत के बाद खाली हुई है। कांग्रेस को उम्मीद है कि झामुमो उसे इन दो सीटों में एक पर जीतने देगी।

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झारखंड का नंबर गेम
अगर नंबर गेम की बात करें तो 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 28 वोटों की जरूरत होती है। हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली महागठबंधन (झामुमो 34, कांग्रेस 16, राजद 4 और माले 2) के पास कुल 56 विधायक हैं, जो दो सीटों पर जीत के लिए पर्याप्त माने जा रहे हैं। हालांकि सीटों के बंटवारे और उम्मीदवार चयन को लेकर गठबंधन के भीतर चर्चा जारी है। वहीं, दूसरी ओर एनडीए (भाजपा, आजसू, जदयू और लोजपा) के पास कुल 24 विधायक हैं। ऐसे में एक सीट जीतने के लिए उसे चार अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एनडीए की रणनीति निर्दलीय या अन्य दलों के विधायकों के समर्थन तथा संभावित क्रॉस वोटिंग पर टिकी हो सकती है।

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लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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