NDA को राज्यसभा में ताकत बढ़ाने का एक और मौका, तीन सीटों पर उपचुनाव का ऐलान

मॉनसून सत्र के बीच राज्यसभा में केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की ताकत में इजाफा हो सकता है। दरअसल, चुनाव आयोग ने राज्यसभा की तीन सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान कर दिया है है।

राज्यसभा उपचुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर 24 जुलाई को मतदान किया जाएगा। खास बात है कि ये वहीं सीटें हैं, जहां से TMC यानी तृणमूल कांग्रेस के 3 सांसदों ने इस्तीफा दिया था। माना जा रहा है कि विधायकों की संख्या को देखते हुए इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की राह आसान मानी जा रही है।

चुनाव आयोग की तरफ से जारी कार्यक्रम के अनुसार, इन सीटों पर 27 जुलाई से पहले चुनाव कराया जाना है। 14 जुलाई को नामांकन की अंतिम तारीख है। जबकि, 15 जुलाई को इनकी जांच की जाएगी। उम्मीदवार 17 जुलाई तक नामांकन वापस ले सकेंगे और 24 जुलाई को चुना होगा। चुनाव आयोग ने बताया कि मतदान के ही दिन शाम 5 बजे मतगणना होगा।

इन सांसदों ने दिया था इस्तीफा हाल ही में टीएमसी के तीन सांसदों ने इस्तीफा दिया है। इनमें सुखेंदु शेखर रे, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बरिक का नाम शामिल है। एक ओर जहां देव का कार्यकाल अप्रैल 2030 तक का था। जबकि, बरिक और रे का कार्यकाल अगस्त 2029 को खत्म हो रहा था।

कौन होंगे उम्मीदवार फिलहाल, इन सीटों पर अब तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि भाजपा इन सीटों पर जीत हासिल कर उच्च सदन में अपना संख्या बल बढ़ाना चाहेगी। वहीं, तृणमूल कांग्रेस पार्टी में ही बगावत का सामना कर रही है। ऐसे में स्पष्ट नहीं है कि ममता बनर्जी गुट की तरफ से उम्मीदवार उतारे जाएंगे या नहीं।

टीएमसी ने 4 मई को घोषित नतीजों में 80 सीटें अपने नाम की थीं। जबकि, भाजपा ने 207 सीटों पर जीत हासिल की थी। बाद में टीएमसी में बगावत हुई और ऋताब्रता बनर्जी की अगुवाई में 60 से ज्यादा विधायक अलग हो गए। हालांकि, अब तक यह भी स्पष्ट नहीं है कि ये बागी राज्यसभा उपचुनाव में किसका समर्थन करेंगे।