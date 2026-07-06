NDA को राज्यसभा में ताकत बढ़ाने का एक और मौका, तीन सीटों पर उपचुनाव का ऐलान
मॉनसून सत्र के बीच राज्यसभा में केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की ताकत में इजाफा हो सकता है। दरअसल, चुनाव आयोग ने राज्यसभा की तीन सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान कर दिया है है।
राज्यसभा उपचुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर 24 जुलाई को मतदान किया जाएगा। खास बात है कि ये वहीं सीटें हैं, जहां से TMC यानी तृणमूल कांग्रेस के 3 सांसदों ने इस्तीफा दिया था। माना जा रहा है कि विधायकों की संख्या को देखते हुए इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की राह आसान मानी जा रही है।
चुनाव आयोग की तरफ से जारी कार्यक्रम के अनुसार, इन सीटों पर 27 जुलाई से पहले चुनाव कराया जाना है। 14 जुलाई को नामांकन की अंतिम तारीख है। जबकि, 15 जुलाई को इनकी जांच की जाएगी। उम्मीदवार 17 जुलाई तक नामांकन वापस ले सकेंगे और 24 जुलाई को चुना होगा। चुनाव आयोग ने बताया कि मतदान के ही दिन शाम 5 बजे मतगणना होगा।
इन सांसदों ने दिया था इस्तीफा
हाल ही में टीएमसी के तीन सांसदों ने इस्तीफा दिया है। इनमें सुखेंदु शेखर रे, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बरिक का नाम शामिल है। एक ओर जहां देव का कार्यकाल अप्रैल 2030 तक का था। जबकि, बरिक और रे का कार्यकाल अगस्त 2029 को खत्म हो रहा था।
कौन होंगे उम्मीदवार
फिलहाल, इन सीटों पर अब तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि भाजपा इन सीटों पर जीत हासिल कर उच्च सदन में अपना संख्या बल बढ़ाना चाहेगी। वहीं, तृणमूल कांग्रेस पार्टी में ही बगावत का सामना कर रही है। ऐसे में स्पष्ट नहीं है कि ममता बनर्जी गुट की तरफ से उम्मीदवार उतारे जाएंगे या नहीं।
टीएमसी ने 4 मई को घोषित नतीजों में 80 सीटें अपने नाम की थीं। जबकि, भाजपा ने 207 सीटों पर जीत हासिल की थी। बाद में टीएमसी में बगावत हुई और ऋताब्रता बनर्जी की अगुवाई में 60 से ज्यादा विधायक अलग हो गए। हालांकि, अब तक यह भी स्पष्ट नहीं है कि ये बागी राज्यसभा उपचुनाव में किसका समर्थन करेंगे।
नाम और निशान की जंग
टीएमसी में बगावत के बाद अब नाम और निशान की जंग तेज हो गई है। ऋताब्रता बनर्जी का गुट असली टीएमसी होने का दावा कर रहा है और हाल ही में चुनाव आयोग से भी मुलाकात की है। हालांकि, यह साफ नहीं है कि उस दौरान नाम और चुनाव चिह्न का मुद्दा उठा था या नहीं। ममता बनर्जी की स्थापित पार्टी का चुनाव चिह्न दो फूलों का जोड़ा और नाम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। वहीं, पार्टी संसदीय दल में भी टूट का सामना कर चुकी है।
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें