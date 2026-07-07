TMC किसकी... ममता की या बागी गुट की? राज्यसभा उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग ले सकता है फैसला
पश्चिम बंगाल की 3 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव के ऐलान के बाद 'असली' TMC को लेकर जंग तेज हो गई है। ममता बनर्जी और रितब्रत गुट के दावों के बीच क्या चुनाव आयोग फ्रीज करेगा तृणमूल का सिंबल? जानें समीकरण।
पश्चिम बंगाल में तीन राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान हो गया है। इस घोषणा के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग (ECI) पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के असली नाम और चुनाव चिह्न को लेकर फैसला करने का दबाव भी बढ़ गया है। दरअसल, टीएमसी इस वक्त दो गुटों में बंट चुकी है- एक गुट का नेतृत्व ममता बनर्जी कर रही हैं, जबकि दूसरे गुट की कमान बंगाल के नेता प्रतिपक्ष रितब्रत बनर्जी के हाथों में है। दोनों ही गुट खुद को 'असली टीएमसी' बता रहे हैं।
क्या है पूरा मामला और क्यों हो रहे हैं उपचुनाव?
पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में हार के बाद टीएमसी के तीन सांसदों- सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बड़ाईक ने पिछले महीने इस्तीफा दे दिया था।
इन्हीं इस्तीफों से खाली हुई 3 सीटों पर आगामी 24 जुलाई को उपचुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 जुलाई तय की गई है।
विधानसभा के गणित की बात करें, तो 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी के पास 207 सीटें हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी इन तीनों सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है।
चुनाव आयोग को क्यों करना होगा फैसला?
अगर 14 जुलाई तक दोनों गुट अपनी-अपनी तरफ से अलग-अलग उम्मीदवार उतारते हैं, तो चुनाव आयोग को यह तय करना होगा कि टीएमसी का असली उम्मीदवार कौन है। इसके अलावा एक पेंच 'फॉर्म 22A' का भी है, जिसके जरिए कोई पार्टी अपना अधिकृत एजेंट नियुक्त करती है। अगर दोनों गुट अलग-अलग फॉर्म जमा करते हैं, तो चुनाव आयोग को जल्द किसी नतीजे पर पहुंचना होगा।
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी के मुताबिक, ऐसा लगता है कि आयोग टीएमसी के नाम और 'जोड़ा फूल' चुनाव चिह्न को अंतिम फैसला आने तक फ्रीज (रोक) कर सकता है। इस दौरान दोनों गुटों को अस्थायी नाम (जैसे- TMC-A और TMC-B) आवंटित किए जा सकते हैं ताकि वे अपने-अपने उम्मीदवारों के साथ चुनाव लड़ सकें।
'असली' होने पर दोनों गुटों के अपने-अपने दावे
चुनाव आयोग ने 2 जुलाई को एक निर्देश जारी कर दोनों गुटों (ममता बनर्जी और रितब्रत बनर्जी) से 6 जुलाई की शाम 5:30 बजे तक अपने दावों के समर्थन में दस्तावेज मांगे थे।
चुनाव आयोग के सामने पक्ष रखने वाले ममता गुट के सीनियर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बताया कि पार्टी की नेशनल वर्किंग कमेटी (NWC) का कार्यकाल 2027 तक है। उन्होंने बागी गुट को 'पूरी तरह से बेईमान' बताया और आरोप लगाया कि उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री और पुलिस की मदद से पार्टी कार्यालय पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है।
रितब्रत बनर्जी ने ममता गुट के दावों को खारिज करते हुए कहा, "हम ही असली टीएमसी हैं।" उन्होंने ममता गुट पर 'व्यक्तिवाद और वंशवाद की राजनीति' को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में पार्टी के 80 में से दो-तिहाई से अधिक विधायकों, पूर्व मंत्रियों, पार्षदों और जिला परिषद सदस्यों का समर्थन उनके पास है। बागी गुट की नई NWC के प्रमुख अरूप रॉय ने बताया कि उन्होंने 22 जून के सत्र के सभी जरूरी कागजात जमा कर दिए हैं।
कैसे तय होता है पार्टी पर हक?
'चुनाव चिह्न आदेश, 1968' के तहत किसी पार्टी के असली होने का फैसला तीन पैमानों पर होता है- पार्टी का लक्ष्य और उद्देश्य, पार्टी का संविधान और बहुमत। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दोनों गुटों की बात सुनी है और आयोग इस बात की जांच कर रहा है कि क्या यह दरार औपचारिक बंटवारे के स्तर तक पहुंच गई है। राज्यसभा चुनाव के लिए एक उम्मीदवार को प्रस्तावक के तौर पर कम से कम 10 विधायकों या इलेक्टोरल कॉलेज (राज्य विधानसभा) के 10% सदस्यों की जरूरत होती है। फिलहाल दोनों गुटों के पास उम्मीदवार उतारने लायक पर्याप्त संख्याबल मौजूद है।
शिवसेना की तरह हो सकता है फैसला
अगर 14 जुलाई तक चुनाव आयोग कोई निर्णय नहीं ले पाता है, तो मामले के कोर्ट में जाने की पूरी संभावना है। इससे पहले साल 2022 में शिवसेना में हुई टूट के समय भी आयोग ने मूल पार्टी का सिंबल फ्रीज कर दिया था और उपचुनाव के लिए दोनों गुटों को अस्थायी पहचान दी थी। बाद में 17 फरवरी 2023 को एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मानते हुए पार्टी का नाम और सिंबल उन्हें सौंप दिया गया था। टीएमसी के मामले में भी चुनाव आयोग इसी तरह का रुख अपना सकता है।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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