राज्यसभा चुनाव: TMC छोड़ने वाले तीनों पूर्व सांसद अब BJP उम्मीदवार, आज ही हुए थे शामिल; RS में बढ़ जाएगी NDA की ताकत

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के तीन पूर्व राज्यसभा सांसदों सुखेंदु शेखर राय, प्रकाश चिक बड़ाइक और सुष्मिता देव गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए थे। उनके पार्टी में शामिल होने से इस बात की अटकलें तेज हो गई थीं कि तीनों को उम्मीदवार बनाया जाएगा।

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के जिन तीन राज्यसभा सांसदों ने पिछले महीने संसद के उच्च सदन से इस्तीफा दिया था, उन तीनों को भाजपा ने उन्हीं सीटों पर होने वाले उप चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले ये तीनों पूर्व सांसद सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देब और प्रकाश चिक बड़ाईक कोलकाता में भाजपा में आज (गुरुवार, 9 जुलाई को) शामिल हुए थे। पार्टी ज्वाइन करते ही भाजपा ने तीनों को इनाम देते हुए राज्यसभा उप चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने इस आशय का पत्र जारी करते हुए तीनों के नामों का ऐलान किया है।

निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार 24 जुलाई को उपचुनाव होगा। ये सीट तृणमूल कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्यों सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बड़ाईक के इस्तीफे की वजह से ही खाली हुई हैं। इन नेताओं ने विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए थे और जून में संसद के उच्च सदन और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। रॉय और बड़ाईक का कार्यकाल सितंबर 2029 तक था, जबकि देब का कार्यकाल अप्रैल 2030 में समाप्त होता। तृणमूल कांग्रेस के इस समय राज्यसभा में नौ सदस्य हैं।

जीत के आंकड़े भाजपा के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पास पश्चिमी बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा में कुल 208 सदस्य हैं, इसलिए आंकड़े पूरी तरह से पार्टी के पक्ष में हैं। पार्टी को तीन उम्मीदवारों के लिए क्रमशः लगभग 70, 69 और 69 वोट आसानी से मिल सकता सकती है, जिससे तीनों सीट पर उपचुनावों में उसकी जीत की प्रबल संभावना है। राज्यसभा चुनाव प्रणाली के तहत, तीन सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए करीब 70 'प्रथम वरीयता' वाले मतों की जरूरत होगी। विधानसभा में भाजपा की मौजूदा ताकत के मद्देनजर वह दूसरे दलों के समर्थन पर निर्भर रहे बिना तीन उम्मीदवारों के लिए जरूरी संख्या बल जुटा सकती है।

एक उम्मीदवार को चाहिए 70 वोट यह गणित मुख्य विपक्षी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सामने मौजूद चुनौती को भी दर्शाता है। भाजपा उम्मीदवार को हराने के लिए किसी भी विरोधी उम्मीदवार को कम से कम 70 मतों की जरूरत होगी। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुने गए विधायकों की कुल संख्या अब भी लगभग 80 है, लेकिन पार्टी का विधायक दल अब ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट और विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट के बीच बंट गया है। इसलिए, इनमें से किसी भी गुट के पास 70 का संख्या बल नहीं है। इस चुनाव में भाजपा की जीत से राज्यसभा में NDA की ताकत बढ़ जाएगी। इन तीन सीटों के जीतते ही उच्च सदन में भाजपा की ताकत बढ़कर 117 और NDA की 145 हो जाएगी। हालांकि, तब भी NDA राज्यसभा में दो तिहाई के आंकड़े (162) से दूर ही रहेगी।