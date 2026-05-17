मैं तो चौंक ही गया, विजय के मुख्यमंत्री बनने पर बोले रजनीकांत, कमल हासन पर कर दिया तंज
फिल्म स्टार रजनीकांत ने कहा कि उन्हें जब पता चला कि टीवीके चीफ विजय मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो वह चौंक गए। उन्होंने कहा, मुझे उनसे कोई जलन नहीं है बल्कि इसलिए मैं हैरान रह गया क्योंकि उनके और मेरे बीच लंबा एज गैप है।
ऐक्टर से नेता बने सी जोसेफ विजय के मुख्यमंत्री बनने पर सुपर स्टार रजनीकांत ने हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि विजय के मुख्यमंत्री बनने की खबर सुनकर वह हैरान रह गए थे। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह कतई नहीं है कि उन्हें विजय से कोई जलन है बल्कि कारण यह है कि दोनों की उम्र के बीच 28 साल का अंतर है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के दो प्रमुख दल एआईएडीएमके और डीएमके दोनों को पिछाड़कर सबसे आगे निकल जाना बहुत ही आश्चर्यजनक है। विजय ने अपने पैरों पर खेड़े होकर पहचान बनाई है।
रजनीकांत ने कहा, मैं राजनीति में नहीं हूं, काफी समय से इससे दूर हूं, मुझे उनसे जलन नही, हमारे बीच 28 वर्षों का जेनरेशन गैप है। उन्होंने कहा, हां, अगर कमल हसल CM बनते तो हो सकता था कि ईर्ष्या होती। हालांकि तब भी ऐसा नहीं कुछ भी नहीं है। रजनीकांत ने कहा कि वह पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मिलने गए थे। उन्होंने कहा, मैं यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है ताताकि मेरे बारे में हो रही आलोचनाओं का जवाब दिया जा सके। उन्होंने कहा कि अगर जवाब नहीं दूंगा तो लोग गलत को ही सही मान लेंगे।
चुनाव परिणाम के बाद एमके स्टालिन से मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी दोस्ती व्यक्तिगत है और उनका कुलथुर से हार जाना मेरे लिए दुकद है। उन्होंने कहा,मैं कोई निम्न स्तर का व्यक्ति नहीं हूं जो कि बेवजह की बातों पर भी टिप्पणी करता रहूं.
रजनीकांत के मुख्यमंत्री बनने पर अपनी प्रतिक्रियाओँ को लेकर उन्होंने कहा, कई लोगों का कनहा है कि मैंने विजय को बधाई नहीं दी। उन्होंने कहा, परिणाम आने के तुरंत बाद मैंने बधाई दी थी। अब मेरा राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। ऐसे में मुझे किसी से कोई जलन भी नहीं है। जिसके भाग्य में जो कुछ लिखा है. उसे मिलकर रहेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही सी जोसेफ विजय ऐक्शन मोड में हैं और कई घोषणाएँ कर चुके हैं। उन्होंने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें