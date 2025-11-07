हाइड्रोजन बम छोड़ो, पटाखा भी नहीं जला पाए राहुल; रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कसा तंज

संक्षेप: केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि वह कोई भी ठोस मामला पेश नहीं कर पाए हैं। चुनाव आयोग लगातार उनसे कह रहा है कि सबूत हो तो हमारे पास लाइए हम इसकी जांच करने को तैयार हैं।

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। लोकसभा नेता प्रति पक्ष के हाइड्रोजन बम वाले दावे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वह एक पटाखा भी नहीं जला पाए है। केंद्रीय मंत्री ने बिहार चुनाव के पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के एसआईआर पर उठाए गए सवालों को लेकर कहा कि चुनाव आयोग ने इस पर अपनी सफाई दे दी है।

न्यूज 18 से बात करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कांग्रेस नेता पर जमकर निशाना साधा। बिहार में वोट चोरी के आरोपों पर उन्होंने कहा, "वह इस मामले को लेकर एक भी ठोस मामला पेश नहीं कर पाए हैं। चुनाव आयोग ने बार-बार कहा है कि अगर आपके पास किसी तरह की कोई शिकायत है, तो उसे लेकर आएं या फिर कोर्ट जाएं। लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं करते। वह हाईड्रोजन बम या परमाणु बम गिराने की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में वे एक छोटा सा पटाखा भी नहीं जला पाए हैं।

राहुल गांधी की तरफ से हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर भी रक्षा मंत्री ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, "उन्होंने इसके लिए पदयात्रा की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन अब वे चुनाव की बात कर रहे हैं जो हो चुका है। आप लोगों को ठगकर लंबे समय तक राजनीति नहीं कर सकते।"