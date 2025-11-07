Hindustan Hindi News
हाइड्रोजन बम छोड़ो, पटाखा भी नहीं जला पाए राहुल; रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कसा तंज

हाइड्रोजन बम छोड़ो, पटाखा भी नहीं जला पाए राहुल; रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कसा तंज

संक्षेप: केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि वह कोई भी ठोस मामला पेश नहीं कर पाए हैं। चुनाव आयोग लगातार उनसे कह रहा है कि सबूत हो तो हमारे पास लाइए हम इसकी जांच करने को तैयार हैं।

Fri, 7 Nov 2025 06:29 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। लोकसभा नेता प्रति पक्ष के हाइड्रोजन बम वाले दावे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वह एक पटाखा भी नहीं जला पाए है। केंद्रीय मंत्री ने बिहार चुनाव के पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के एसआईआर पर उठाए गए सवालों को लेकर कहा कि चुनाव आयोग ने इस पर अपनी सफाई दे दी है।

न्यूज 18 से बात करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कांग्रेस नेता पर जमकर निशाना साधा। बिहार में वोट चोरी के आरोपों पर उन्होंने कहा, "वह इस मामले को लेकर एक भी ठोस मामला पेश नहीं कर पाए हैं। चुनाव आयोग ने बार-बार कहा है कि अगर आपके पास किसी तरह की कोई शिकायत है, तो उसे लेकर आएं या फिर कोर्ट जाएं। लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं करते। वह हाईड्रोजन बम या परमाणु बम गिराने की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में वे एक छोटा सा पटाखा भी नहीं जला पाए हैं।

राहुल गांधी की तरफ से हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर भी रक्षा मंत्री ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, "उन्होंने इसके लिए पदयात्रा की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन अब वे चुनाव की बात कर रहे हैं जो हो चुका है। आप लोगों को ठगकर लंबे समय तक राजनीति नहीं कर सकते।"

इसके अलावा एसआईआर का विरोध कर रहे बाकी विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए सिंह ने कहा कि यह लोग वास्तव में वैध मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो लोग बाहर से आए हैं, जिन घुसपैठियों के नाम बिहार की मतदाता सूची में थे। उन्हें अब हटाया जा रहा है। ऐसे कई लोग भी हैं जो रोजी-रोटी की तलाश में बिहार से स्थायी रूप से चले गए हैं या जिनका निधन हो गया है। बस उनके नाम मतदाता सूची में नहीं होंगे। ऐसे में उन्हें इससे क्या ही दिक्कत है?"

