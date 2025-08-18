Rajnath Singh spoke to Kharge in an attempt to garner support for Vice Presidential candidate CP Radhakrishnan VP पद के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश, राजनाथ ने खरगे से की बात, India News in Hindi - Hindustan
Vice Presidential candidate CP Radhakrishnan: उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन ने नाम की घोषणा कर दी गई है। अब इस चुनाव को निर्विरोध संपन्न करवाने के लिए भाजपा विपक्षी दलों से संपर्क साध रही है।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 06:25 AM
C.P. Radhakrishnan: केंद्र में सत्ताधारी गठबंधन एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद भाजपा की तरफ से केंद्रीय रक्षा मंत्री ने समर्थन जुटाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ने रविवार शाम को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से समर्थन के सिलसिले में बात की थी

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक उपराष्ट्रपति पद का चुना 9 सितंबर को संपन्न होगा। इस चुनाव में एनडीए की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही कमान संभालेंगे, जबकि किरेन रिजिजू इलेक्शन एजेंट की भूमिका निभाएंगे।

गौरतलब है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद से उपराष्ट्रपति पद को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे। हर रोज नए-नए नाम उछाले जा रहे थे। इन सब कयासों पर रविवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोक लगाते हुए रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन के नाम की घोषणा कर दी। इसके साथ की नड्डा ने कहा कि भाजपा सभी विपक्षी पार्टियों से भी बात करके निर्विरोध चुनाव करवाने की कोशिश करेंगे।

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने कहा, “हम विपक्ष से भी बात करेंगे। उनका समर्थन लेकर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव निर्विरोध करवाने की कोशिश करेंगे। हम पहले भी कह चुके हैं कि हम उनके संपर्क में है... हमारे वरिष्ठ नेताओं ने उनके नेताओं के साथ संपर्क किया था, हम अभी भी उनके संपर्क में हैं। जहाँ तक एनडीए के घटक दलों का सवाल है तो वह सभी हमारे समर्थन में हैं। सी पी राधाकृष्णन एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हैं।”

आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का पद तब खाली हो गया था, जब बीच कार्यकाल में ही 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने पद के चुनाव के लिए ऐलान करते हुए बताया कि चुनाव 9 सितंबर को होंगे, जबकि नामांकन फार्म 21 अगस्त तक जमा किए जाएंगे।