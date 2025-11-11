Hindustan Hindi News
किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, दिल्ली कार धमाके पर राजनाथ सिंह ने दी वार्निंग

किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, दिल्ली कार धमाके पर राजनाथ सिंह ने दी वार्निंग

संक्षेप: नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन में राजनाथ सिंह ने कहा, ‘मैं अपने देशवासियों को आश्वासन देना चाहता हूं कि देश की प्रमुख जांच एजेंसियां इस घटना की तेज और गहन जांच कर रही हैं। जांच के निष्कर्ष जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे।’

Tue, 11 Nov 2025 12:47 PMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
देश की प्रमुख जांच एजेंसियां दिल्ली विस्फोट की तेज और गहन जांच कर रही हैं। इस बीच, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। सोमवार शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैफिक सिग्नल पर धीमी गति से चल रही कार में जोरदार विस्फोट हुई। जिसकी चपेट में आने से 12 लोगों की मौत हो गई। विस्फोट के कारण पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन में राजनाथ सिंह ने कहा, 'मैं अपने देशवासियों को आश्वासन देना चाहता हूं कि देश की प्रमुख जांच एजेंसियां इस घटना की तेज और गहन जांच कर रही हैं। जांच के निष्कर्ष जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे। मैं राष्ट्र को दृढ़ता से आश्वासन देता हूं कि इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उन्हें किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।' उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। सिंह ने कहा, 'मैं इस दुखद दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह शोक संतप्त परिवारों को इस गहन दुःख की घड़ी में सांत्वना प्रदान करें।'

मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हुई

दिल्ली पुलिस ने सोमवार रात को कहा था कि विस्फोट में 9 लोगों की मौत हुई और कई अन्य घायल हुए। मंगलवार को पुलिस ने बताया कि तीन और लोगों के घायल होने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। लाल किला विस्फोट मामले में दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के साथ-साथ विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस उन लोगों की पहचान करने का प्रयास कर रही है, जिन्होंने वह कार पार्किंग में खड़ी की, उसमें प्रवेश किया और बाद में उसे वापस ले गये। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह कार कहां से चल कर यहां तक पहुंची। इस वाहन के पूरे मार्ग का पता लगाने के प्रयास किया जा रहा है।

