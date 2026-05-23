25-30 साल में सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती: राजनाथ सिंह
गोला-बारूद निर्माण यूनिट का उद्घाटन करने के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को 50 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। निजी क्षेत्र अब रक्षा क्षेत्र में केवल नट-बोल्ट का सप्लायर नहीं है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिर्डी में शनिवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो भारत कभी हथियारों का आयातक माना जाता था, उसे अगले 25-30 वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। गोला-बारूद निर्माण यूनिट का उद्घाटन करने के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को 50 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
राजनाथ सिंह ने कहा, 'निजी क्षेत्र अब रक्षा क्षेत्र में केवल नट-बोल्ट का सप्लायर नहीं है, बल्कि अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों का निर्माता भी बन चुका है।' रक्षा मंत्री ने कहा कि जब सरकार की दूरदृष्टि और निजी क्षेत्र के नवाचार एक साथ आते हैं, तब देश नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत को हथियार और ऑटोमेशन का वैश्विक सेंटर बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।
सीडीएस जनरल अनिल चौहान क्या बोले
दूसरी ओर, सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने शनिवार को कहा कि भविष्य के युद्ध बहुक्षेत्रीय होंगे, जहां लड़ाइयां भूमि, समुद्र, वायु और साइबर क्षेत्र के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक तरीके से भी लड़ी जाएंगी। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के शिरडी में रक्षा विनिर्माण यूनिट के उद्घाटन के अवसर पर जनरल चौहान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध केवल जनशक्ति, पारंपरिक हथियारों या प्लेटफॉर्म-केंद्रित अभियानों पर आधारित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि एआई, ड्रोन, रोबोटिक्स, साइबर सिस्टम, स्वायत्त प्लेटफॉर्म, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सटीक मारक क्षमता वाले हथियार और सूचना प्रभुत्व भविष्य के युद्धों को निर्णायक आकार देंगे।
जनरल चौहान ने कहा कि प्रौद्योगिकी, गति और नवाचार आने वाले दिनों में अभियानों की सफलता के लिए अहम निर्धारक तत्व होंगे। उन्होंने कहा, 'भविष्य के युद्ध बहु-क्षेत्रीय होंगे, जहां लड़ाइयां भूमि, समुद्र, वायु और साइबर क्षेत्र के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक तरीके से भी लड़ी जाएंगी।' जनरल चौहान ने कहा कि भविष्य में युद्धक्षेत्र भौगोलिक स्थान तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सूचना नेटवर्क, डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र और साइबर बुनियादी ढांचे तक फैलेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी देश नवाचार करता है, तेजी से उत्पादन करता है और जिसकी सशस्त्र सेनाएं तेजी से अनुकूलन करती हैं, उसे रणनीतिक बढ़त हासिल होगी।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें