‘अगर वे ऐसा करते हैं तो...', पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण करने पर राजनाथ सिंह की सख्त चेतावनी
संक्षेप: पाकिस्तान में परमाणु गतिविधियों के बारे में पूछे जाने पर राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ऐसी खबरों से घबराया नहीं है। उन्होंने कहा, 'जो परीक्षण करना चाहते हैं, करें। हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? जो भी हो, हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं।'
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परमाणु हथियारों के परीक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों कहा था कि पाकिस्तान गुप्त रूप से परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में सिंह ने ट्रंप के बयान के बाद बढ़ी अटकलों को लेकर जवाब दिया। पाकिस्तान में परमाणु गतिविधियों के बारे में पूछे जाने पर राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ऐसी खबरों से घबराया नहीं है। उन्होंने कहा, 'जो परीक्षण करना चाहते हैं, करें। हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? जो भी हो, हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं।'
राजनाथ सिंह से पूछा गया कि अगर पाकिस्तान परीक्षण करता है तो क्या भारत भी वैसा ही करेगा? इस पर उन्होंने कहा, 'पहले देखें तो कि वे करते हैं या नहीं।' अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बीते दिनों घोषणा की थी कि अमेरिका 30 साल से अधिक समय बाद परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर शुरू करेगा, क्योंकि अन्य देश हाल में टेस्ट कर रहे हैं। ट्रंप ने तर्क दिया कि जब दूसरे देश भूमिगत परीक्षण जारी रखे हुए हैं तो अमेरिका ही अकेला ऐसा देश क्यों रहे जो परीक्षण से परहेज करे। उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि इस्लामाबाद लगातार न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है।
पाकिस्तान की गुप्त परमाणु गतिविधियां
भारत ने पाकिस्तान की ओर से परमाणु हथियारों का परीक्षण किए जाने संबंधी राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियों का संज्ञान लिया। शुक्रवार को नई दिल्ली की ओर से कहा गया, 'इस्लामाबाद की गुप्त परमाणु गतिविधियां दशकों से तस्करी, निर्यात नियंत्रण से जुड़े उल्लंघनों और गुप्त साझेदारियों पर आधारित रही हैं।' विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने हमेशा अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तान के परमाणु प्रसार के साथ-साथ परमाणु बम के जनक ए.क्यू. खान की गतिविधियों की ओर आकर्षित किया है, जिनकी 2021 में मृत्यु हो गई। खान को परमाणु और मिसाइल तकनीकों की आपूर्ति के लिए एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करने के लिए जाना जाता था। यह भी कहा जाता है कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परमाणु प्रसार के काला बाजार से जुड़े हुए थे। उन्होंने उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देशों को परमाणु तकनीक की सप्लाई में मदद की थी।