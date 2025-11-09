‘अगर वे ऐसा करते हैं तो...', पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण करने पर राजनाथ सिंह की सख्त चेतावनी

संक्षेप: पाकिस्तान में परमाणु गतिविधियों के बारे में पूछे जाने पर राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ऐसी खबरों से घबराया नहीं है। उन्होंने कहा, 'जो परीक्षण करना चाहते हैं, करें। हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? जो भी हो, हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं।'

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परमाणु हथियारों के परीक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों कहा था कि पाकिस्तान गुप्त रूप से परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में सिंह ने ट्रंप के बयान के बाद बढ़ी अटकलों को लेकर जवाब दिया। पाकिस्तान में परमाणु गतिविधियों के बारे में पूछे जाने पर राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ऐसी खबरों से घबराया नहीं है। उन्होंने कहा, 'जो परीक्षण करना चाहते हैं, करें। हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? जो भी हो, हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं।'

राजनाथ सिंह से पूछा गया कि अगर पाकिस्तान परीक्षण करता है तो क्या भारत भी वैसा ही करेगा? इस पर उन्होंने कहा, 'पहले देखें तो कि वे करते हैं या नहीं।' अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बीते दिनों घोषणा की थी कि अमेरिका 30 साल से अधिक समय बाद परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर शुरू करेगा, क्योंकि अन्य देश हाल में टेस्ट कर रहे हैं। ट्रंप ने तर्क दिया कि जब दूसरे देश भूमिगत परीक्षण जारी रखे हुए हैं तो अमेरिका ही अकेला ऐसा देश क्यों रहे जो परीक्षण से परहेज करे। उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि इस्लामाबाद लगातार न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है।