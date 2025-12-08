Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsRajnath Singh on Vande Mataram Priyanka Gandhi Advice to PM Modi Top 5 news
वंदे मातरम् पर क्या बोले राजनाथ, PM को प्रियंका की सलाह; पढ़िए शाम की टॉप-5 खबरें

वंदे मातरम् पर क्या बोले राजनाथ, PM को प्रियंका की सलाह; पढ़िए शाम की टॉप-5 खबरें

संक्षेप:

संसद में वंदे मातरम् पर चर्चा के दौरान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहाकि वंदे मातरम् के साथ न्याय नहीं हुआ। वहीं, कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने पीएम मोदी को सलाह दी है। पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें...

Dec 08, 2025 06:33 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

संसद में वंदे मातरम् पर चर्चा के दौरान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहाकि वंदे मातरम् के साथ न्याय नहीं हुआ। वहीं, कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने पीएम मोदी को सलाह दी है। पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

न्याय नहीं हुआ, एक्स्ट्रा की तरह बर्ताव; वंदे मातरम् पर बोले रक्षामंत्री राजनाथ सिंह
संसद में वंदे मातरम् पर चर्चा के दौरान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहाकि वंदे मातरम् के साथ न्याय नहीं हुआ। इसे साइडलाइन कर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहाकि आज जब हम राष्ट्रीय गीत की 150 वर्ष की गौरवशाली यात्रा का उत्सव मना रहे हैं तो यह सच स्वीकार करना होगा कि वंदे मातरम् के साथ जो न्याय होना चाहिए था, नहीं हुआ। उन्होंने कहाकि वंदे मातरम् अपने आप में पूरा है। लेकिन इसे अधूरा रखने की पूरी कोशिश की गई। पढ़ें पूरी खबर

नेहरू से राजीव जी तक जितनी शिकायतें हैं, लिस्ट बना लीजिए; PM को प्रियंका की सलाह
वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इस बहस की शुरुआत की। इसके बाद कई सांसदों ने अपने विचार रखे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपना वक्तव्य दिया और सरकार के आरोपों का करारा जवाब दिया। उन्होंने वंदे मातरम् को देश की आत्मा बताया और इसकी प्रशंसा की। पढ़ें पूरी खबर

बाबरी मस्जिद की नींव डालने वाले हुमायूं कबीर का बड़ा यू-टर्न, अब क्या बोले?
पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के निलंबित विधायक और शनिवार को मुर्शीदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने अपने पुराने स्टैंड से यू-टर्न ले लिया है और कहा है कि वो पश्चिम बंगाल विधानसभा से इस्तीफा नहीं देंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद की नींव रखने के कुछ दिनों बाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। पढ़ें पूरी खबर

827 करोड़ रिफंड, 4500 बैग भी लौटाए; आज भी इंडिगो की 500 उड़ानें रद्द
परिचालन संकट से जूझ रही एयरलाइन इंडिगो ने सोमवार को 500 उड़ानें रद्द कर दीं और दिन भर में कुल 1802 उड़ानों के संचालन कर रही है। यह जानकारी नागर विमानन मंत्रालय ने दी है। मंत्रालय के बयान के अनुसार, मंत्रालय ने बताया कि आज (सोमवार) इंडिगो 138 घरेलू-विदेशी गंतव्यों के लिए 1802 उड़ानें संचालित कर रही है, जिनमें से 500 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। साथ ही 9000 बैगों में से 4 500 बैग यात्रियों को सौंपे जा चुके हैं और बाकी बैग भी अगले 36 घंटों में सौंपने का लक्ष्य रखा गया है। पढ़ें पूरी खबर

ओपनिंग में हिट संजू सैमसन की जगह गिल क्यों? कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दी सफाई
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 टी20 इंटरनेशनल मैच की सीरीज का पहला मुकाबला मंगलवार को कटक में खेला जाएगा। सीरीज से पहले सोमवार को टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने इसकी वजह बताई कि ओपनिंग में सुपर हिट रहे संजू सैमसन को बल्लेबाजी क्रम में नीचे करके शुभमन गिल को मौका क्यों दिया जा रहा। पढ़ें पूरी खबर

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Parliament Winter Session Rajnath Singh priyanka gandhi vadra
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।