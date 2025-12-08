वंदे मातरम् पर क्या बोले राजनाथ, PM को प्रियंका की सलाह; पढ़िए शाम की टॉप-5 खबरें
संसद में वंदे मातरम् पर चर्चा के दौरान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहाकि वंदे मातरम् के साथ न्याय नहीं हुआ। वहीं, कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने पीएम मोदी को सलाह दी है। पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें...
संसद में वंदे मातरम् पर चर्चा के दौरान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहाकि वंदे मातरम् के साथ न्याय नहीं हुआ। वहीं, कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने पीएम मोदी को सलाह दी है। पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें...
न्याय नहीं हुआ, एक्स्ट्रा की तरह बर्ताव; वंदे मातरम् पर बोले रक्षामंत्री राजनाथ सिंह
संसद में वंदे मातरम् पर चर्चा के दौरान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहाकि वंदे मातरम् के साथ न्याय नहीं हुआ। इसे साइडलाइन कर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहाकि आज जब हम राष्ट्रीय गीत की 150 वर्ष की गौरवशाली यात्रा का उत्सव मना रहे हैं तो यह सच स्वीकार करना होगा कि वंदे मातरम् के साथ जो न्याय होना चाहिए था, नहीं हुआ। उन्होंने कहाकि वंदे मातरम् अपने आप में पूरा है। लेकिन इसे अधूरा रखने की पूरी कोशिश की गई। पढ़ें पूरी खबर
नेहरू से राजीव जी तक जितनी शिकायतें हैं, लिस्ट बना लीजिए; PM को प्रियंका की सलाह
वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इस बहस की शुरुआत की। इसके बाद कई सांसदों ने अपने विचार रखे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपना वक्तव्य दिया और सरकार के आरोपों का करारा जवाब दिया। उन्होंने वंदे मातरम् को देश की आत्मा बताया और इसकी प्रशंसा की। पढ़ें पूरी खबर
बाबरी मस्जिद की नींव डालने वाले हुमायूं कबीर का बड़ा यू-टर्न, अब क्या बोले?
पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के निलंबित विधायक और शनिवार को मुर्शीदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने अपने पुराने स्टैंड से यू-टर्न ले लिया है और कहा है कि वो पश्चिम बंगाल विधानसभा से इस्तीफा नहीं देंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद की नींव रखने के कुछ दिनों बाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। पढ़ें पूरी खबर
827 करोड़ रिफंड, 4500 बैग भी लौटाए; आज भी इंडिगो की 500 उड़ानें रद्द
परिचालन संकट से जूझ रही एयरलाइन इंडिगो ने सोमवार को 500 उड़ानें रद्द कर दीं और दिन भर में कुल 1802 उड़ानों के संचालन कर रही है। यह जानकारी नागर विमानन मंत्रालय ने दी है। मंत्रालय के बयान के अनुसार, मंत्रालय ने बताया कि आज (सोमवार) इंडिगो 138 घरेलू-विदेशी गंतव्यों के लिए 1802 उड़ानें संचालित कर रही है, जिनमें से 500 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। साथ ही 9000 बैगों में से 4 500 बैग यात्रियों को सौंपे जा चुके हैं और बाकी बैग भी अगले 36 घंटों में सौंपने का लक्ष्य रखा गया है। पढ़ें पूरी खबर
ओपनिंग में हिट संजू सैमसन की जगह गिल क्यों? कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दी सफाई
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 टी20 इंटरनेशनल मैच की सीरीज का पहला मुकाबला मंगलवार को कटक में खेला जाएगा। सीरीज से पहले सोमवार को टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने इसकी वजह बताई कि ओपनिंग में सुपर हिट रहे संजू सैमसन को बल्लेबाजी क्रम में नीचे करके शुभमन गिल को मौका क्यों दिया जा रहा। पढ़ें पूरी खबर