राजनाथ सिंह की यूनुस को खुली चेतावनी, ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुए TMC सांसद; टॉप-5 न्यूज

संक्षेप: केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने बांग्लादेशी सरकार के अंतरिम सलाहकार यूनुस को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भारत नहीं चाहता की बांग्लादेश के साथ संबंध तनावपूर्ण हों। इसलिए उन्हें अपने शब्दों को सोच समझकर बोलना चाहिए।

Fri, 7 Nov 2025 07:00 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार यूनुस को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन वह नहीं चाहते कि बांग्लादेश के साथ रिश्ते तनाव भरे रहें। वहीं, दूसरी ओर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी डिजिटल धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं। उनके बैंक अकाउंट से 55 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ...

हर चुनौती का जवाब देने में सक्षम, लेकिन...राजनाथ सिंह ने यूनुस को दी चेतावनी

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को स्पष्ट चेतावनी दे डाली है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने में सक्षम है। लेकिन हम नहीं चाहते कि बांग्लादेश के साथ रिश्ते तनाव भरे हों। इसलिए मोहम्मद यूनुस जो भी बोलें, सोच-समझकर बोलें। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ किसी तरह का टकराव नहीं चाहता है। पढ़ें पूरी खबर…

ऑनलाइन फ्रॉड के चक्कर में फंसे TMC सांसद कल्याण बनर्जी, गंवाए 55 लाख रुपए

ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में अभी तक आम नागरिक ही फंसते नजर आते थे, लेकिन अब इस लिस्ट में लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी का नाम भी शामिल हो गया है। साइबर अपराधियों ने वरिष्ठ सांसदों के फर्जी दस्तावेज बनाकर उनके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में से 55 लाख रुपए की धनराशि निकाल ली। घटना की जानकारी मिलते ही कोलकाता की एसबीआई हाईकोर्ट ब्रांच ने इस फ्रॉड के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पढ़ें पूरी खबर…

इंडोनेशिया में मस्जिद में नमाज के दौरान जोरदार धमाका, दर्जनों लोग घायल

इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में शुक्रवार को एक हाई स्कूल की मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ है। इस धमाके में 54 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है, जिनमें से ज्यादातर छात्र हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह धमाका उत्तरी जकार्ता के केलापा गाडिंग इलाके मस्जिद के अंदर ठीक उस वक्त हुआ जब छात्रों को इस्लामिक उपदेश देने की तैयारी की जा रही थी। धमाके के तुरंत बाद मस्जिद में धुआं भर गया जिससे लोग बाहर की तरफ भागने लगे। पढ़ें पूरी खबर…

विदेशी नागरिक पर हमला कर रहे आवारा कुत्ते, देश की छवि पर असर: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के अस्पतालों, शैक्षणिक केंद्रों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन जैसे क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन समेत विभिन्न परिसरों में कुत्तों के हमले का जिक्र किया है। साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा कि ये आवारा कुत्ते विदेशी नागरिक पर भी हमला कर रहे हैं, जिससे देश की छवि पर असर पड़ रहा है। पढ़ें पूरी खबर…

रूस में मेडिकल की पढ़ाई करने गए भारतीय छात्र की मौत, नदी के किनारे मिला शव

रूस के उफा शहर में 19 दिन पहले लापता हुए भारतीय छात्र अजीत सिंह चौधरी का शव बरामद हुआ है। वह राजस्थान के अलवर जिले में लक्ष्मणगढ़ के कफनवाड़ा गांव का रहने वाला था। अजीत ने 2023 में बैशकिर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस कोर्स में दाखिला लिया था। वह इस साल 19 अक्टूबर को उफा में लापता हो गया था। छात्र सुबह करीब 11 बजे दूध खरीदने की बात कहकर हॉस्टल से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। पढ़ें पूरी खबर…

