'पंडित नेहरू पर झूठ फैला रहे राजनाथ सिंह', कांग्रेस ने शेयर की सरदार पटेल की बेटी की डायरी

बाबरी मस्जिद और पंडित नेहरू को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से माफी मांगने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव ने सोशल मीडिया पर सरदार पटेल की बेटी के कुछ पेज शेयर किए।

Dec 07, 2025 07:28 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में शनिवार को निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने 'बाबरी मस्जिद' की नींव रख दी है। गौर करने वाली बात है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर ही इसकी नींव रखी गई है। इस मामले से जुड़ी एक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से माफी मांगने की मांग कर रही है। सरदार वल्लभभाई पटेल की बेटी की डायरी का जिक्र करते हुए कांग्रेस ने कहा कि राजनाथ सिंह ने झूठ बोला था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जनता के पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंध बेहतर करने के लिए राजनाथ सिंह पंडित नेहरू के बारे में झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल मेमोरियल सोसाइटी द्वारा पब्लिश की गई उनकी बेटी की ओरिजिनल डायरी के कुछ पेज एक्स पर शेयर किए। रमेश ने कहा, मूल डायरी प्रविष्टि में जो कुछ है और जो राजनाथ सिंह जी और उनके साथी प्रचारित कर रहे हैं, उनमें बहुत बड़ा अंतर है।"

कांग्रेस महासचिव ने इस पुस्तक के कुछ अंश भी साझा किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने रिश्ते सुधारने के मकसद से रक्षा मंत्री को अपने द्वारा "फैलाए जा रहे झूठ " के लिए माफी मांगनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने बीते मंगलवार को गुजरात में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि जवाहरलाल नेहरू सरकारी धन से ‘बाबरी मस्जिद’ बनवाना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभभाई पटेल ने उनकी योजना सफल नहीं होने दी।

सिंह ने यह भी दावा किया कि नेहरू ने सुझाव दिया था कि पटेल की मृत्यु के बाद उनके स्मारक के निर्माण के लिए आम लोगों द्वारा एकत्रित धन का उपयोग कुओं और सड़कों के निर्माण के वास्ते किया जाना चाहिए। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित 'एकता मार्च' के तहत वडोदरा के निकट साधली गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए सिंह ने पटेल को एक सच्चा उदारवादी और धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति बताया, जो कभी तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते थे।

