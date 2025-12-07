'पंडित नेहरू पर झूठ फैला रहे राजनाथ सिंह', कांग्रेस ने शेयर की सरदार पटेल की बेटी की डायरी

संक्षेप: बाबरी मस्जिद और पंडित नेहरू को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से माफी मांगने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव ने सोशल मीडिया पर सरदार पटेल की बेटी के कुछ पेज शेयर किए।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में शनिवार को निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने 'बाबरी मस्जिद' की नींव रख दी है। गौर करने वाली बात है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर ही इसकी नींव रखी गई है। इस मामले से जुड़ी एक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से माफी मांगने की मांग कर रही है। सरदार वल्लभभाई पटेल की बेटी की डायरी का जिक्र करते हुए कांग्रेस ने कहा कि राजनाथ सिंह ने झूठ बोला था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जनता के पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंध बेहतर करने के लिए राजनाथ सिंह पंडित नेहरू के बारे में झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल मेमोरियल सोसाइटी द्वारा पब्लिश की गई उनकी बेटी की ओरिजिनल डायरी के कुछ पेज एक्स पर शेयर किए। रमेश ने कहा, मूल डायरी प्रविष्टि में जो कुछ है और जो राजनाथ सिंह जी और उनके साथी प्रचारित कर रहे हैं, उनमें बहुत बड़ा अंतर है।"

कांग्रेस महासचिव ने इस पुस्तक के कुछ अंश भी साझा किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने रिश्ते सुधारने के मकसद से रक्षा मंत्री को अपने द्वारा "फैलाए जा रहे झूठ " के लिए माफी मांगनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने बीते मंगलवार को गुजरात में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि जवाहरलाल नेहरू सरकारी धन से ‘बाबरी मस्जिद’ बनवाना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभभाई पटेल ने उनकी योजना सफल नहीं होने दी।