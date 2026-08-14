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गांधी नाम वाला व्यक्ति… पीएम मोदी पर राहुल के तंज की राजनाथ सिंह ने निंदा की

By Upendra Thapak
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केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी की आलोचना की है। पीएम मोदी और विदेश नीति को लेकर राहुल गांधी के तंज को राजनाथ सिंह ने ओछी राजनीति बताया। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए पीड़ादायक है क्योंकि पूरे राजनीतिक जीवन में ऐसा नेता प्रतिपक्ष नहीं देखा।

Rajnath Singh condemned Rahul Gandhi jibe at PM Modi asking how a person bearing surname Gandhi
राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी पर ओछी टिप्पणी करने के लिए राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं की आलोचना की

Rajnath Singh condemned Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा विदेश नीति पर उठाए गए सवालों और उस पर संदीप दीक्षित की टिप्पणी ने राजनीतिक गलियारों में विरोध तेज कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस टिप्पणी को बेहद निराशाजनक करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो भी ओछी बातें, पीएम मोदी के बारे में कही हैं, वह बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के मन में प्रधानमंत्री के प्रति निराशा हो सकती है, लेकिन ऐसी अभद्र बातें स्वीकार्य नहीं हैं। खासकर तब जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश और विदेश में भारत का मान बढ़ाया हो और 'विकसित भारत' का रास्ता तैयार किया हो।

केंद्रीय रक्षा मंत्री ने राहुल गांधी की इस टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा नेता प्रतिपक्ष कभी नहीं देखा, जो इस तरह की ओछी बात करता हो। उन्होंने कहा, "यह बातें मेरे स्वयं के लिए पीड़ादायक रही हैं। क्योंकि मैंने अपने लंबे राजनैतिक जीवन में किसी भी नेता प्रतिपक्ष को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते नहीं देखा। चाहें वह सुषमा स्वराज और जेटली जी रहे हों। या अटल जी या आडवाणी जी रहे हों। या फिर अटल जी की सरकार के समय सोनिया गांधी या मनमोहन सिंह जी रहे हों। हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा। कि नेता प्रतिपक्ष इस तरह की बात कर रहा हो। यह अशोभनीय आचरण भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है।"

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क्या कांग्रेस अब अपने आप को महापुरुषों की विरासत का उत्तराधिकारी बोल पाएंगे-राजनाथ सिंह

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जिस तरीके की बात की गई है। उससे लोकतंत्र के नेता प्रतिपक्ष की पद की गरिमा का तार-तार कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि क्या अब इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी अपने आप को इतनी महान विरासत का उत्तराधिकारी कह सकती है। उन्होंने कहा, "मैं कांग्रेस पार्टी से विनम्रतापूर्वक यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसी भाषा और व्यवहार के बाद, क्या वे लाल-बाल-पाल और गांधी, पटेल व नेहरू, सुभाष बाबू से लेकर राजेंद्र बाबू और शास्त्री जी व नरसिम्हा राव जी से लेकर प्रणब मुखर्जी तक की विरासत पर कोई दावा कर सकते हैं? इस व्यवहार से राहुल गांधी ने न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया है, बल्कि भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाई है। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद की गरिमा को तार-तार कर दिया है।"

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केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि वह सोच भी नहीं सकते कि गांधी नाम से जुड़ा कोई व्यक्ति इस तरह की ओछी बात कर सकता है।

क्या कहा था राहुल गांधी ने?

गुरुवार को कांग्रेस कन्वेंशन के समारोह में शामिल होकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर जमकर निशाना साधा था। इसी दौरान उन्होंने पीएम मोदी की गले लगने वाली विदेश नीति पर भी सवाल उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि टइनको (पीएम मोदी) को किसी ने बता दिया है कि यह विदेश नीति है।' इसके बाद राहुल गांधी जाकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को गले लगा लेते हैं। इस पर संदीप दीक्षित पलटकर पूछते हैं कि 'मुझे बस एक बात पूछनी है कि कहीं मेलोनी समझकर गले से नहीं लगाया।' इसके बाद वहां मौजूद सभी लोग जोर से हंसने लगते हैं।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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