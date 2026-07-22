छात्रों को सियासी हथियार बना रहा है विपक्ष, संसद में हंगामा और प्रदर्शनों पर राजनाथ सिंह का बड़ा हमला

रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार छात्रों और युवाओं के कल्याण व उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

संसद के मानसून सत्र के दौरान जारी हंगामे और सड़कों पर हो रहे छात्र आंदोलनों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर तीखा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के युवाओं और छात्रों को राजनीतिक मोहरा बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। मानसून सत्र की कार्यवाही, जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शनोन के बीच रक्षा मंत्री का यह बयान आया है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार छात्रों और युवाओं के कल्याण व उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

राजनाथ सिंह ने कहा, "मुझे पूरा भरोसा है कि भारत का समझदार और परिपक्व युवा इस तरह की सियासी साजिशों को अच्छी तरह समझता है। वे किसी के बहकावे में आने के बजाय विकास और राष्ट्र निर्माण के रास्ते को चुनेंगे। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है कि किसी भी युवा या छात्र के साथ कोई अन्याय न हो।"

"सड़क पर समाधान खोजने की बेजा कोशिश कर रहा है विपक्ष" राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि विपक्ष के कुछ नेता जानबूझकर लोगों के बीच गुस्सा भड़काने और असंतोष का गलत माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों को गुमराह करने की यह कोशिश पूरी तरह नाकाम साबित होगी।

संसद में चर्चा से भागने का आरोप रक्षा मंत्री ने कहा कि मानसून सत्र चल रहा है और सरकार संसद के भीतर हर संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है। इसके बावजूद, विपक्षी दल संसद में सकारात्मक बहस करने के बजाय सड़कों पर समाधान ढूंढने का अनूठा और गलत रास्ता अपना रहे हैं।