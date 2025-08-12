क्लब के चुनाव में भाजपा बनाम भाजपा की जंग; अमित शाह, सोनिया और खरगे ने भी डाला वोट

इस चुनाव में जातीय समीकरणों ने भी अहम भूमिका निभाई। रूडी बिहार के ठाकुर हैं और उनको राजपूत सांसदों का समर्थन प्राप्त है। जबकि बालियान यूपी के जाट हैं। यह भी चर्चा है कि कांग्रेस के कुछ सांसद रूडी का समर्थन कर रहे हैं।

दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आज एक रोमांचक और हाई-प्रोफाइल चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो दिग्गज नेताओं के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। आमतौर पर बिना किसी मुकाबले के चुने जाने वाले पदों में इस बार सचिव (प्रशासन) के लिए भाजपा बनाम भाजपा की जंग देखने को मिली। दोपहर बाद का माहौल किसी बड़े राजनीतिक चुनाव जैसा दिखा, क्योंकि मतदान के लिए कई बड़े नेता पहुंचे थे। इनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, किरेन रिजिजू, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी जैसे दिग्गज नेता पहुंचे और मतदान किया।

किसकी किससे टक्कर? इस चुनाव में एक ओर पांच बार के भाजपा सांसद, कॉमर्शियल पायलट और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी हैं, जो पिछले दो दशक से अधिक समय से क्लब के सचिव (प्रशासन) पद पर हैं। दूसरी ओर हैं डॉ. संजीव बालियान हैं जो पेशे से पशु चिकित्सक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। संविधान क्लब करीब 80 साल पुराना है और इसके सदस्य वर्तमान व पूर्व सांसद होते हैं। इस क्लब के पदों के लिए आमतौर पर निर्विरोध चुनाव होते हैं, लेकिन इस बार सचिव (प्रशासन) के पद के लिए बीजेपी के दो नेताओं के बीच कांटे की टक्कर ने इसे खास बना दिया।

इस बार सचिव (खेल), सचिव (संस्कृति) और कोषाध्यक्ष पद पर क्रमशः कांग्रेस के राजीव शुक्ला, डीएमके के तिरुचि सिवा और पूर्व भारत राष्ट्र समिति सांसद एपी जितेंद्र रेड्डी निर्विरोध चुने गए। लेकिन सचिव (प्रशासन) के पद पर भाजपा के दो बड़े नेताओं के बीच टक्कर ने माहौल गरमा दिया।

रूडी बनाम बालियान: आरोप-प्रत्यारोप और समर्थन का गणित रूडी अपने कार्यकाल में क्लब में हुए बदलावों को गिनाते हुए एक वीडियो जारी कर चुके हैं, जिसमें कॉन्फ्रेंस रूम, ट्रांजिट आवास, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हॉल, मेंबर लाउंज, जिम, सैलून, स्पा, जैकूजी, खेल सुविधाएं, विशेष रेस्तरां, आउटडोर ट्री कैफे और आइसक्रीम पार्लर जैसे फीचर्स दिखाए गए हैं।

हालांकि, भाजपा के वरिष्ठ नेता निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि पिछले वर्षों में क्लब में सांसदों की आवाज कमजोर हुई। वे संजीव बालियान का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “पिछले 25 साल में संविधान क्लब के चुनाव में ऐसी भीड़ देखी है? कारण यह है कि क्लब सांसदों का नहीं, बल्कि अफसरों, बिचौलियों और व्यापारियों का हो गया था। आज गरिमा वापस आई है, और वरिष्ठ सदस्य बदलाव चाहते हैं।”

भाजपा बनाम भाजपा के इस मुकाबले ने कई सांसदों को असमंजस में डाल दिया। अभिनेत्री व सांसद कंगना रनौत ने कहा, “पहली बार भाजपा बनाम भाजपा है, खासकर नए सदस्यों के लिए यह काफी कन्फ्यूजिंग है, हम अपने सीनियर्स से पूछ रहे हैं।” वहीं, किरेन रिजिजू ने कहा, “संविधान क्लब का चुनाव राजनीति से जुड़ा नहीं है। यह आंतरिक मामला है, हमारे बीच का चुनाव है, इसमें पार्टी की प्रतिस्पर्धा नहीं है।”

जातीय समीकरण और सियासी अटकलें करीब 1,200 सदस्यों वाले संविधान क्लब के इस इतिहास के सिर्फ चौथे चुनाव में जातीय समीकरण भी नजर आए। कहा जा रहा है कि जाट लॉबी बालियान के साथ है, जबकि राजपूत समुदाय के सांसद रूडी के साथ खड़े हैं। साथ ही, अफवाह है कि कांग्रेस, रूडी का समर्थन कर रही है, जबकि बालियान को "सरकार का उम्मीदवार" बताया जा रहा है। दोनों खेमों ने चुनाव से पहले "डिनर डिप्लोमेसी" और "डोर-टू-डोर" मुलाकातों का सहारा लिया। विपक्षी नेता भी संभावित सहयोगी माने गए और समर्थन जुटाने के लिए हर कोशिश की गई।

बाहरी तौर पर दोनों नेता इसे दोस्ताना मुकाबला बताते हैं। रूडी का कहना है कि चुनाव होना अच्छी बात है और उनके प्रतिद्वंद्वी भी उनके सहयोगी हैं। वहीं बालियान ने रूडी को “बड़े भाई” कहकर संबोधित किया और कहा, “उन्होंने बहुत काम किया है, अगर मौका मिला तो मैं और काम करूंगा। यह पार्टी राजनीति से अलग है।”