बहुत हैंडसम थे राजीव गांधी; कैसे करीब आईं सोनिया? खुद बताई पहली मुलाकात की कहानी
सोनिया गांधी ने एक्स पर अपने पहले पोस्ट में लगभग दो मिनट का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनकी मुलाकात कैम्ब्रिज के एक ग्रीक रेस्टोरेंट में राजीव गांधी से हुई थी।
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की नई किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' (Belonging: A Journey of Love) आने वाली है। इसमें उन्होंने अपने पारिवारिक और सियासी घटनाओं के बारे में विस्तार से लिखा है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ उनकी यादों का जिक्र है और उनके शुरुआती दिनों से लेकर आज तक के सफर को बताया गया है। यह किताब 10 नवंबर को रिलीज होगी। किताब की लॉन्चिंग से पहले सोनिया गांधी ने पहली बार सोशल मीडिया में भी दस्तक दी है। इंस्टाग्राम के बाद उन्होंने एक्स पर भी अपना अकाउंट बनाया है।
सोनिया गांधी ने एक्स पर अपने पहले पोस्ट में लगभग दो मिनट का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनकी मुलाकात कैम्ब्रिज के एक ग्रीक रेस्टोरेंट में राजीव गांधी से हुई थी। यहीं से दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई। अपने आधिकारिक X हैंडल पर पोस्ट किए गए वीडियो में उन्होंने कहा, "वे बहुत हैंडसम थे।"
उन्होंने लिखा, "कैम्ब्रिज के एक छोटे से ग्रीक रेस्तरां में मेरे प्यार का सफर शुरू हुआ। राजीव और मैंने प्यार, हंसी और यादों से भरी एक दुनिया बनाई। 10 नवंबर को मैं उस दुनिया को आपके साथ साझा करूंगी।"
एक कॉमन दोस्त की मदद से हुई मुलाकात
वीडियो में कांग्रेस नेता ने बताया कि कैसे एक कॉमन दोस्त के जरिए उनकी और राजीव गांधी की मुलाकात हुई। फिर पार्टियों में जाने और साथ मिलकर नई जगहों पर घूमने-फिरने के दौरान वे एक-दूसरे के करीब आते गए। उन्होंने कहा, "उन दिनों आज की तरह इतने सारे रेस्तरां नहीं हुआ करते थे। इसलिए मैं हमेशा ऐसी जगह की तलाश में रहती थी जहां मुझे अपने इटैलियन खाने जैसा कुछ मिल सके। फिर हमें यह जगह मिली। यह एक ग्रीक रेस्तरां था, जहां कई छात्र खासकर यूरोपीय और भारतीय छात्र जाया करते थे। उसी रेस्तरां में मेरी मुलाकात राजीव से हुई।"
कैसे करीब होते गए दोनों?
उन्होंने आगे कहा, “जब मैं उनसे पहली बार मिली तो मुझे तुरंत ही महसूस हो गया कि उनके साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाद में मुझे पता चला कि उनके लिए भी ऐसा ही था। मुझे याद है कि हम एक कॉमन दोस्त के जरिए मिले थे। फिर हम दोस्त बन गए, साथ में पार्टियों में जाने लगे और घूमने-फिरने लगे। हम एक वैलेंटाइन पार्टी में भी गए थे, जहां बहुत सारे छात्र मौजूद थे।” उन्होंने बताया कि उनके अच्छे लुक्स के साथ-साथ उनके सौम्य स्वभाव ने उन पर गहरी छाप छोड़ी।
सोनिया गांधी ने कहा, “वे देखने में बहुत ही सौम्य इंसान थे। बेशक वे बहुत हैंडसम थे, लेकिन उनका सौम्य स्वभाव साफ झलकता था। इस बात ने मेरे दिल को छू लिया। इसलिए उनसे पहली बार मिलने का वह पल मैं कभी नहीं भूल सकती।”
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
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