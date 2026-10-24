बहुत हैंडसम थे राजीव गांधी; कैसे करीब आईं सोनिया? खुद बताई पहली मुलाकात की कहानी

सोनिया गांधी ने एक्स पर अपने पहले पोस्ट में लगभग दो मिनट का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनकी मुलाकात कैम्ब्रिज के एक ग्रीक रेस्टोरेंट में राजीव गांधी से हुई थी।

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की नई किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' (Belonging: A Journey of Love) आने वाली है। इसमें उन्होंने अपने पारिवारिक और सियासी घटनाओं के बारे में विस्तार से लिखा है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ उनकी यादों का जिक्र है और उनके शुरुआती दिनों से लेकर आज तक के सफर को बताया गया है। यह किताब 10 नवंबर को रिलीज होगी। किताब की लॉन्चिंग से पहले सोनिया गांधी ने पहली बार सोशल मीडिया में भी दस्तक दी है। इंस्टाग्राम के बाद उन्होंने एक्स पर भी अपना अकाउंट बनाया है।

सोनिया गांधी ने एक्स पर अपने पहले पोस्ट में लगभग दो मिनट का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनकी मुलाकात कैम्ब्रिज के एक ग्रीक रेस्टोरेंट में राजीव गांधी से हुई थी। यहीं से दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई। अपने आधिकारिक X हैंडल पर पोस्ट किए गए वीडियो में उन्होंने कहा, "वे बहुत हैंडसम थे।"

उन्होंने लिखा, "कैम्ब्रिज के एक छोटे से ग्रीक रेस्तरां में मेरे प्यार का सफर शुरू हुआ। राजीव और मैंने प्यार, हंसी और यादों से भरी एक दुनिया बनाई। 10 नवंबर को मैं उस दुनिया को आपके साथ साझा करूंगी।"

एक कॉमन दोस्त की मदद से हुई मुलाकात वीडियो में कांग्रेस नेता ने बताया कि कैसे एक कॉमन दोस्त के जरिए उनकी और राजीव गांधी की मुलाकात हुई। फिर पार्टियों में जाने और साथ मिलकर नई जगहों पर घूमने-फिरने के दौरान वे एक-दूसरे के करीब आते गए। उन्होंने कहा, "उन दिनों आज की तरह इतने सारे रेस्तरां नहीं हुआ करते थे। इसलिए मैं हमेशा ऐसी जगह की तलाश में रहती थी जहां मुझे अपने इटैलियन खाने जैसा कुछ मिल सके। फिर हमें यह जगह मिली। यह एक ग्रीक रेस्तरां था, जहां कई छात्र खासकर यूरोपीय और भारतीय छात्र जाया करते थे। उसी रेस्तरां में मेरी मुलाकात राजीव से हुई।"

कैसे करीब होते गए दोनों? उन्होंने आगे कहा, “जब मैं उनसे पहली बार मिली तो मुझे तुरंत ही महसूस हो गया कि उनके साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाद में मुझे पता चला कि उनके लिए भी ऐसा ही था। मुझे याद है कि हम एक कॉमन दोस्त के जरिए मिले थे। फिर हम दोस्त बन गए, साथ में पार्टियों में जाने लगे और घूमने-फिरने लगे। हम एक वैलेंटाइन पार्टी में भी गए थे, जहां बहुत सारे छात्र मौजूद थे।” उन्होंने बताया कि उनके अच्छे लुक्स के साथ-साथ उनके सौम्य स्वभाव ने उन पर गहरी छाप छोड़ी।