दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर था राजस्थान का ठग, अभिजीत दीपके के आसपास भी दिखा
पुलिस के मुताबिक वह अभिजीत दीपके और प्रदर्शन से जुड़े आयोजकों के आसपास ही लगातार नजर आया। अभिजीत दीपके एवं अन्य लोगों के बीच लगातार मौजूद रहने और मौके पर भीड़ होने के कारण पुलिस उसे अलग करके हिरासत में नहीं ले सकी।
राजस्थान में झुंझुनू के कोतवाली पुलिस 17 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में जिस आरोपी रामचंद्र को तलाश रही थी, उसे खुद पीड़ित ने सोशल मीडिया पर ढूंढ निकाला। झुंझुनू के साजिद दीवान ने सोशल मीडिया पर दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन की पोस्ट देखी। प्रदर्शन में मौजूद लोगों के बीच एक चेहरा देखकर साजिद ने उसे पहचान लिया। यह वही रामचंद्र था जिस पर साजिद ने रेंजरोवर डिफेंडर 130 गाड़ी दिलाने के नाम पर 17 लाख रुपए लेने और बाद में न कार देने न रकम लौटाने का आरोप लगाया था।
साजिद ने तुरंत झुंझुनू कोतवाली पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस दिल्ली रवाना हुई। करीब दो दिन रामचंद्र की गतिविधियों पर नजर रखी गई। रामचंद्र लगातार मंच, आयोजकों और भीड़ के बीच रहा। वह अभिजीत दीपके और अन्य प्रमुख लोगों के आसपास भी दिखाई दिया। भीड़ होने के कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने मौके पर कार्रवाई नहीं की और आरोपी गिरफ्तारी से बच गया। यही नहीं जब अभिजीत दीपके पर स्याही फेंकी गयी थी उस वक्त भी रामचंद्र मौके पर मौजूद था।
वह अभिजीत दीपके और प्रदर्शन से जुड़े आयोजकों के आसपास ही मंच पर भी नजर आया। अभिजीत दीपके एवं अन्य लोगों के बीच लगातार मौजूद रहने और मौके पर भीड़ होने के कारण पुलिस उसे अलग करके हिरासत में नहीं ले सकी।
सीजेपी का ‘जंतर-मंतर सीजन 2’ जल्द शुरू होगा: अभिजीत दीपके
वहीं, दिल्ली के जंतर-मंतर पर 36 दिनों तक चले आंदोलन को समाप्त किए अभी एक महीना भी नहीं हुआ है कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बुधवार को घोषणा की कि उनके अभियान का सीजन-2 (दूसरा चरण) जल्द शुरू होगा। दीपके ने संसद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे कॉजपा प्रदर्शनकारियों पर 20 जुलाई को हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें संसद में माफी मांगनी चाहिए।
जंतर-मंतर पर चला था सीजेपी का आंदोलन
सीजेपी ने सरकार के साथ बातचीत के बाद 25 जुलाई को अपना देशव्यापी विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया था। नीट (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) पेपर लीक मामले को लेकर जंतर-मंतर पर उसका आंदोलन 36 दिनों तक चला था, जिसे विपक्षी नेताओं के अलावा देशभर के छात्रों और युवाओं का समर्थन मिला था। झारखंड में जारी प्रदर्शन और ग्रामीण शिक्षा अभियान का ज़िक्र करते हुए दीपके ने कहा, "रांची में प्रदर्शन का नेतृत्व छात्र नेता देवेंद्र महतो कर रहे हैं, जो अनशन पर बैठे हैं और हमारे कार्यकर्ता उनका समर्थन कर रहे हैं। आज की बैठक का उद्देश्य झारखंड आंदोलन को मजबूत करने की रणनीति बनाना और गांवों में स्कूलों के लिए अपने अभियान को आगे बढ़ाना था।"
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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